Mia Pilibaitytė po Prancūziją ryžosi keliauti viena: „Visgi viena nuolat nebūnu“

Anksčiau Mia neretai šmėžuodavo televizijoje, yra dalyvavusi ne viename projekte, dar 2011-aisiais apie ją pasirodė lietuvių kurtas biografinis serialas „Kas nori nužudyti Mią?“, paremtas tikrais jos gyvenimo įvykiais.

Visai neseniai iš kelionių pietų Prancūziją grįžusi dainininkė sako, kad dabar jos gyvenimas kiek kitoks.

„Sakyčiau, kad tai labiau darbinės kelionės. Dabar daugiau laiko praleidžiu Nicoje (Prancūzija – aut. past.) nei Lietuvoje.

Anksčiau dažniausiai keliaudavau darbo reikalais, būdavo ir poilsinių kelionių, bet iš Lietuvos dažnai vydavo ir koncertai“, – šypteli pašnekovė.

Su darbu susijusios kelionės neretai gali į gyvenimą įnešti ir daugiau streso – atšaukti, vėluojantys skrydžiai dažnai gali sujaukti darbinius planus, išmušti iš vėžių.

„Absoliučiai per tiek metų scenoje išmokau į stresą reaguoti labai ramiai. Scena išmoko šių dalykų. Scena lygi adrenalinui, o adrenalino mano gyvenime niekada netrūko. Jei nemalonių situacijų nutinka ar namuose, ar darbuose, išmoksti reaguoti ramiai, susikaupus ir per daug nestresuojant. Stresas dažniausiai pakiša koją ir dėl to negali adekvačiai reaguoti į situaciją.

Paprasčiausiai išmokau valdyti stresą ir normaliai susidėlioti savo mintis“, – tikina ji.

Širdžiai artimos vietos

„Nica man nėra svetima, į ją važinėju jau keletą metų ir tą dariau dažnai. Tikrai labai myliu šitą kraštą. Nica, Kanai, Monakas yra tos vietos, kur aš labai gerai jaučiuosi. Tos vietos man labai artimos širdžiai.

Pietų Prancūzijos pakrantėje yra labai daug gražių miestelių – ta gamta, sukurtas grožis nepaliks nei vieno abejingo. Tam, kas nėra ten buvęs, turbūt sunku suvokti, bet visiems labai linkėčiau tenai apsilankyti. Regionas žavi savo gamta, kultūra ir architektūra. Tai nepaprastai graži vieta“, – sako Mia.

Į pastarąsias keliones Mia leidosi viena.

„Keliauju viena, bet ten viena nuolat nebūnu. Bet kas liečia grįžimą į Lietuvą, tai visada keliauju viena“, – teigia žinoma moteris.

Pastaraisiais metais Mia keliavo ne vien tik į Europos šalis, bet ir buvo atradusi Jungtiniuose Arabų Emyratuose esantį Dubajų:

„Pastaruoju metu yra trys kryptys, į kurias visada noriu sugrįžti – tai pietų Prancūzija, Dubajus ir Lietuva. Apie Dubajų galėčiau kalbėti labai daug.“

„Nors Dubajuje esu buvus du kartus, apie tą miestą galėčiau kalbėti labai daug. Tiesą pasakius, mane labai sužavėjo jo ramybė. Kai paskutinį kartą ten lankiausi, buvo Ramadano laikotarpis. Dėl tos ramybės man buvo labai gera ten būti. Labai žavėjo ir ten esantys žmonės, atvykę iš kitų šalių. Apskritai Dubajus yra labai kosmopolitiškas miestas – ten daug vietinių, atvykusių gyventi iš kitų šalių. Man labai patiko jų draugiškumas, miesto aura.

Nors ten keliavau viena, išėjusi į gatvę visai nesijaučiau vieniša. Toks šiltumas labai užburia ir to reikėtų labai pasimokyti mums visiems. Tos šypsenos ir šiltumas nėra lengvai pamirštamas“, – priduria ji.

Ji tikina, kad miestas savo didingumu ir šviesumu net sutemus primena Amerikos didmiesčius:

„Tiesą pasakius, kai sutemsta ir Dubajuje įsijungia šviesos, vaizdas turbūt labiausiai primena Niujorką. Ten tikrai beprotiškai gražu, šilta, gera ir miela. Miestas paliko nemažą įspūdį.

O Nica man tiesiog labai graži vieta, kuri užburia savo grožiu. Aš pati esu gamtos vaikas – jūra, augmenija, kalnai mane tikrai užburia.“