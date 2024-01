Meghan Markle ir princui Harry teko grąžinti vestuvių dovanas: jų vertė siekė 7 milijonus

Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė 2018 m. gegužę sumainė aukso žiedus iškilmingoje ceremonijoje Švento Jurgio koplyčioje Vindzoro pilyje. Metu šventėje dalyvavo daugybė garsių žmonių, tokių kaip laidų vedėja Oprah Winfrey, futbolininkas Davidas Beckhamas su žmona dizainere Victoria Beckham ir kiti.

Nepaisė prašymo

Jaunavedžiai vietoj vestuvinių dovanų paprašė paaukoti kelioms labdaros organizacijoms, tačiau porą vis tiek užplūdo gerbėjų dovanos iš viso pasaulio.

Karališkajame pareiškime gerų norų turėtojai buvo raginami visas dovanas siųsti į Kensingtono rūmus, kuriuose tuo metu buvo įsikūrę Harry ir Meghan biurai, nes būtent ten princas gyveno didžiulėje Londono valdoje esančiame name – Nottingham Cottage.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau Vindzoro pilyje į istorines vestuves atvykę visuomenės atstovai vis tiek atsinešė dovanų. Visgi jie negalėjo jų įteikti porai.

Dovanas teko grąžinti

Karališkasis protokolas lėmė, kad daugelį dovanų, kurias siuntė gerbėjai iš viso pasaulio, teko išsiųsti atgal, nes dėl saugumo priežasčių Harry ir Meghan negalėjo jų pasilikti. Karališkosios šeimos nariams, kokia pora buvo iki 2020 m., draudžiama asmeniškai priimti bet kokias dovanas iš visuomenės narių.

REKLAMA

Be to, daugybę vertingų dovanų jiems siuntė įmonės, tikintis reklamos. Tačiau monarchijos nariui griežtai draudžiama priimti bet kokią dovaną, kuri galėtų būti laikoma reklama, nes gerai žinoma, kad viskas, kas susiję su karališkąja šeima, pavyzdžiui, Meghan ir Kate Middleton dėvimi batai ar apranga, išparduodama beveik iš karto.

Pranešama, kad „Kate efektas“ Jungtinės Karalystės mados pramonę pakėlė 1 mlrd. svarų sterlingų.

REKLAMA

REKLAMA

„Pagrindinis principas, kuriuo vadovaujasi karališkosios šeimos nariai, priimdami dovanas, yra tas, kad neturėtų būti priimamos jokios dovanos, įskaitant svetingumą ar paslaugas, dėl kurių karališkosios šeimos narys būtų arba galėtų atrodyti, kad dėl jų jis yra kaip nors įsipareigojęs dovanotojui“, – teigiama oficialiose karališkosiose gairėse.

Vietoj vestuvinių dovanų Harry ir Meghan paprašė gerų norų turinčių žmonių paaukoti vienai iš septynių jų širdžiai artimų labdaros organizacijų, įskaitant CHIVA, Crisis, Myna Mahalia Foundation, Scotty's Little Soldiers, StreetGames, Surfers Against Sewage ir The Wilderness Foundation U.K.