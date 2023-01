Miley Cyrus kaitina gerbėjų kraują: vaizdo įraše pasirodė be drabužių

Apie singlo išleidimą dainininkė paskelbė gruodžio 31 dieną, naujametinio vakarėlio metu. Anksčiau šį mėnesį ji taip pat pranešė apie savo aštuntojo studijinio albumo „Endless Summer Vacation“ pasirodymą. Jis turėtų pasirodyti kovo 10-ąją.

Vaizdo įraše 30-metė dainininkė matoma duše be viršutinių drabužių dainuojanti, regis, būsimo singlo „Flowers“ žodžius, skelbia people.com.

Kovo 10 d. pasirodysiančiame albume „Endless Summer Vacation“ – „meilės laiške Los Andželui“ – M. Cyrus tyrinėja savo kelionę į fizinės ir emocinės stiprybės kūrimą.

Muzikos albumo „Endless Summer Vacation“ anonsiniame vaizdo klipe rodoma Miley įvairiose Los Andželo vietose – prie baseino, kabančią ant trapecijos nuleistos iš sraigtasparnio ir kt.

„Mes susitikome neoniniame laive. Iš didelio aukščio žemyn skriejo švytintys padarai, elektriniai unguriai ir raudonieji nuodai. Danguje matėme raitelius ant žirgų, ant kometų, artėjančius link mūsų, kikenančius iš juoko.

Mano draugas Big Twitchie išplaukė valtimi į šviesą ir plaukiojo banglente šiauriniame krante. Šokome tol, kol nieko nebeliko – tik aš ir Twitchie, nes tai viskas, ką žinojome", – pasakojo ji anonsiniame klipe.

Ankstesni M. Cyrus albumai: 2007 m. „Meet Miley Cyrus“, 2008 m. „Breakout“, 2010 m. „Can't Be Tamed“, 2013 m. „Bangerz“, 2015 m. „Miley Cyrus & Her Dead Petz“, 2017 m. „Younger Now“ ir 2020 m. „Plastic Hearts“.

Ji taip pat išleido du EP: 2009 m. „Time of Our Lives“ ir 2019 m. „She Is Coming“, ir parengė koncertinį albumą „Attention“: 2022 m. balandžio mėn.