Meghan Markle parodė paaugusią dukrą: proga – neeilinė

„Su gimtadieniu mūsų nuostabi mergaite! Prieš ketverius metus ji atėjo į mūsų gyvenimą – ir nuo to laiko kiekviena diena tapo šviesesnė ir gražesnė. Ačiū visiems, kurie siunčia meilę ir švenčia šią ypatingą dieną su mumis!“, – rašė Meghan.
Princas Harry ir Meghan Markle(28 nuotr.)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle, princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Princas Harry ir Meghan Markle su vaikais (nuotr. Alexi Lubomirski)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle, princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle, princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Princas Harry, Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle, karalienė Elžbieta II (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle namuose – ypatinga proga
Tai viena iš retų progų, kai Sasekso hercogai pasidalija savo vaikų akimirkomis viešai.
Lilibet gimė 2021 m. birželio 4 d. Santa Barbaros kotedžo ligoninėje Kalifornijoje. Ji – antrasis Meghan ir Harry vaikas, jaunesnioji brolio Archie sesuo. Mergaitė pavadinta garbei karalienės Elžbietos II (šeimoje ji buvo vadinama Lilibet) bei Harry mamos – princesės Dianos.
Kol kas neskelbiama, kaip šeima planuoja švęsti gimtadienį, tačiau, kaip rodo ankstesni metai, tai greičiausiai bus jauki, privati šventė artimiausiųjų rate.
Šaltinis:
tv3.lt
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