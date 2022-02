Lolita Zero – apie akį traukiantį įvaizdį ir piktus komentarus: sulaukia įvairiausių replikų

Prieš penkerius metus pirmą kartą pasirodęs personažas Lolita Zero jau tada sukėlė žiūrovų šurmulį. Vos šiandien viešumoje pasirodantis legendinis personažas pritraukia fotografų blykstes ir prikausto žmonių dėmesį. Per metus ekstravagantiškas personažas kiek pasikeitė ir dabar yra gerai žinomas dėl dainos „Not Your Mother“. Pats personažo kūrėjas aktorius Gytis Ivanauskas atskleidė, kokią žinutę jis norėjo perduoti ir kokios buvo žmonių reakcijos.