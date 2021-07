Mergina orgazmą patiria neįprastu būdu: pirmąjį kartą atsimins visą gyvenimą

Viskas prasidėjo prieš daugiau nei metus, kai šalyje buvo paskelbta koronaviruso pandemija. Tuomet Sophie svėrė apie 95 kg, save lepino greitu maistu, „McDonald’s“ užkandžius rinkosi mažiausiai 5-7 kartus per savaitę, o kartais būdavo dienų, kai tingėdavo net pasikelti nuo sofos.

Vieną dieną jauna moteris pasiryžo viską keisti ir pradėjo sportuoti namuose. Per metus ji atsikratė net 38 kg ir dabar sveria kiek daugiau nei 57 kg.

„Nepaisant to, kad mano gyvenimo tempas nebuvo sveikas ir labai tingus, seksualiai visuomet buvau labai aktyvi. Tik nežinojau, kad netrukus viskas pasikeis. Netikėtai atradau, kad sportuoti namuose man patinka, kol vieną dieną aš tiesiog pajaučiau orgazmą. Tą pirmąjį kartą atsiminsiu visą gyvenimą.

Tai nenutiko pirmaisiais mėnesiais, kai pradėjau sportuoti, gerokai vėliau, kai sutvirtėjo kūnas, ėmiau labiau pasitikėti savimi ir sprogau tarsi vulkanas. Tuo metu dariau pritūpimus, per TV transliavo treniruotės programą. Aš pritūpiau ir, pavadinkime, jei būčiau nėščia – man nubėgo vandenys. Negaliu to paaiškinti iki šiol, tiesiog kažkas iš manęs išbėgo didžiuliu kiekiu, tačiau iškart po to sekė nepaaiškinamas malonumas.

Labai išsigandau, iškart pagalvojau, kad kažką patempiau, kažkas viduje trūko ar plyšo. Griebiau kompiuterį, pradėjau naršyti internete ir atsakymas buvo vienas – fizinės veiklos sukelti orgazmai. Pasikartosiu, bet negalėjau tuo patikėti“, – pasakojo žurnalistė.

Moteris juokavo, kad informacijos apie tai nėra itin daug, tačiau pakankamai, kad galėtum susipažinti su tuo, kas vyksta su tavo kūnu. Nuo tos dienos, orgazmai pasikartodavo kiekvienos treniruotės metu.

Sophie sako, kad jie labai trumpi, tačiau žymiai intensyvesni nei užsiimant seksu. Kad ir koks malonumas aplanko moterį, ji sako, kad niekuomet nebesilanko sporto klubuose, treniruojasi tik namuose.

Sportinės veiklos sukelti orgazmai vadinami coregasms (angl.). Pirmą kartą jie užfiksuoti JAV dar 1953 metais, seksologo Alfredo Kinsey.