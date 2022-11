Mirė 34-erių dainininkas: „Tikimės, kad gerbėjai gali skirti minčių ir maldų jo šeimai“

Tinklalapis TMZ teigė, kad A. Carteris šeštadienio rytą buvo rastas negyvas savo namų vonioje, Kalifornijoje.

„Šiuo metu tai labai blogas metas, bandome išsiaiškinti, kas nutiko ir kokia to priežastis. Esame tokie pat nusiminę, kaip ir visi, ir tikimės, kad gerbėjai gali skirti minčių ir maldų jo šeimai“, – sakė komandos nariai.

We are shocked and saddened about the sudden passing of Aaron Carter. Sending prayers to the Carter family. Rest in peace, Aaron ❤️ pic.twitter.com/rDUcE4i8Iy