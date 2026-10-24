Meghan Markle šeimą sudrebinus skandalui – prabilo policija

Policija nurodė informaciją perdavusi karališkajai porai, tačiau su kitomis teisėsaugos institucijomis ja nepasidalijusi.
Meghan Markle sukrėsta
Penktadienį M. Markle pareiškė esanti „giliai sukrėsta“ kaltinimų, kad jos tėvas Thomas Markle'as turėjo vaizdo medžiagos su vaikų išnaudojimu, ir pridūrė nutraukusi jo bendravimą su savo vaikais po ankstesnių „nerimą keliančių ir trikdančių“ įtarimų.
Laikraščiai „The Sun“ ir „Daily Mail“ pranešė, kad šie atvaizdai esą buvo rasti tarp T. Markle'o daiktų buvusiuose jo namuose Filipinuose. Vyras kaltinimus neigia.
45-erių M. Markle taip pat atskleidė 2018 metais mačiusi laišką, išsiųstą Metropoliteno policijai bei Karališkajai ir specializuotai apsaugos tarnybai, kuriame buvo pateikti panašūs kaltinimai.
Metropoliteno policija pranešime nurodė, kad 2019 metų sausį „gavo laišką, kuriame buvo virtinė pareiškimų apie galimus nusikaltimus už Jungtinės Karalystės ribų“.
„Laiškas buvo peržiūrėtas ir priimtas sprendimas perduoti jį Sasekso hercogo ir hercogienės biurui, kad jie būtų informuoti“, – sakė atstovas spaudai, nurodydamas oficialius princo Harry ir M. Markle titulus.
Penktadienį išsakytuose komentaruose M. Markle teigė, kad buvo patikinta, jog kaltinimai jos tėvui yra tiriami.
Vis dėlto šaltinis, artimas situacijai, teigė, kad policija šio reikalo netiria.
Policijos pareiškime teigiama, kad „laiške pateiktų kaltinimų detalėmis su kitomis teisėsaugos institucijomis pasidalinta nebuvo“.
Taip pat priduriama, jog tarnyba peržiūri savo veiksmus šioje byloje, įskaitant tai, ar reikėtų kreiptis į policijos priežiūros instituciją.
T. Markle'as, kuris, kaip pranešama, šiuo metu yra reabilitacijos centre Floridoje, leidiniui „Daily Mail“ teigė, kad jam mestieji kaltinimai yra „šlykštus melas“.
Pasak JK žiniasklaidos, šiuos kaltinimus tiria Filipinų pareigūnai.
JAV FTB atstovas spaudai nurodė, kad biuras „žino apie šiuos kaltinimus ir prireikus suteiks paramą Filipinų pareigūnams“.
Princas Harry, antrasis karaliaus Karolio III sūnus ir atitolęs sosto įpėdinio princo Williamo brolis, amerikietę buvusią aktorę M. Markle Vindzoro pilyje vedė 2018-ųjų gegužę.
Pora 2020 metais paliko JK ir atsisakė karališkųjų pareigų, tačiau rugpjūtį netikėtai sugrįžo su abiem vaikais gyventi Jungtinėje Karalystėje.