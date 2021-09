Londone gyvenantis atlikėjas Mantas Vygantas pirmą kartą susitiko su giminėmis: buvo be galo jautru

Naujienų portalui tv3.lt M. Vygantas atvirai prabilo apie autorinę dainą, Lietuvą bei susitikimą su giminėmis.

Nauja autorinė daina, kuri gimė Lietuvoje

Pradėdamas pokalbį apie dainą, M. Vygantas neslėpė, kad Lietuvoje su mylimąja Jolanta daug dirbo: „Lietuvoje tik grįžus kibome darbams į atlapus kartu su Jolanta ir visiškai pilnu tempu, negalvojant apie jokias atostogas. Televizijos laidos bei ilgai laukti dainų įrašai buvo mūsų pirmenybių sąraše. Pradėsiu nuo to, kad tai yra mūsų bendras projektas su Grupe Dreams ir Mr Jumbo – Giedriumi Balčiūnu. Daina į mano gyvenimą atslinko labai netikėtai, tiesiog telefoninio pokalbio metu. Gavęs įrašą išklausiau ir įsimylėjau ją iš pirmo karto. Dainos autorius Arūnas Mickus buvo parašęs ją lyriniame stiliuje, bet Giedrius Balčiūnas stebuklingai pakeitė kūrinio aranžuotę į tai, ką dabar girdite. Gintaras Stankūnas grupės Dreams lyderis užgrojo būgnais ir žavioji vokalistė Vaiva Venslovienė įdainavo pritariamuosius balsus. Viskas vyko palaipsniui, buvo tobulinama aranžuotė, instrumentai, kad būtų kaip išdirbtas deimantas taip, kaip pats Giedrius yra minėjęs proceso metu.“

Paklaustas, kodėl pasirinko dainą įrašyti būtent Lietuvoje, jis atviravo, kad būtent čia yra daug paprasčiau bei širdžiai mieliau dirbti. „Lietuva yra savas kraštas, mylima gimtinė. Čia ir dirbti paprasčiau, ir širdžiai be galo miela. Kaune pas Lauryną Baškį iš grupės „Thundertale“ „Lapės Records“ studijoje vyko vokalo įrašų darbai. Susikalbėjimas, tikslios vizijos žinojimas ir patarimai – padėjo viską realizuoti. Labiausiai įstrigo, kai Laurynas paklausė: „tu dalinuosi pats, kaip supranti ir moki? Ar nori gauti patarimų iš manęs?“ Mano atsakymas buvo, kad patarimai visada yra naudingi. Iškankino vokaliai. Neslėpsiu, bet jaučiu, kad gimė iš to šedevras. Svarbiausia, kad viskas vyko didelėje euforijoje ir darbas su tikrais profesionalais, kurie žino, kas yra geriausia.Manau, kad Londone nesigautų padaryti to, kas įvyko dabar, čia Lietuvoje“, – atviravo jis.

Su šia daina jis gali bent prisiminimais sugrįžti į vaikystę, kurią leido su artimaisiais bei draugais: „Mane ši daina kaip su laiko mašina nukelia į vaikystę. Į prisiminimus, vaikystės kiemą, draugus, smagų nerūpestingą laiką. Juk dabar visi išsibarstę. Vieni Lietuvoje, o aš Londone. Geriausias vaikystės draugas Lukas Amerikoje, tad bent dainuojant galiu nors trumpam nusikelti į šiltus prisiminimus, vaikystę ir įsijausti tuo pačiu į dabartį, koks kelias nueitas, ko pasiekta ir kas dar laukia mūsų ateityje. Juk planai dideli ir iššūkiai mūsų visų laukia dideli. Noriu padėkoti visai komandai už nuostabų darbą. Už kantrybę ir brangų laiką. Mes tai padarėme! Ir kas be ko – mylimai šeimai, mylimajai Jolantai. Už tai, kad esate kartu ir tikite tuo, ką darau.“

Susitikimas su niekada nematytais giminaičiais

Pasak M. Vyganto, Lietuvoje jis turėjo progą ne tik įrašyti dainą, tačiau ir susitikti su giminaičiais, kurių taip ir niekada nematė.

„Žodžiais sunku nusakyti savo emocijas, atrodė pakeliui į susitikimą, kad lyg ir jaudulio nėra, lyg viskas įprasta. Bet tada, kada pamatėme vieni kitus užplūdo jausmai ir širdį užliejo nesuvaidintos emocijos. Apsikabinome taip stipriai, kad net dabar jaučiu tą jausmą“, – jautriai kalbėjo pašnekovas.

Pasakodamas apie giminaičius, atlikėjas neslėpė, jog su jais niekada nepalaikė stipraus ryšio: „Pradėsiu nuo to, kad giminaičiai yra iš mano tėčio pusės. Niekada nebuvo kažkokio stipraus ryšio. Visi lyg išsibarstę, gyveno savus gyvenimus, savuose rūpesčiuose. Retai pas mus šeimoje vyko susitikimai su giminėmis, atsakymo tam tiesiog neturiu. Kai dar nežinojau savo giminaičių ir kiek jų daug yra, tai ir minčių nebūdavo, kai pagalvoju – be galo apmaudu. Bet viešieji ryšiai dažnai daro stebuklus ir jis įvyko. Laikui bėgant atsirado kontaktuose nemažas ratas žmonių: antros eilės pusseserė, pusbroliai, dėdės ir tetos. Pradžioje palaikėme ryšį, kad ir ne dažną virtualiai, bet dabar būnant Lietuvoje mes pagaliau susitikome. Žinau, kad niekada jų nepaleisiu. Turime apie daug ką pakalbėti, daug ką sužinoti vieni apie kitus. Gaila, kad atstumas neleidžia dažniems susitikimams, bet kiekvieną kartą sugrįžus ilgesniam laikui, būtinai susibursime į vieną didelį būrį.“

Atlikėjas džiaugėsi, kad susitikimas puikiai pavyko. Net neatrodė, kad jie matosi pirmą kartą: „Viskas vyko labai natūraliai ir be jokio atstumo. Be galo šilti ir geri žmonės. Toks jausmas, kad būtų buvęs ne pirmas susitikima,s o jų būtą daug praeityje. Įžvelgėm bendrus panašumus, net ir manieros ar charakterio bruožų panašumų. Tiesiog pasijaučiau kaip devintam danguje, apsuptas šeimos narių.“