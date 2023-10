Martyna Vėberė – apie gyvenimą Panevėžyje, sūnų Nojų ir santuoką: „Su Aru esame labai skirtingi“

Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo sūnų Nojų auginanti Martyna, šis ruduo šeimai – toks pats aktyvus, kaip ir visiems tėvams: „Prasidėjo būrelių laikas, kurio metu be savo įprastų veiklų dirbu dar ir sūnaus vairuotoja. Įprastai ruduo yra man pats liūdniausias metas, bet šiemet laikas tiesiog skrieja! Ir skrieja su gera nuotaika bei daug planų.“

Dainininko Kastyčio Kerbedžio dukterėčios teigimu, sūnus Nojus – labai smalsus: jei berniukas kažkuo domisi, tai sužino apie tą sritį kone viską. Moteris atskleidė, kad vaikui patinka geografija, gamta ir stalo žaidimai. Be to, jis ne tik puikiai plaukia, bet ir nardo.

„Kaip ir visos šeimos, išgyvenam skirtingas epochas namuose, buvo „Šunyčių patrulių“ laikas, dabar „Lego Minecraft“. Kaip ir visi vaikai – žaidžia, dūksta. Noriu, kad jis augtų geru žmogumi, o dabar toks ir yra – geras, protingas berniukas“, – pasakojo ji.

Pastarieji metai M. Vėberės gyvenime buvo kupini malonių pokyčių – dar 2022-ųjų pradžioje moteris susituokė su buvusiu grupės „Naktinės personos“ nariu Aru Vėberiu. Netrukus po to šeima paliko Vilnių ir persikėlė gyventi į Martynos gimtąjį Panevėžį, kur sutuoktiniai įsigijo didelį nuosavą namą. Pasak pašnekovės, tai – teisingas sprendimas.

„Visiškai nepasiilgstu Vilniaus. Jei nėra būtinybės, net nebevažiuoju į miesto centrą. Kadangi turime namą, su draugais renkamės nebe kavinėse, o lauko pavėsinėje. Esu namų žmogus, todėl sostinės šurmulys – praeitas etapas. Be to, čia gyvenau tik keletą metų, o per juos taip ir neprisijaukinau Vilniaus. Auginant vaiką kamščiai nevilioja“, – teigė ji.

Pasidomėjus, kaip sekasi prižiūrėti didelį namą, moteris tikino, kad pedante savęs nelaiko, tačiau švara namuose – svarbus dalykas: „Taigi, tvarkausi daug. Bet man tai – ne prievolė, o malonumas. Moku pasiskirstyti darbus, kad nereikėtų visos dienos skirti tik tvarkymui. Man patinka, kad namai visada yra paruošti netikėtiems svečiams.“

Martyna atskleidė, kad su vyru Aru yra pasiskirsčiusi buities darbus: „Jis žino, kad iš manęs nei sodininkės, nei daržininkės nebus, tad žolės pjovimas, medelių bei krūmų priežiūra atitenka jam.“

Be pastarųjų metų pasikeitimų šeimyniniame gyvenime, M. Vėberė džiaugiasi ir asmeniniais pokyčiais. 30-metį perkopusi moteris buvo tapusi studente ir neseniai įgijo paramedikės specialybę.

„Sprendimas stoti mokytis man buvo tikras iššūkis. Niekada gyvenime negalvojau, kad susiesiu savo gyvenimą su medicina, bet būtent dabar tai yra mano tikslas. O ir mokytis labai patiko, juolab, kad turėjau nuostabius dėstytojus ir grupiokus. Nors mokslus baigiau, dabar kelsiu kvalifikaciją, kad savo žiniomis galėčiau dalytis ir su kitais. Net jei nesiečiau savo ateities su šia profesija, gerai išmanyti pirmąją medicininę pagalbą, manau, yra būtina“, – įsitikinusi ji.

Anot pašnekovės, mokslai ir tėvystė netrukdo atrasti laiko pabūti su vyru tik dviese: „Nojui pasisekė, jis turi daug senelių, kurių namuose yra labai laukiamas bei mylimas, jam ten būti yra šventė. Tad, kai norime kažkur ištrūkti dviese, problemų nėra. Tačiau į keliones vykstame visi kartu. Man tai yra didelė vertybė, kad savo vaikui galime parodyti skirtingas šalis, kultūras.“

Martynos teigimu, Vėberių namuose niekada nėra mėtomos lėkštės, o su Aru jie kone nesipyksta. Pasak jos, to priežastis – visai ne judviejų panašumai, o skirtumai.

„Mes esame labai skirtingi, galbūt dėl to ir sutariam taip gerai. Jei poros pyktųsi dėl ne vietoje padėtų batų, ne tokiu tonu pasakyto žodžio, skirtųsi visi. Darnių santykio receptų nėra, juk negalime pakeisti žmogaus ar jo įpročių. Reikia mokėti būti savo antrai pusei tokiu, kad jis norėtų pats keistis dėl tavęs“, – tikino M. Vėberė.