Mergina paprašė vaikino nupirkti tamponų: atsakymas prajuokino tūkstančius

Istorija, kuria pasidalijo škotė Brogana Paget, privertė leipti juokais ne tik moteris, bet ir pačius vyrus. O istorija buvo labai paprasta ir buitiška.

Brogana Paget savo vaikino Lewiso paprašė nueiti į parduotuvę ir nupirkti jai dėžutę tamponų. Ten nuėjęs vyrukas suprato nežinąs, kuriuos pirkti, kadangi tamponų rado įvairių tipų ir dydžių, todėl savo draugei jis nusiuntė juokingą žinutę.

Lewisas draugei nusiuntė nuotrauką su dviem dėžutėmis „Tampax Compak“ – geltona dėžutė su vidutinio dydžio tamponais ir žalia dėžutė su dideliais. Prie nuotraukos jis parašė klausimą: „Nori su citrina ar laimu?“

when u ask ur boyfriend to buy u tampons pic.twitter.com/FmcKUGGkrG