Mirė dainininkė, dainos „Killing Me Softly“ atlikėja Roberta Flack

„Mums skauda širdį, kad šį rytą, 2025 m. vasario 24 d., mirė šlovingoji Roberta Flack“, – sakoma jos atstovų pareiškime.

„Ji mirė ramiai, apsupta savo šeimos. Roberta laužė ribas ir rekordus. Ji taip pat buvo išdidi pedagogė“.

2022 m. R. Flack paskelbė, kad serga motorinio neurono liga ir nebegali dainuoti, skelbia BBC.

Šlovinga karjera

Šiaurės Karolinoje gimusi ir Arlingtone, Virdžinijos valstijoje, užaugusi muzikantė pradėjo kaip klasikinė pianistė, iš pradžių dėstė muziką.

Jos įrašų karjera prasidėjo po to, kai ją dainuojančią džiazo klube atrado muzikantas Lesas McCannas, kuris vėliau rašė, kad „jos balsas palietė, palietė, pagavo ir išjudino visas emocijas, kurias kada nors pažinojau“.

Tačiau pirmąjį hitą ji išgirdo tik būdama trisdešimties, kai jos įrašyta Ewano MacColl'o daina „The First Time Ever I Saw Your Face“ buvo panaudota 1971 m. Clinto Eastwoodo filmo „Play Misty For Me“ atvirai meilės scenai įgarsinti.

Vėliau „Grammy“ apdovanojimuose hitas buvo pripažintas metų daina. Kitais metais Flack antrą kartą laimėjo šį apdovanojimą už dainą „Killing Me Softly With His Song“.

Po to, kai 1974 m. daina „Feel Like Makin' Love“ vėl pasiekė topų viršūnes, Flack nutraukė koncertinę veiklą ir susitelkė į įrašinėjimą bei labdaringą veiklą.

Per savo karjerą ji dirbo su tokiais atlikėjais kaip Donny Hathaway ir Miles Davis, o 2012 m. įrašė „Beatles“ koverių albumą „Let It Be Roberta“.

2020 m., praėjus metams po insulto, Flack buvo apdovanota „Grammy“ apdovanojimu už viso gyvenimo pasiekimus.

„Tai didžiulė ir pribloškianti garbė“, – tuomet sakė ji.

„Visą savo karjerą stengiausi savo muzika pasakoti istorijas. Šis apdovanojimas man yra patvirtinimas, kad kolegos išgirdo mano mintis ir priėmė tai, ką stengiausi duoti.“

Kadaise ištekėjusi už JAV džiazo muzikanto Stepheno Novoselio, žvaigždė daug laiko skyrė Robertos Flack muzikos mokyklai Niujorke.

Garsiausia Flack daina buvo pristatyta naujai muzikos gerbėjų kartai, kai Lauryn Hill hiphopo grupė „The Fugees“ įrašė „Grammy“ apdovanojimą pelniusį dainos „Killing Me Softly“ koverį, kurį galiausiai atliko scenoje kartu su ja.