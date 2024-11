Mančesteryje vyks MTV Europos muzikos apdovanojimai: štai kam žada sėkmę

Trisdešimtoji ceremonija, į kurią paprastai susirenka didžiausi pasaulio muzikos vardai, rengiama naujoje miesto „Co-op Live“ arenoje nuo 20 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku.

Varžysis garsiausi vardai

Apdovanojimus, kurie Britanijoje rengiami jau septintą kartą, ves britų dainininkė Rita Ora. Dešimt iš 11 daugiausiai nominacijų pelniusių atlikėjų yra moterys, o pirmauja megažvaigždė T. Swift. Amerikietė, kurios šiuo metu vykstantis koncertinis turas „Eras“ yra pelningiausias istorijoje, šiemet išleidusi 11-ąjį albumą „The Tortured Poets Department“, nominuota septyniose kategorijose.

Geriausio atlikėjo kategorijoje ji varžysis su tautietėmis Beyonce, B. Eilish, reperiu Post Malone ir britų žvaigžde Raye, kuri šių metų „Brit Awards“ apdovanojimuose pelnė rekordinius šešis apdovanojimus.

REKLAMA

REKLAMA

Nominantų gretose – ir Sabrina Carpenter, vieno iš vasaros hitų „Please Please Please“ atlikėja. Dėl geriausios dainos titulo varžosi B. Eilish „Birds of a Feather“, S. Carpenter „Espresso“, Beyonce „Texas Hold 'Em“, Bensono Boone'o „Beautiful Things“, Chappell Roan „Good Luck, Babe!“ ir Arianos Grande „We Can't Be Friends“.

REKLAMA

Tarp kylančių žvaigždžių, pretenduojančių į apdovanojimus kitose kategorijose, yra Lisa iš itin populiarios K-pop grupės „Blackpink“ ir Nigerijos žvaigždė Ayra Starr.

Kaip ir JAV muzikos industrijos apdovanojimuose „Grammy“, šiemet į svarbiausias kategorijas nepateko Lotynų Amerikos atlikėjai, tarp jų tokios žvaigždės kaip puertorikietis „Bad Bunny“ ir kolumbietė Karol G, nors jie išleido visame pasaulyje itin išgarsėjusių dainų.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto abu jie įtraukti į geriausios Lotynų Amerikos muzikos kategoriją kartu su Shakira, kuri pagyvino savo karjerą su hitu „Bzrp Music Sessions, Vol. 53“.

Tarp kitų atlikėjų, pretenduojančių į apdovanojimus, yra Travisas Scottas, Dua Lipa ir Charli XCX, kuri nominuota keturiose kategorijose. „Busta Rhymes“ turėtų gauti pasaulinės ikonos apdovanojimą.

Tai pirmieji MTV Europos muzikos apdovanojimai nuo 2022 metų, mat praėjusiais metais netoli Paryžiaus turėjusi vykti ceremonija buvo atšaukta dėl Izraelio ir „Hamas“ karo.