Liveta Kazlauskienė – apie gimtadienį Egipte ir Petrą: atskleidė, kodėl kartą norėjo išsiskirti

Iš kelionės neseniai sugrįžusi L. Kazlauskienė naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad prie Raudonosios jūros su vyru praleido 11 dienų. Moteris atskleidė, kad po intensyvios vasaros pasirinko pasyvią kelionę ir leido sau visiškai atsipalaiduoti.

„Miegojome kiek tiek širdis geidė, plaukiojome baseine, leidome laiką prie jūros, dalyvavome putų vakarėliuose, klausėme muzikos. Tos dienos prabėgo taip greitai, kad net sakėme, jog kitąmet vyksime dar ilgesniam laikui“, – juokėsi ji.

L. Kazlauskienė Egipte ilsėjosi jau ketvirtą kartą. Atlikėja pasakojo, kad jai patinka čia visuomet garantuotas šiltas oras, švarus smėliukas paplūdimiuose, gydomųjų savybių turinti Raudonoji jūra.

„Aš jau įsitikinau, kad sūrus Raudonosios jūros vanduo išties gydo. Nuo pastovaus mikrofono laikymo alkūnėje buvau pradėjusi justi sąnario skausmą. Vaikščiojau pas gydytojus, bet pusę metų problemos išspręsti nepavyko. Sugrįžusi iš kelionės net nepastebėjau, kaip skausmas dingo“, – džiaugėsi L. Kazlauskienė.

69-ąjį gimtadienį Egipte pasitikusi moteris teigė, kad bėgantys metai jai – ne našta. Pasak pašnekovės, kiekvienas gyvenimo etapas atneša naujų spalvų, galimybių, o svarbiausia – vidinės drąsos. Livetos teigimu, bėgant metams ji išmoko sakyti tai, ką iš tiesų mano, nesijaudindama, ką pamanys kiti.

„Galiu drąsiai pasakyti savo nuomonę nieko nebijant. Metai man suteikia stiprybės. Be to, aš nesigailiu prabėgusios jaunystės, nekeisčiau nė vienos dienos, norėdama ten sugrįžti. Juk dažnai žmonės gailisi greitai prabėgusios jaunystės, o aš to visai nejaučiu. Kai sutikau Petrą, mano gyvenimas pasikeitė, tačiau iki tol patyriau daug vargo ir skriaudos. Taigi, nenorėčiau sugrįžti į praeitį, dabartiniai metai yra mano turtas“, – pripažino atlikėja.

Pokalbio metu moteris atskleidė istoriją, dėl kurios gimtadienio sveikinimų ji sulaukia ištisą savaitę. Pasirodo, Livetos pase įrašyta, jog moteris gimė rugsėjo 27 d. tačiau tikrasis jos gimtadienis – rugsėjo 20 d. „Ši klaida pase įsivėlusi nuo pat vaikystės, niekad jos taip ir neištaisėme. Tad dabar sveikinimus priiminėju visą savaitę“, – šyptelėjo ji.

Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (21 nuotr.) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) +17 Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo) Livetos ir Petro Kazlauskų atostogos Egipte (nuotr. asm. archyvo)

Liveta ir Petras Kazlauskai rugpjūčio 29 d. atšventė dar vieną progą – vestuvių metines. Pasidomėjus, ar pora nepavargsta vienas nuo kito būdami kartu tek scenoje, tiek gyvenime, Liveta nusijuokė: „Mes vienas be kito negalime, mums patinka būti kartu. Petras – antra mano širdies puselė, be kurios jaučiuosi nesaugi. Gyvenime buvo visko, kartą net norėjome pasukti skirtingais keliais, bet visa tai buvo dėl nuovargio, darbų gausos. Juk pavargę žmonės yra dirglūs, nepakantūs vienas kitam.“

Artimą ryšį iki pat šių dienų L. Kazlauskienė palaiko ir su dukra Ingrida Kazlauskaite: „Su ja pasimatome tada, kai tik vienai kitos prisireikia. Ji dirba, koncertuoja, veda renginius, padeda ir mums. Vieną rytą atsikėliau susirgusi korona, tądien turėjau važiuoti pagal užsakymą sveikinti žmonių. Tad Ingrida su Petru važiavo vietoje manęs. Ji – savarankiška, protinga ir kultūringa moteris, kuri išmano viską, kuo užsiima. Didžiuojuosi ja.“

Liveta atskleidė, kad ruduo šeimai nusimato toks pats aktyvus, kaip ir vasara – vėl laukia koncertai, privatūs sveikinimai. Karantino laikotarpiu sutuoktiniai atrado naują nišą – važiuoja sveikinti sukaktuvininkų į jų namus. Ši veikla Kazlauskams sėkmingai klostosi ir dabar. Visgi Liveta tikisi, kad tarp darbų gausos pavyks atrasti laiko ir kelionėms.

„Gimtadienio proga palinkėjau sau stiprybės ir sparnuotų svajonių. Tikiuosi, kad mums su Petru kitąmet pavyks aplankyti naujų vietų, pakeliauti, pamatyti Šri Lanką ar Tailandą“, – dalijosi L. Kazlauskienė.