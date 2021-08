„Maneskin“ po triumfo „Eurovizijoje“ ant laurų užmigti neketina: pristato bendrą drbą su roko legenda Iggy Pop

„Maneskin“ singlas „I Wanna Be Your Slave“ (liet. k. – noriu būti tavo vergu) jau kurį laiką, kartu su kitomis jų dainomis „Beggin‘“ ir „Zitti i Buoni“, užkariauja pasaulinius muzikos topus. Lyg to būtų negana, šiandien grupė pristatė naują „I Wanna Be Your Slave“ versiją su muzikos ikona Iggy Pop, rašoma pranešime spaudai.

„Maneskin“ feat. Iggy Pop – „I Wanna Be Your Slave“

„Mums didžiulė garbė, kad Iggy įvertino mūsų muziką ir panoro padirbėti kartu. Buvo išties jautru, kai mūsų akivaizdoje jis uždainavo „I Wanna Be Your Slave“, – kalba „Maneskin“.

„Mes visi užaugome klausydami Iggy Pop muzikos. Jis įkvėpė mus sukurti grupę. Todėl vis dar sunku patikėti, kad pavyko su juo susipažinti ir netgi kartu kurti muziką“, – laimės neslėpė grupės nariai.

Tuo tarpu roko legenda Iggy Pop irgi negailėjo gerų žodžių šių metų „Eurovizijos“ laimėtojams: „Maneskin“ mane labai sujaudino.“

Originalioji „I Wanna Be Your Slave“ versija skamba naujausiame grupės albume „Teatro d’Ira - Vol. I“, kuris išėjo dar šiemet. Šios dainos vaizdo klipas pasirodė liepos mėnesį ir jau turi daugiau nei 26 mln. peržiūrų „YouTube“ platformoje.

Originalioji „Maneskin“ dainos „I Wanna Be Your Slave“ versija ir vaizdo klipas

Vos per kelis mėnesius italų roko grupė „Maneskin“ išpopuliarėjo visame pasaulyje. Jų singlas „Beggin‘“ jau keturias savaites karaliauja pirmoje „TOP 50“ vietoje „Spotify“ platformoje. Taip pat„Maneskin“ tapo pirmąją italų grupe, kuriai pavyko netgi su dviejomis dainomis patekti į britų muzikos dešimtuką. Viena jų – „I Wanna Be Your Slave“.

„Maneskin“ susideda iš keturių narių: vokalisto Damiano, boso gitara grojančios Victorios, gitaristo Thomo ir būgnininko Ethano. Dalis jų yra draugai nuo mokyklos laikų, tačiau kartu groti pradėjo vėliau, 2015 m.

Šiemet „Maneskin“ laimėjo netgi du svarbius konkursus – Sanremo muzikos festivalį ir „Euroviziją“. Šių metų gruodį skelbiamas didysis grupės turas po Italiją, o jau kitąmet laukia pasirodymai ir kitose Europos šalyse.