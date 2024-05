Mantas Vygantas ir Jolanta papasakojo apie judviejų gyvenimą: „Visi pavyduoliai spirgės iš pykčio“

„Visi pavyduoliai spirgės iš pykčio“, – įsitikinę Mantas ir Jolanta, kviesdami ne piktintis, o keliauti savo gyvenimo keliu, siekiant savų pergalių, tuo pačiu, mokant pasidžiaugti kitų sėkme.

Šiandien duetas klausytojus kviečia įvertinti ypatingą premjerą: išskirtinį muzikinį darbą – dainą „Per tamsiausias naktis“.

Plačiau apie ją ir apie ateities planus kalbamės su pačiu Mantu ir Jolanta, rašoma pranešime spaudai.

Pristatote visiškai kitokio skambesio dainą, nei yra pratę girdėti Jūsų klausytojai: tai kitas muzikinis etapas, ar siekis būti įvairiapusiškais, gerbėjams pateikti įvairesnės stilistikos dainų?

Jolanta: Išties, pristatome naują dainą, kuri suskambės kitaip: ieškome kitokių spalvų, norime įvairovės, todėl mūsų dainų sąraše yra kūrinių, skirtų įvairiai auditorijai. Ko gero, kaip ir mūsų duetas, kuriame jaunystė susilieja su patirtimi.

Mantas Vygantas ir Jolanta pristato dainą (7 nuotr.) Mantas Vygantas ir Jolanta Mantas Vygantas ir Jolanta Mantas Vygantas ir Jolanta +3 Mantas Vygantas ir Jolanta Mantas Vygantas ir Jolanta Mantas Vygantas ir Jolanta Mantas Vygantas ir Jolanta

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mantas Vygantas ir Jolanta pristato dainą

Na, o naujausia daina „Per tamsiausias naktis“ – apie mudviejų su Mantu gyvenimą ir jausmus, apie tai, ką jaučiame vienas kitam net prabėgus beveik devyneriems mūsų draugystės metams, apie tai, kad nieko nekeistume, net jei reikėtų pradėti viską iš naujo.

Šį kartą muziką ir žodžius kūrė Viktorija Rupeikytė, o aranžuotę - muzikos prodiuseris Andrius Jovarauskas. Kodėl pasirinkote būtent šį kūrėjų duetą? Kaip sekėsi pats kūrybos procesas, ar išsyk radote bendrą kalbą?

Mantas: Paantrinsiu Jolantai, kad kiekviename kūrybiniame procese stengiamės įnešti kuo daugiau naujų spalvų mūsų klausytojui, naujų skambesių bei harmonijos. Stengiamės žaisti muzikinio stiliaus prasme, kad kiekvienas atrastų tai, kas jam patinka.

Na, o atsakant į klausimą, kaip pradėjome bendrauti su Andriumi bei Viktorija, turiu pasakyti, kad jau ilgą laiką iš šalies stebėjome, kaip Andrius kuria aranžuotes, o Viktorija – tekstus bei melodijas ir mums nuoširdžiai patiko judviejų kūryba, tad nusprendėme sutelkti jėgas ir pasinerti į naują projektą drauge. Labai džiaugiamės draugiškumu, nuoširdumu ir profesionalai darbo naša.

Viktorijai pasisekė labai greitai parašyti kūrinį, o Andriui jį įvilkti į puikios aranžuotės rūbą: kai išgirdome demo versiją, abiems per kūną prabėgo šiurpuliukai.

Tiesiogine to žodžio prasme, per tamsiausias naktis išvydome ir pajutome ryškią šviesą. Nepaprastai geras jausmas, kai muzika paliečia širdies gelmes, o šiandien būtų didžiausia laimė, jei ir Jūs tai pajustumėte: mums be galo svarbu, kad ir tekstas, ir melodija sujaudintų mūsų klausytojus.

Esate iš tų atlikėjų, kurie visuomet naujas dainas iliustruoja ir specialiai joms sukurtais vaizdo klipais. Taip yra ir šį kartą. Kas vaizdo klipo idėjos autorius, kur vyko filmavimai ir kaip sekėsi įgyvendinti sumanymus?

Mantas: Mes esame nuoširdžiai dėkingi likimui už suteikiamas progas pažinti nuostabius žmones, kurie taip pat yra kūrybingi, kupini idėjų bei minčių, gyvenantys ne iš išskaičiavimo, o dėl to, kad tai yra didelė jų gyvenimo dalis, tai, kuo jie džiaugiasi ir kuo kvėpuoja.

Mudviejų su Jolanta vaizdo klipus nuolat režisuoja, filmuoja ir montuoja Mindaugas Narbutas, su kuriuo visa šeima – žmona Erika bei dukryte Liepa per tiek laiko gimė stiprus ryšys: galime drąsiai sakyti, kad tai mūsų šeimos draugai.

Palaikome vieni kitus ir gyvename žingsniu į priekį. Beje, tai jau ketvirtasis mūsų bendras darbas – ketvirtasis vaizdo klipas, papildęs mūsų dainų video kolekciją.

Kaip jau pastebėjote, kad stengiamės savo naujausius kūrinius iliustruoti video darbais: taip darome todėl, kad vizualiai norime perduoti Jums savo jausmus ir išgyvenimus: sutikite, čia juk kitaip nei skaityti knygą, ar tik klausytis įrašo.

Vaizdo apipavidalinimas visada papildo kūrinį, suteikia jam dar daugiau prasmės ir gylio.

Beje, naujausios dainos vaizdo klipe norėjome pabėgti nuo centrinio Londono šurmulio ir pasinerti į gamtą – tokią, kokios, galbūt dar nesate matę. Būtent tokioje aplinkoje norėjosi pasidalinti tuo, ką darome, kuo gyvename, ką jaučiame.

Beje, vaizdo klipe pamatysite ir naują „veidą“: mielą pūkuotą kamuoliuką – keturkojį Maybe, kurį mudviejų su Jolanta draugai Milda ir Paul paliko mums prižiūrėti, ką ir darėme atsakingai: rūpinomės net ir vaizdo klipo filmavimo metu.

Jūsų dainų „bagaže“ – jau pakankamas skaičius kūrinių, kad būtų galima išleisti albumą. Ar ketinate būtent tokiu būdu pradžiuginti savo gerbėjus?

Mantas: Svajonės ir netolimi ateities planai mėgsta tylą: ar ne taip sakoma, kad išsipildytų tai, ko siekiame? Bet šiek tiek praskleisiu paslapties šydą ir pasakysiu, kad rudenį mūsų klausytojams Lietuvoje ruošiame staigmeną.

Visi pavyduoliai: tie, kurie mums vis dar kalba už nugaros, aptarinėja ir kiša pagalius (mums nejuntamai) į ratus, galės spirgėti iš pykčio. Taigi, rudenį ruošiamės pristatyti koncertinį turą per Lietuvą.

Planuose net 20 pasirodymų: labai norime įtraukti tuos miestus, kuriuose nesame ligi šiol buvę ir kuriuose žmonės, rašydami atsiliepimus ir komentarus mūsų laukia.

Ruošiame stiprią programą, su gyvai grojančiais muzikantais, taip pat džiaugiamės, kad profesionaliu apšvietimu ir garsu pasirūpins mūsų bičiuliai – fotodesantas.lt komanda.

Išsamesnę informaciją būtinai pateiksime artimiausiu metu. Tuo pat metu tikrai ruošiame ir debiutinį mudviejų su Jolanta dueto albumą: liko tik pora kūrinių ir viskas, klausytojai bei gerbėjai turės galimybę vienoje vietoje klausytis visų mūsų dueto dainų.

Vasara jau čia pat, kokiomis nuotaikomis ją pasitinkate ir ar klausytojai turės progos išvysti Jus čia, Lietuvoje?

Jolanta: kiekvienais metais ypač laukiame vasaros, kuri, kaip žinia, turi savybę labai greitai baigtis, todėl reikia ja pradėti mėgautis nuo dabar!

O geriausi vasaros prisiminimai dažniausia būna lydimi muzikos: šią vasarą liepos bei rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje pasimatysime net 7 kartus miestų bei miestelių šventėse – tik Jonines švęsime su tautiečiais Anglijoje. Sekite naujienas mūsų socialiniuose tinkluose – labai laukiame susitikimų su visais ištikimais gerbėjais!

Būsimų Manto Vyganto ir Jolantos koncertų programą jau papildė naujas kūrinys „Per tamsiausias naktis“. Kaip jį vertinate Jūs? Kviečiame pasiklausyti!