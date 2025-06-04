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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Meghan Markle parodė paaugusią dukrą: proga – neeilinė

2025-06-04 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-06-04 12:25

Birželio 4-ąją Meghan Markle ir princas Harry mini ypatingą progą – jų dukrai Lilibet Diana šiandien sukanka ketveri. Ta proga Meghan socialiniuose tinkluose pasidalijo jautria žinute ir nuotrauka, kurioje matyti auganti mažoji princesė.

Birželio 4-ąją Meghan Markle ir princas Harry mini ypatingą progą – jų dukrai Lilibet Diana šiandien sukanka ketveri. Ta proga Meghan socialiniuose tinkluose pasidalijo jautria žinute ir nuotrauka, kurioje matyti auganti mažoji princesė.

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„Su gimtadieniu mūsų nuostabi mergaite! Prieš ketverius metus ji atėjo į mūsų gyvenimą – ir nuo to laiko kiekviena diena tapo šviesesnė ir gražesnė. Ačiū visiems, kurie siunčia meilę ir švenčia šią ypatingą dieną su mumis!“, – rašė Meghan.

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FOTOGALERIJA. Princas Harry ir Meghan Markle

Meghan Markle namuose – ypatinga proga

Tai viena iš retų progų, kai Sasekso hercogai pasidalija savo vaikų akimirkomis viešai.

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Lilibet gimė 2021 m. birželio 4 d. Santa Barbaros kotedžo ligoninėje Kalifornijoje. Ji – antrasis Meghan ir Harry vaikas, jaunesnioji brolio Archie sesuo. Mergaitė pavadinta garbei karalienės Elžbietos II (šeimoje ji buvo vadinama Lilibet) bei Harry mamos – princesės Dianos.

Kol kas neskelbiama, kaip šeima planuoja švęsti gimtadienį, tačiau, kaip rodo ankstesni metai, tai greičiausiai bus jauki, privati šventė artimiausiųjų rate.

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