Madison prisijungė prie garsiojo serialo 2008 metais, kai ji buvo vos septynerių ir vaidino iki serialo pabaigos 2012 metais.
Neteko vaikelio
Baigusi darbą „Nusivylusiose namų šeimininkėse“, Madison toliau siekė aktorės karjeros, tačiau susidūrė ir su asmeniniais sunkumais.
2024 metais moteris socialiniame tinkle pasidalijo skaudžiais išgyvenimais – neteko vaikelio.
„Rugsėjo 27-osios vakarą, po skubios Cezario pjūvio operacijos, Ryanas ir aš laikėme mūsų mažąją mergaitę pirmą ir paskutinį kartą,“ – rašė įraše, kurį paskelbė 2024 m. spalio 26 d.
„Ačiū, Xiomara, kad padarei mus tėvais nuostabiausio angelo danguje. Mama ir tėtis tave myli, miela mergaite“, – jautriai tęsė ji.
Tiesa, tai nėra vienintelis sunkumas jos gyvenime – aktorė yra pasakojusi, kad dėl piktų komentarų jai išsivystė valgymo sutrikimas.
Ji teigė, kad internete rašomi pikti komentarai „neabejotinai paveikė mano psichinę sveikatą“ ir prisidėjo prie to, jog labai anksti jai išsivystė valgymo sutrikimas. Ji prisimena, kad būdama vos septynerių bandė badauti.
„Jie sakė tokius dalykus kaip tai, kad nori, jog mirčiau dėl to, kaip atrodau. Tai buvo tiesiog siaubinga – vadino mane „baisia stora karve“ ir sakė: „Tikiuosi, kad susirgsi vėžiu ir mirsi, nes esi tokia stora“, – pasakojo ji.