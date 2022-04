Moteris „Instagrame“ pasidalijo nuotrauka su sužadėtuvių žiedu.

Mindaugas Stasiulis susižadėjo: mylimosios rankos paprašė svetur (9 nuotr.) TV3 sezono atidarymas (nuotr. Fotodiena.lt) TV3 sezono atidarymas (nuotr. Fotodiena.lt) Mindaugas Stasiulis (nuotr. T. Petrovskio) +5 Mindaugas Stasiulis (Fotodiena/Katažina Polubinska) Mindaugas Stasiulis (nuotr. Organizatorių) Mindaugas Stasiulis (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio) Mindaugas Stasiulis (V. Domkutės nuotr.) Mindaugas Stasiulis (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio) Mindaugas Stasiulis (nuotr. Fotodiena.lt)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mindaugas Stasiulis susižadėjo: mylimosios rankos paprašė svetur

Panašu, jog poros sužadėtuvės įvyko Barselonoje. „Buvo labai gera, Barselona“, – rašė Milda ir parodė sužadėtuvių žiedą.

Primename, kad kiek anksčiau M. Stasiulis dalyvavo TV3 televizijos laidoje „Virtuvės istorijos“ ir papasakojo daugiau apie širdies draugę.

REKLAMA

Vyras apie santykius kalba kukliai ir asmeninių detalių neatskleidžia, tačiau tvirtina, kad judviejų ryšis – be galo stiprus, tarsi kartu jie būtų jau kone dešimtmetį.

Savo asmeninio gyvenimo detales tarsi po devyniais užraktais slepiantis Mindaugas 2021-aisiais TV3 televizijos naujojo sezono atidarymo renginyje pirmą kartą pasirodė kartu su mylimąja Milda, o žiniasklaida mirgėjo nuo žavių poros nuotraukų. Vyras tvirtina, jog jųdviejų santykiai jam tapę jau tokie įprasti, lyg draugautų kone dešimtmetį.

„Man tai taip yra įprasta, lyg kartu būtume dešimt metų, nors iš tikrųjų esame tik kelerius. Man tai – natūralus dalykas, todėl to nė nesureikšminu“, – atviravo vyras.

Tiesa, M. Stasiulis anksčiau dalyvavo ir „Pasikalbėkim“ laidoje, kurioje jį kalbino žurnalistė Renata Šakalytė. Tą kartą vyras prabilo ir apie širdies reikalus.

„Anksčiau net pasiimdavau specialiai laisvą dieną ar atostogas per savo gimtadienį. Štai pernai, kai sukako 40-imt metų, ilsėjausi Balyje. Ir pamenu, kad tądien irgi buvo daug norinčiųjų interviu, bet aš mandagiai leidau visiems suprasti, kad atostogos yra atostogos.

REKLAMA

REKLAMA

Man poilsis išvis tapo labai svarbus dalykas. Iki karantino dirbau žiauriai daug ir atrodo, kad net būti kitaip negalėjo. Buvau pripratęs plėšytis per kelis darbus – nuo 6 val. ryto darbuodavausi tiesioginiame radijo eteryje, po to skubėdavau į TV3 ofisą, o savaitgaliais dar laukdavo laidų filmavimai ar renginių vedimai. Ilgainiui toks maratonas kirto per savijautą – supratau, kad būtina rasti laiko sau ir su savimi“, – nuoširdžiai sakė Mindaugas.

Visgi populiarumas turi savo kainą – žinomas vyras pripažįsta, kad svetimų žmonių dėmesys, kai jį atpažįsta gatvėje ar parduotuvėje, iki šiol truputį trikdo. Todėl karantino laikotarpis Mindaugui net savotiškai patiko, mat galėjo daugiau laiko skirti pomėgiams ir smagiai leisti laiką namie su šaunia kompanija – kalyte Nida ir mylimąja.

„Aš nemėgstu kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą. Apie darbą, keliones – mielai, o štai kiti dalykai, mano galva, ne taip svarbu žmonėms, priimantiems mane, pirmiausia, pagal tai, ką dirbu ir veikiu. Bet taip, šiuo metu mano širdis užimta“, – šypsodamasis sakė Mindaugas.