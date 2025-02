Meghan Markle pasidalijo nauju vaizdo įrašu: turėjo, ką parodyti

Sasekso hercogienė atrodo akivaizdžiai sujaudinta, beveik iki ašarų, kai kalba apie jauną merginą, netekusią namų. Meghan pradeda sakydama į kamerą: „Man ką tik buvo pasakyta, kad atkeliavo kažkas, ko aš laukiau.“

Tada buvusi „Suits“ aktorė pasakoja apie susitikimą su moterimi ir jos 15-mete dukra, kurios namas sudegė. Karališkoji pora, lankydamasi Altadenoje, Kalifornijoje, po baisių gaisrų, išgirdo jų istoriją, rašo mirror.co.uk.

Meghan pasakoja: „Jos mama pasidalijo su manimi, kad kai jie pirmą kartą grįžo apžiūrėti savo namų, viskas buvo sunaikinta.“

Kaip praneša „Express“, tragiškas gaisras pavertė mamos ir dukters namus pelenais – net jų skalbimo mašina ir džiovyklė sudegė.

Meghan atviravo apie savo pastangas palaikyti jauną merginą ir jos mamą. Susijaudinusi ji sakė: „Galvojau apie visus, kuriuos pažįstu, parašiau balso žinutę ir norėjau, kad kas nors ją perduotų Billie Eilish.“

Meghan Markle pasidalijo jautriu vaizdo įrašu

Vėliau Meghan džiaugiasi, galėdama parodyti pasirašytas atminimo dovanas ir dovanų rinkinį nuo Billie Eilish, sakydama: „Jūs, vaikinai, aš net nežinau, ką visa tai reiškia, bet ji pasirašė už ją.“

Atsisveikindama Meghan nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie padėjo nudžiuginti mergaitę: „Didžiulis ačiū, Billie Eilish. Tai jai labai daug reiškia. Taip pat dėkoju Adamui Levine'ui ir Behati – jūs padėjote. Ir visiems, kurie prisideda įvairiais būdais, kad padėtų išgyventi šią tragediją Kalifornijoje – ačiū.“

Ji užbaigia savo žinutę su dėkingumu: „Tiesiog labai ačiū. Dabar eisiu ir parašysiu jos mamai el. laišką. Norėjau tuo pasidalinti su jumis.“

Princas Harry ir Meghan aktyviai remia Pietų Kalifornijos bendruomenes, nukentėjusias nuo miškų gaisrų.

Per savo „Archewell“ fondą jie paaukojo drabužių, vaikiškų daiktų ir kitų būtiniausių priemonių. Be to, jie savo svetainėje Sussex.com paskelbė nuorodas į įvairias labdaros organizacijas, paragindami žmones padėti, paaukoti ar net atverti savo namus tiems, kuriems to labiausiai reikia.

Karališkoji pora, kuri 2020 m. atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į JAV, dabar gyvena Montecito rajone, Kalifornijoje.