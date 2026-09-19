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Ar prisimenate iš filmų šias legendines dvynes? Nepatikėsite, kaip jos atrodo dabar

2026-09-19 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 13:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mary-Kate ir Ashley Olsen pasaulis pažino dar kūdikystėje. 1987 metais dvynės debiutavo seriale „Full House“, kuriame pakaitomis atliko Michelle Tanner vaidmenį. Šis vaidmuo tapo jų kelio į šlovę pradžia, o vėliau seserys virto vienomis žinomiausių vaikų žvaigždžių Holivude.

Žymiosios seserys dvynės Mary-Kate Olsen ir Ashley Olsen (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (14)

Mary-Kate ir Ashley Olsen pasaulis pažino dar kūdikystėje. 1987 metais dvynės debiutavo seriale „Full House“, kuriame pakaitomis atliko Michelle Tanner vaidmenį. Šis vaidmuo tapo jų kelio į šlovę pradžia, o vėliau seserys virto vienomis žinomiausių vaikų žvaigždžių Holivude.

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Nors daugelį metų jų gyvenimas sukosi apie filmavimus, šiandien Olsen dvynės daugiausia dėmesio skiria madai ir savo prabangos prekių ženklui „The Row“, rašoma people.com.

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2019 metais Mary-Kate britų leidiniui „Vogue“ sakė, kad toks gyvenimo kelias buvo sąmoningas pasirinkimas.

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„Mes nusprendėme gyventi ne dėmesio centre ir kurti tai, kas galėtų kalbėti už save“, – teigė ji.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žymiosios seserys dvynės Mary-Kate Olsen ir Ashley Olsen dabar

Kas yra Mary-Kate ir Ashley Olsen?

Mary-Kate ir Ashley Olsen yra dvynės iš Sherman Oakso, Kalifornijoje. Jos išgarsėjo būdamos vos šešių mėnesių amžiaus, kai buvo atrinktos Michelle Tanner vaidmeniui seriale „Full House“.

Pramogų pasaulyje išgarsėjo ne tik jos. Jaunesnioji sesuo Elizabeth Olsen taip pat tapo žinoma aktore ir išpopuliarėjo vaidmenimis „Marvel“ filmuose bei kituose projektuose.

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Po „Full House“ sėkmės dvynės tęsė aktorinę karjerą ir kartu nusifilmavo daugiau nei 30-yje filmų. Tarp žinomiausių jų darbų buvo „It Takes Two“, „To Grandmother's House We Go ir How the West Was Fun“.

1993 metais buvo įkurta jų bendrovė „Dualstar“, kuri vėliau tapo pagrindu įvairiems verslo projektams. Šiandien Ashley eina šios įmonės vadovės pareigas.

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2005 metais seserys pristatė mados prekės ženklą „The Row“, kuris ilgainiui tapo vienu prestižiškiausių prabangios mados vardų pasaulyje.

Kodėl seserys pasitraukė iš aktorystės?

Paskutinis svarbus Ashley Olsen vaidmuo kine buvo 2004 metų filme „New York Minute“. Vėliau ji pasirodė tik keliuose nedideliuose projektuose. Mary-Kate aktorystę galutinai paliko 2012 metais.

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Sulaukusios pilnametystės seserys persikėlė į Niujorką studijuoti Niujorko universitete. Būtent tada jos suprato, kad nori savo ateitį sieti su mada.

2010 metais Ashley pasakojo, kad abi nusprendė atsitraukti nuo ankstesnės veiklos ir išsiaiškinti, kuo iš tikrųjų nori užsiimti.

Pati Mary-Kate ne kartą yra sakiusi, kad aktorystė jai buvo ne sąmoningas pasirinkimas, o tiesiog gyvenimo dalis nuo pat vaikystės.

2016 metais abi seserys atsisakė dalyvauti serialo „Fuller House“ tęsinyje ir taip galutinai patvirtino, kad į vaidybą grįžti neketina.

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