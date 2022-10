Meghan „pavargo“ nuo princo Harry: tai išduoda viena detalė

Tom Bower, knygos „Atpildas: Meghan, Harry And The War Between The Windsors“ (Meghan, Harry ir karas tarp Winsdorų), autorius sensacingai kalbėjo portalui Page Six“, kad Meghan gali kreiptis į karalių Karolį III, norėdama susitarti dėl skyrybų su Harry.

Ir tai vyksta po to, kai buvusi „Tatler", „New Yorker" ir „Vanity Fair" redaktorė Tina Brown, kuri, kaip pranešama, buvo Velso princesės Dianos draugė, veiksmingai viešai pasišaipė iš poros finansų.

„Dabar Londone daug kas sako, kad Meghan pavargo nuo Harry“, – portalui „Page Six“ sakė Bowers.

„Jie spėja, kad po dvejų metų ji pasakys: „Užteks" ir eis derėtis su karaliumi Karoliu dėl santuokos nutraukimo.“

Kalbėdama apie Sasekso kunigaikščių gyvenimą Kalifornijoje, sekmadienį, spalio 9 d., Henlio literatūros festivalyje susirinkusiai miniai Braun sakė, kad jų Montecito dvaras, palyginti su kaimynų namais, yra „kuklus namelis".

Ji sakė: „Nėra labai malonu būti mažesnia įžymybe, kuri, jų nuomone, neturi pakankamai pinigų. Visai kas kita gyventi kartu su tais itin turtingais žmonėmis.

Montecito, kur jie gyvena, jų 14 milijonų dolerių vertės dvaras yra kuklus namelis, palyginti su tuo, ką turi kiti žmonės, jų kaimynai.“

„Dianos kronikų“ ir „Palace Papers“ autorė pridūrė: „Taip, ir tam tikru metu jai gali būti svarbiau ne tik nauji namai“, o paskui pasakė: „Elonas Muskas vis dar vienišas, tai viskas, ką galiu pasakyti.“

„Page Six" pokalbyje Boweris pridūrė: „Manau, kad laidotuvės jam pažadino kančią dėl to, kad jis buvo atskirtas nuo šeimos ir draugų ir buvo atstumtasis. Ir manau, kad tai daro didelį spaudimą jų santykiams“.

Primename, kad anksčiau rašėme apie tarp Meghan Markle ir Jennifer Aniston užsimezgusią draugystę – po to, kai „Draugų“ žvaigždė įsigijo didžiulį nekilnojamąjį turtą tame pačiame rajone, kuriame gyvena Sasekso kunigaikštienė.

Pranešama, kad 53-ejų Jennifer įsigijo Oprah Winfrey valdas Montecito mieste Kalifornijos pakrantėje, kur 38 metų Harry ir 41 metų Meghan gyvena nuosavame dvare, kainavusiame ne vieną milijoną, rašo mirror.co.uk.

Tarp kitų įžymybių, turinčių nekilnojamojo turto prabangiame rajone, yra Gwyneth Paltrow, Ellen DeGeneres, Katy Perry, Orlando Bloomas bei Ariana Grande. Kalbama, kad Jennifer džiaugiasi persikraustymu ir susitikimu su Sasekso kunigaikščiu ir kunigaikštiene, ir panašu, kad šis jausmas yra abipusis.

Žurnalui „Heat" vienas informatorius sakė: „Jennifer yra didelė Harry ir Meghan gerbėja ir yra girdėjusi apie juos nuostabių dalykų iš Oprah ir kitų bendrų pažįstamų.“

Šaltinis pridūrė, kad karališkoji pora bus pakviesta į „The Morning Show“ žvaigždės įkurtuvių vakarėlį. Pasak jų, Jennifer tikisi su Harry ir Meghan pabendrauti vakarėliuose, praleisti laiko su jais ir Oprah, kuri, prieš persikeldama į Kaliforniją, paviešino interviu apie praleistą laiką su karališkąja šeima.

Teigiama, kad Meghan ir Harry taip pat yra „didžiuliai Jennifer gerbėjai“ ir yra "šiek tiek apstulbę“ dėl minties, kad su ja susitiks. Jennifer ir Meghan Markle turi daug bendrų bruožų, pridūrė informatorius, pavyzdžiui, „bendrą aistrą jogai“.

Tikimasi, kad Meghan ir Harry netrukus grįš į Montecito, po to, kai pratęsė savo viešnagę Jungtinėje Karalystėje gedėti karalienės Elžbietos II. Nors Harry pasitraukė iš karališkųjų pareigų, jis ir Meghan užėmė vietą kartu su šeima pirmadienį vykusiose karalienės valstybinių laidotuvių ceremonijose.

Tačiau karališkajai šeimai artimas šaltinis žurnalui „US Weekly" sakė, kad Harry ir Meghan nekantravo grįžti namo į JAV ir pamatyti savo vaikus.

„Meghan ir Harry beveik iš karto po laidotuvių grįoi į Montecito, kur jie vėl susitiko su Archie ir Lilibet po daugiau nei dviejų savaičių išsiskyrimo“, – sakė informatorius.

Jie taip pat pažymėjo, kad tai buvo „ilgiausias laikas“, kurį pora praleido atskirai nuo savo vaikų.

Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė, trejų metų Archie ir 15 mėnesių Lilibet tėvai, į Europą išvyko rugsėjo 4 d. Iš pradžių jie planavo už jūrų marių praleisti mažiau nei savaitę ir kalbėti keliuose labdaros renginiuose. Tačiau po to, kai rugsėjo 8 d. mirė 96 metų karalienė, jie pratęsė savo viešnagę ir nuo to laiko vėl susitiko su karališkąja šeima gedėti.