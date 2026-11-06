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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Meghan Markle šeimai – naujas smūgis

2026-11-06 18:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 18:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sasekso hercogienės Meghan Markle šeimą pasiekė naujas sukrėtimas – pranešama, kad jos 82-ejų tėvas Thomas Markle vyresnysis buvo suimtas Floridoje. Kaip skelbia britų leidinys „Daily Mail“, vyras įtariamas disponavęs nepilnamečių seksualinio išnaudojimo vaizdine medžiaga.

Meghan Markle (nuotr. Instagram)

Sasekso hercogienės Meghan Markle šeimą pasiekė naujas sukrėtimas – pranešama, kad jos 82-ejų tėvas Thomas Markle vyresnysis buvo suimtas Floridoje. Kaip skelbia britų leidinys „Daily Mail“, vyras įtariamas disponavęs nepilnamečių seksualinio išnaudojimo vaizdine medžiaga.

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Leidinio duomenimis, Federalinio tyrimų biuro (FTB) pareigūnai Thomasą Markle'ą sulaikė penktadienį, lapkričio 6 dieną, senjorų globos namuose „Maravida Senior Living“, esančiuose Lakelande, Floridos valstijoje. Šaltinis „Daily Mail“ teigė, kad vyras buvo suimtas kilus įtarimams dėl disponavimo seksualinio vaikų išnaudojimo medžiaga.

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Pateikti kaltinimai

Pranešimai apie Thomasui  mestus įtarimus pasirodė dar anksčiau. Jo sūnus ir Meghan pusbrolis Thomasas Markle'as jaunesnysis kreipėsi į teisėsaugą, teigdamas, kad tėvo namuose Filipinuose aptiko galimai draudžiamos seksualinio vaikų išnaudojimo medžiagos.

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Lapkričio 3 dieną Filipinų policija per spaudos konferenciją pranešė, kad kratos metu tėvo namuose Sebu mieste kompiuteriuose, telefonuose ir kitose laikmenose buvo aptikta tokio pobūdžio vaizdų.

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Tyrimas taip pat apėmė buvusią T. Markle'o saugyklą Meksikoje. „Daily Mail“ anksčiau skelbė, kad joje rasta įtartinų nuotraukų ir žurnalų, kuriuose galimai vaizduojamos nepilnametės merginos.

Pats Thomasas anksčiau neigė turėjęs seksualinio vaikų išnaudojimo medžiagos ar turėjęs lytinių santykių su jaunesniais nei 18 metų asmenimis. Vis dėlto jis yra pripažinęs, kad Filipinuose mokėjo už suaugusių moterų seksualines paslaugas.

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Meghan Markle prabilo apie tėvui mestus kaltinimus

Meghan su tėvu nebendrauja nuo laikotarpio prieš 2018 metais įvykusias jos vestuves su princu Harry. Hercogienė spalio 23 dieną paskelbė pareiškimą, kuriame pripažino esanti sukrėsta dėl kaltinimų.

Ji taip pat patvirtino žinojusi apie anksčiau policijai išsiųstą laišką, kuriame buvo pateikti nerimą keliantys teiginiai apie jos tėvą. Meghan teigė sulaukusi patikinimo, kad šie įtarimai bus tiriami.

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„Esu labai sukrėsta. Mano mintys – su visais vaikais, kurie galėjo nukentėti“, – pareiškime sakė hercogienė.

Meghan taip pat paaiškino, kad sprendimas nebendrauti su tėvu ir neleisti jam susitikti su savo vaikais buvo priimtas siekiant juos apsaugoti.

Hercogienės bičiulis leidiniui „People“ anksčiau pasakojo, kad ši situacija Meghan yra itin sunki. Pasak jo, moteriai ypač skaudu dėl galimų nukentėjusių vaikų, o naujienos apie tėvui mestus kaltinimus ją stipriai paveikė.

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