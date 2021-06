Meschino pasipuošė vestuviniu įvaizdžiu: atskleidė, ką svarbu žinoti būsimoms nuotakoms

Apie ką verta pagalvoti iš anksto?

Plaukai – viena svarbiausių nuotakos įvaizdžio detalių, tad, kad ji atrodytų nepriekaištingai, būtina iš anksto pagalvoti apie kelis dalykus.

Paruošti plaukus.

„Visada savo klientėms rekomenduoju plaukus prieš dieną ištrinkti lengvu šampūnu ir šiek tiek juos patepti kondicionieriumi, tačiau griežtai – jokių plaukų kaukių, ypač, jeigu nuotakos plaukai yra labai tiesūs, o ji nori lengvų garbanų šukuosenos. Taip pat nerekomenduoju prieš vestuves daryti plaukų tiesinimo keratinu arba kitų plaukų procedūrų, kurios glotnina plaukus ir jokiu būdu nedažyti plaukų nauja spalva, nes rezultatas gali gautis nenuspėjamas. Jeigu reikia plaukus tik patonuoti ar nudažyti plaukų šaknis, rekomenduojama šią procedūrą atlikti prieš savaitę, kad liktų laiko korekcijoms, jeigu tokių prireiktų“, – patirtimi dalijasi šukuosenų meistrė A. Wojc.

Kas pirmiau – makiažas ar šukuosena?

Amžinas klausimas, kurio sulaukia visi vizažo ir šukuosenų meistrai. Pasak A. Wojc, jeigu norima pas konkretų meistrą, kuris turi laisvo laiko tik tam tikrą valandą, eiliškumas nesvarbu, tačiau, jeigu yra galimybė rinktis, derėtų pirma pasidaryti makiažą, o po to – šukuoseną. Kodėl? Pavyzdžiui, jeigu pirma meistrė suformuos krentančias ant kaktos garbanas, kokybiškai po to atlikti makiažą antrai meistrei bus sudėtinga: bangas reikės pakelti nuo veido, jas prisegti, po makiažo – vėl išleisti, tad šukuosena dėl tokių procedūrų gali nukentėti.

Bandomoji šukuosena.

„Visada klienčių prašau atlikti bandomąją šukuoseną, nes to reikia ne tik nuotakai, bet ir plaukų stilistui, kad jis galėtų susipažinti su būsima nuotaka, sužinoti jos norus bei mėgstamą stilių, pamatyti jos plaukus, jų spalvą ir struktūrą bei sužinoti, kaip plaukai toleruoja įvairias kosmetikos priemones. Tik taip galima geriausiai suprasti, kas tinka nuotakai. Be to, svarbu ir tai, kad laikas, praleistas kuriant bandomąją šukuoseną, leis suprasti, ar šukuosenų meistro ir nuotakos biolaukai sutampa, kad vestuvių dienos rytą bendravimas su nemaloniu žmogumi nesugadintų visos būsimos svarbios dienos nuotaikos“, – sako A. Wojc. Šukuosenų meistrė rekomenduoja atvykus bandomajai šukuosenai, vilkėti baltai, geriausia, kad tai būtų balta palaidinė ar marškinėliai, primenantys vestuvių suknelės spalvą – taip lengviau įsivaizduoti, kaip su šia spalva derės būsimas makiažas ir šukuosena.

Patogūs drabužiai.

Atvykus vestuvių rytą darytis šventinės šukuosenos, svarbu būti apsirengus patogiais drabužiais, kuriuos būtų lengva atsisegti ir nusivilkti nesugadinant šukuosenos – apsivilkus megztuką aukštu kaklu to padaryti nepavyks. Taip pat verta pagalvoti apie dekoltė sritį, nes, darant šventinį makiažą, grimuojamas kaklas ir pečiai, todėl viršutinė drabužių dalis turėtų būti kuo didesne iškirpte, geriausia – atitinkančia vestuvinės suknelės iškirptę.

Šukos ir papildomi plaukų segtukai.

„Vestuvių dieną nuotakoms (šią atsakomybę galima perleisti ir geriausiai draugei arba mamai) rekomenduoju su savimi turėti šukas, kad, reikalui esant, garbanas būtų galima iššukuoti – po iššukavimo jos taps lengvos ir nesulipusios. Jeigu nuotakos šukuosena – kuodelis, su savimi reikėtų turėti keletą papildomų plaukų segtukų, kad, kuodeliui ar kelioms sruogoms dienos metu atsilaisvinus, galima būtų greitai ir paprastai šukuoseną pakoreguoti. Ši smulkmena nesugadins nuotaikos, o vestuvių nuotraukos bus gražios“, – pataria šukuosenų meistrė.

Kokios vestuvių šukuosenos madingos šiais metais?

„Visada sakau, kad geriausia šią dieną rinktis klasikinę šukuoseną, nes, vartydama vestuvių nuotraukų albumą po dešimt metų, pamatysite, kad nuotraukose atrodote vis dar madinga. Kalbant apie trumpalaikes tendencijas, šių metų hitas – įvairūs plaukų aksesuarai ir lankeliai, kurie šukuoseną pagyvina ir suteikia jai žaismingumo. Taip pat rekomenduoju, jeigu tik tinka pagal kūno ir veido proporcijas, plaukus susegti į uodegėlę, nes tokia šukuosena itin jaunina“, – šių metų tendencijas pristato A. Wojc.

Pasak jos, auksinė šukuosenų meistrų taisyklė – jaunoms merginoms rekomenduoti šukuoseną su laisvai krintančiomis romantiškomis garbanomis, įvairiais plaukų pynimais ar šukuosenoje derinti lankelį iš gėlių, nes tai nuotakai suteikia jaunatviškumo. Vyresnėms merginoms ar moterims tokios šukuosenos nerekomenduojamos, joms tinka visi klasikiniai būdai būti nuostabiomis – klasikinės retro filmų herojes primenančios bangos ir įvairūs kuodeliai.

Nuometas, sagės ar gyvos gėlės?

Vis daugiau nuotakų šiais laikais dėl vienų ar kitų priežasčių nenori segtis nuometo, tad vietoje jo plaukų stilistai rekomenduoja dėtis plaukų lankelį, įsisegti įdomesnį plaukų segtuką ar kitą plaukų aksesuarą, kad šukuosena atrodytų šventiškiau.

„Tačiau aš asmeniškai nuometą labai rekomenduoju, nes nuotakos vėliau nuotraukose atrodo labai gražios – ypač, jeigu nuometo šleifas yra ilgas. Be to, yra ir praktiška dalis – jeigu suknelės pečiai atviresni, nuometas gali būti puikiu išsigelbėjimu prisidengiant pečius bažnyčioje. Jeigu nuotaka nori romantiškesnio įvaizdžio ir vestuvės yra už miesto, gamtoje, galima vietoje nuometo rinktis karūnėlę – taip bus patogiau judėti ir įvaizdis atitiks aplinką. Nereikia nuvertinti ir kitų plaukų aksesuarų – jie taip pat gali tapti pagrindiniu papuošalu, jeigu nuotaka yra pasirinkusi subtilų ir kuklų įvaizdį bei nedėvi kitų papuošalų“, – būsimų nuotakų dėmesį atkreipia šukuosenų meistrė A. Wojc.

Kaip suderinti suknelę ir norimą šukuoseną?

Šukuosenų meistrė pataria pirmiausia išsirinkti suknelę ir prie jos derinti šukuoseną – jeigu suknelėje bus įspūdinga nugaros iškirptė, ilgos garbanos šį nuostabų akcentą paslėps. Pasak jos, šukuosena reikia padėti sukurti bendrą puikų vaizdą, pabrėžiant suknelės ir nuotakos privalumus.

„Kai pas mane ateina klientė, nežiūriu į jos plaukus – pirmiausia pažiūriu į jos kūno formas ir prašau, kad bandomajai šukuosenai ateitų vilkėdama baltai, geriausia – paprastais marškinėliais. Tada galiu matyti, koks jos ūgis, kokie yra būsimos nuotakos pečiai, kokia krūtinė, kokie jos klubai ir pan. Tai svarbu galvojant apie būsimą šukuoseną: pvz., jeigu nuotakos pečiai platūs, juos galima paslėpti plaukais, jeigu pečiai smulkūs – rekomenduoju plaukus rišti į kuodelį, kad pečiai dar labiau išryškėtų“, – patarimais dalijasi A. Wojc.

Pasak jos, dažnai merginos šią ypatingą dieną nori ilgų plaukų šukuosenos, tad prašo priauginti plaukų sruogas, tačiau yra puiki alternatyva – prisegami plaukai, kurie panaudojami vestuvių šukuosenai, o vėliau išsegami. Tokie plaukai išsilaiko nepraradę formos beveik dvi dienas, tad merginoms, kurios ir antrą vestuvių dieną nori būti su įspūdinga šukuosena, tai – pigesnė ir greičiau atliekama alternatyva.

„Kitas svarbus niuansas – pagalvoti ne tik apie vestuvių ceremoniją, bet ir vakarinę šventę. Kadangi dabar madingos vestuvinės suknelės, kurios iš prabangios vakare gali transformuotis į patogesnę kokteilinę suknelę, tad ir makiažas bei šukuosena vakare turėtų prie šios suknelės derėti. Savo klientėms visada rekomenduoju vakare šukuoseną pakoreguoti taip, kad būtų patogu šokti ir savo šventę švęsti visą naktį, nesirūpinant, kaip vėliau plaukai atrodys nuotraukose. Plaukus galima surišti į uodegėlę ar atvirkščiai – paleisti vėjavaikiškas garbanas ar susisegti jas plaukų segtukais, svarbiausia, kad nuotaka šią ypatingą dieną jaustųsi savimi, tada ji jausis gerai“, – šypsosi „Ellips Lietuva“ fotosesijoje garsioms moterims šukuosenas kūrusi meistrė.