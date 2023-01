Prasidėjo kino apdovanojimų sezonas: JAV išdalyti „Auksiniai gaubliai“

Pagrindiniai „Auksinių gaublių“ apdovanojimai įteikti airių komedijai „Salos vaiduokliai“ ir Steveno Spielbergo pusiau autobiografiniam filmui „Fabelmanai“. S. Spielbergas atsiėmė statulėlę ir kaip geriausias režisierius.

Abi juostos įgauna pagreitį šiuo apdovanojimų sezonu ir tampa favoritėmis lenktynėse dėl „Oskarų“ – jie bus išdalyti kovo 12-ąją.

REKLAMA

Geriausia televizine drama paskelbtas HBO serialas „Drakono namai“.

Geriausiu kino aktoriumi pripažintas Austinas Butleris, suvaidinęs juostoje „Elvis“, geriausia aktore – Kate Blanchett.

Eddie Murphy gavo apdovanojimą už karjeros pasiekimus, o komikas Jerrodas Carmichaelas vedė renginį.

80-ieji „Auksinio gaublio“ apdovanojimai (11 nuotr.) Stevenas Spielbergas (nuotr. SCANPIX) Stevenas Spielbergas (nuotr. SCANPIX) Ke Huy Quanas (nuotr. SCANPIX) +7 Jennifer Coolidge (nuotr. SCANPIX) Paulas Walteris Hauseras (nuotr. SCANPIX) Austinas Butleris (nuotr. SCANPIX) Ryanas Murphy (nuotr. SCANPIX) Angela Bassett (nuotr. SCANPIX) Julia Garner (nuotr. SCANPIX) Michelle Yeoh (nuotr. SCANPIX) Colinas Farrellas ir Martinas McDonagas (nuotr. SCANPIX)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. 80-ieji „Auksinio gaublio“ apdovanojimai

REKLAMA

Tradiciškai garsenybių gausiai lankomas renginys, kuriuo prasidėjo kasmetinis kino apdovanojimų sezonas, jau dvejus metus nepasižymi įprastu blizgesiu dėl pandemijos ir atskleistos informacijos apie įvairovės organizatorių gretose trūkumą ir įtariamus etikos pažeidimus.

S. Spielbergas, T. Cruise'as, J. Cameronas

Skirtingai nei kovo 12 dieną vyksiančiuose „Oskaruose“, kurie yra apdovanojimų sezono viršūnė, „Auksinių gaublių“ kino apdovanojimai skiriami dviejose kategorijose: dramos ir komedijos arba miuziklo.

REKLAMA

„Fabelmanai“ dėl geriausios dramos titulo varžėsi su dviem didžiausiais praėjusių metų kino teatrų hitais – kultiniu tapusiu tęsiniu „Asas Maverikas“ (Top Gun: Maverick) su Tomu Cruise'u ir Jameso Camerono „Įsikūnijimu 2“ (Avatar: The Way of Water).

„Tár“, kurio veiksmas vyksta klasikinės muzikos pasaulyje, ir biografinis filmas „Elvis“ apie rokenrolo karalių Elvie Presley taip pat galėjo pateikti staigmenų.

REKLAMA

REKLAMA

Jų žvaigždės – Cate Blanchett, vaidinanti negailestingą dirigentę, ir Austinas Butleris, avintis E. Presley mėlynus zomšinius batelius, – buvo pagrindiniai pretendentai į geriausių dramos aktorių apdovanojimus.

Brendanas Fraseris, nominuotas už pagrindinį vaidmenį filme „Banginis“ (The Whale), atsisakė dalyvauti antradienio iškilmėse. Anksčiau jis yra teigęs, kad buvęs HFPA prezidentas kartą seksualiai priekabiavo prie jo.

T. Cruise'as, filmo „Asas Maverikas“ prodiuseris, taip pat nedalyvavo ceremonijoje. Jis 2021 metais protestuodamas grąžino HFPA savo tris gaublius.

REKLAMA

„Salos vaiduokliai“ (The Banshees of Inisherin) šiemet turėjo daugiausiai nominacijų – aštuonias – ir buvo favoritas laimėti geriausios komedijos apdovanojimą, o viena iš filmo žvaigždžių Colinas Farrellas apdovanotas geriausio komedijos aktoriaus titulu.

Filmas apie nutrūkusią draugystę atokioje Airijos saloje varžėsi su siurrealistiniu, po daugybę pasaulių keliaujančiu mokslinės fantastikos filmu „Viskas iškart ir kartu“ (Everything Everywhere All at Once).

REKLAMA

Pastarosios juostos žvaigždės Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis ir Ke Huy Quanas pretendavo į geriausių aktorių apdovanojimus.

Pateikiame nominantus ir nugalėtojus (nugalėtojai – paryškinti):

TV

Geriausias miuziklo arba komedijos žanro televizijos serialo aktorius

Donald Glover – „Atlanta“

Bill Hader – „Barry“

Steve Martin – „Only Murders in the Building“

Martin Short – „Only Murders in the Building“

Jeremy Allen White – „The Bear“

Geriausia miuziklo arba komedijos žanro televizijos serialo aktorė

REKLAMA

REKLAMA

Quinta Brunson – „Abbott Elementary“

Kaley Cuoco – „The Flight Attendant“

Selena Gomez – „Only Murders in the Building“

Jenna Ortega – „Wednesday“

Jean Smart – „Hacks“

Geriausias draminio televizijos serialo aktorius

Jeff Bridges – „The Old Man“

Kevin Costner – „Yellowstone“

Diego Luna – „Andor“

Bob Odenkirk – „Better Call Saul“

Adam Scott – „Severance“

Geriausia draminio televizijos serialo aktorė

Emma D’Arcy – „House of the Dragon“

Laura Linney – „Ozark“

Imelda Staunton – „The Crown“

Hilary Swank – „Alaska Daily“

Zendaya – „Euphoria“

Geriausias miniserialo arba televizijos filmo aktorius

REKLAMA

Taron Egerton – „Black Bird“

Colin Firth – „The Staircase“

Andrew Garfield – „Under the Banner of Heaven“

Evan Peters – „Monster: The Jeffrey Dahmer Story“

Sebastian Stan – „Pam and Tommy“

Geriausia miniserialo arba televizijos filmo aktorė

Jessica Chastain – „George and Tammy“

Julia Garner – „Inventing Anna“

Lily James – „Pam and Tommy“

Julia Roberts – „Gaslit“

Amanda Seyfried – „The Dropout“

Geriausias draminis televizijos serialas

REKLAMA

„Better Call Saul“

„The Crown“

„House of the Dragon“

„Ozark“

„Severance“

Geriausias miniserialas arba televizijos filmas

„Black Bird“

„Monster: The Jeffrey Dahmer Story“

„Pam and Tommy“

„The Dropout“

„The White Lotus: Sicily“

Geriausia muzikinio, komedijinio arba draminio televizijos serialo antrojo plano aktorė

Elizabeth Debicki – „The Crown“

Hannah Einbinder – „Hacks“

Julia Garner – „Ozark“

Janelle James – „Abbott Elementary“

Sheryl Lee Ralph – „Abbott Elementary“

Geriausia miniserialo arba televizijos filmo antrojo plano aktorė

REKLAMA

REKLAMA

Jennifer Coolidge – „The White Lotus“

Claire Danes – „Fleishman Is in Trouble“

Daisy Edgar-Jones – „Under the Banner of Heaven“

Niecy Nash-Betts – „Monster: The Jeffrey Dahmer Story“

Aubrey Plaza – „The White Lotus“

Geriausias miniserialo arba televizijos filmo antrojo plano aktorius

F. Murray Abraham – „The White Lotus“

Domhnall Gleeson – „The Patient“

Paul Walter Hauser – „Black Bird“

Richard Jenkins – „Monster: The Jeffrey Dahmer Story“

Seth Rogen – „Pam and Tommy“

Geriausias muzikinis arba komedijinis televizijos serialas

REKLAMA

„Abbott Elementary“

„The Bear“

„Hacks“

„Only Murders in the Building“

„Wednesday“

Geriausias miuziklo arba komedijos žanro filmas

„Babylon“

„The Banshees of Inisherin“

„Everything Everywhere All at Once“

„Glass Onion: A Knives Out Mystery“

„Triangle of Sadness“

Geriausias draminis filmas

„Avatar: The Way of Water“

„Elvis“

„The Fabelmans“

„TAR“

„Top Gun: Maverick“

Geriausias filmas užsienio (ne anglų) kalba

REKLAMA

„RRR“ (Indija)

„All Quiet on the Western Front“ (Vokietija)

„Argentina, 1985“ (Argentina)

„Close“ (Belgija)

„Decision to Leave“ (Pietų Korėja)

Geriausias filmo scenarijus

Todd Field – „Tár“

Tony Kushner, Steven Spielberg – „The Fabelmans“

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – „Everything Everywhere All at Once“

Martin McDonagh – „The Banshees of Inisherin“

Sarah Polley – „Women Talking“

Geriausia filmo daina

„Carolina“ – Taylor Swift („Where the Crawdads Sing“, liet. „Ten, kur gieda vėžiai“)

„Ciao Papa“ – Guillermo del Toro, Roeban Katz („Guillermo del Toro`s Pinocchio“)

„Hold My Hand“ – Lady Gaga, Bloodpop („Top Gun: Maverick“)

„Lift Me Up“ – Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler („Black Panther: Wakanda Forever“)

„Naatu Naatu“ – Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj („RRR“)

Geriausias antrojo plano aktorius

REKLAMA

Brendan Gleeson – „The Banshees of Inisherin“

Barry Keoghan – „The Banshees of Inisherin“

Brad Pitt – „Babylon“

Ke Huy Quan – „Everything Everywhere All at Once“

Eddie Redmayne – „The Good Nurse“

Geriausia antrojo plano aktorė

Angela Bassett – „Black Panther: Wakanda Forever“

Kerry Condon – „The Banshees of Inisherin“

Jamie Lee Curtis – „Everything Everywhere All at Once“

Dolly De Leon – „Triangle of Sadness“

Carey Mulligan – „She Said“

Geriausias miuziklo arba komedijos žanro filmo aktorius

Diego Calva – „Babylon“

Daniel Craig – „Glass Onion: A Knives Out Mystery“

Adam Driver – „White Noise“

Colin Farrell – „The Banshees of Inisherin“

Ralph Fiennes – „The Menu“

Geriausias animacinis filmas

„Guillermo del Toro`s Pinocchio“

„Marcel the Shell With Shoes On“

„Puss in Boots: The Last Wish“

„Turning Red“

Geriausias draminio filmo aktorius

Austin Butler – „Elvis“

Brendan Fraser – „The Whale“

Hugh Jackman – „The Son“

Bill Nighy – „Living“

Jeremy Pope – „The Inspection“

Geriausia draminio filmo aktorė

Cate Blanchett – „TAR“

Olivia Colman – „Empire of Light“

Viola Davis – „The Woman King“

Ana de Armas – „Blonde“

Michelle Williams – „The Fabelmans“

Geriausia miuziklo arba komedijos žanro filmo aktorė

REKLAMA

Lesley Manville – „Mrs. Harris Goes to Paris“

Margot Robbie – „Babylon“

Anya Taylor-Joy – „The Menu“

Emma Thompson – „Good Luck to You Leo Grande“

Michelle Yeoh – „Everything Everywhere All at Once“

Geriausias režisierius

Jamesas Cameronas – „Avatar: The Way of Water“

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – „Everything Everywhere All at Once“

Baz Luhrmann – „Elvis“

Martin McDonagh – „The Banshees of Inisherin“

Steven Spielberg – „The Fabelmans“

Geriausias garso takelis