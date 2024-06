Projekte „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusio Mino pavardė žiniasklaidoje mirgėjo ne tik dėl muzikinės karjeros, bet ir asmeninio gyvenimo vingių. Pats atlikėjas tai atsitraukdavo nuo viešumos, tai vėl grįždavo su nauju kūriniu arba nauja meilės istorija. Tačiau iki šiol jam nepavyko sukurti šeimos, apie kurią nekart prasitarė svajojantis. Kodėl taip nutiko? Ar šiandien vyro gyvenime yra mylima moteris?

„Dabar aš save traktuoju jau kaip nebe jauną, todėl neliko ir tų greitų įsimylėjimų. Jau vertinimas žmonių yra visai kitoks, skaidymas tam tikrų dalykų. Na, tvarkoje, ji graži, ji „seksi“, bet tada paklausykim, ką ji kalba ir ko ieško. Kaip mato gyvenimą šalia kito žmogaus? Ar jai reikalingas sponsorius ir kas nutiks, kai aš nebūsiu aukštumoje? Ką galės tokia moteris man patarti ar kuo padėti? Gal liks tik graži? Tada ir pradedi vertinti įvairias tas rizikas“, – atvirauja Mino.

Intymūs pasiūlymai

Jis ne sykį yra pasakojęs, kad labiausiai traukia vadinamosios „fyfos“ ir gerokai jaunesnės. Ar atlikėjui iki šiol tokios moterys patinka? Paklaustas, ar daug sulaukia dėmesio, Mino prisipažino, kad nesiskundžia, o kai kuriose žinutėse yra kviečiamas net pasimylėti. Kaip jis reaguoja į tokius pasiūlymus?

„Aš, pavyzdžiui, nei karto nesu permiegojęs po koncerto ar koncerto metu. Nesuprantu, kaip kitiems taip gaunasi. Tos, kurios lipa per koncertą, tai kaip aš ten ją vešiuosi namo po to? Juk pilna dar darbų ir reikalų visokių – atsisveikinimas, atsiskaitymas, daiktų susikrovimas. Aš to tikrai nesuprantu“, – juokdamasis stebisi Mino.

Visgi šiandien jis daugiau koncentruojasi ne į meilės paieškas, o naują veiklą - aktyvų dalyvavimą „TikTok“ socialiniame tinkle. Niekam nėra paslaptis, kad čia tiesiogines transliacijas darantys asmenys gali užsidirbti nemažai pinigų, todėl Mino irgi tam ryžosi.

„Aš taip auginu savo auditoriją ir vedu vieną laidelę. Tokiu būdu tarsi kovoju prieš seną „TikTok“ ir kuriu naują, bet kaip man seksis toliau – nežinau. Kitas dalykas tas, kad jau dabar savo koncertuose sutinku žmonių, kurie atrado mane būtent per „TikTok“. <...> Visgi dažnai gaunu žinučių, kad štai, kaip nusigyvenau ir pradėjau pinigų prašinėti, nes gal mečiau koncertus. Aš koncertuoju beveik kiekvieną savaitgalį ir net mažinu viską po truputį, bet esu šiam tinkle dėl kitų dalykų“, – sako Mino.

Vyras neslepia, kad sulaukia aštrių žinučių ir dėl savo išvaizdos. Esą atrodo pasenęs, „susinešiojęs“, nebe toks sportiškas. Kaip jis reaguoja į šias replikas? Ar jam svarbu, kaip atrodo ir ar daug investuoja į grožį? Taip pat Mino be užuolankų atskleis, ką mano apie plaukų persodinimo procedūras Turkijoje, į kurią vyksta vis daugiau Lietuvos žvaigždžių.

Visą pokalbį su Mindaugu Mickevičiumi-Mino žiūrėkite straipsnio pradžioje.