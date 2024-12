Liūdna žinia: mirė „Žvaigždžių karai“ aktorius

Žinią apie Anguso mirtį pirmadienį paskelbė jo šeima, rašo mirror.co.uk.

Vyro „Facebook“ puslapyje paskelbtame pareiškime sakoma: „Visiems Anguso gerbėjams visame pasaulyje, su skaudančia širdimi tai rašome: Angus MacInnes, mylimas vyras, tėvas, senelis, brolis, dėdė, draugas ir aktorius, mirė 2024 m. gruodžio 23 d. Jis mus paliko ramiai, apsuptas šeimos ir meilės.

„Anguso karjera tęsėsi dešimtmečius, jis atliko nepamirštamus vaidmenis tokiuose filmuose kaip „Žvaigždžių karai: Naujoji viltis“ (Aukso vadas Jonas „Olandas“ Vanderis), „Liudininkas“, „Teisėjas Dredas“, „Kapitonas Filipsas“ ir daugelyje kitų. Jo darbas palietė daugybę gyvenimų, ir jis didžiavosi, kad dalyvavo šiose istorijose, kurios ir toliau sulaukia atgarsio tarp žiūrovų visame pasaulyje“, – rašoma pranešime.

„Facebook“ įraše toliau rašoma: „Angusui „Žvaigždžių karų“ gerbėjai užėmė ypatingą vietą jo širdyje. Jam patiko susitikti su jumis suvažiavimuose, klausytis jūsų istorijų ir dalytis aistra šiai sagai. Jį nuolat džiugino gerbėjų ir suvažiavimų bendruomenės susižavėjimas ir aistra.

Angusas buvo daugiau nei aktorius – jis buvo gera, rūpestinga ir dosni siela, įnešusi šilumos ir humoro į kiekvieno jį pažinojusio žmogaus gyvenimą. Jo labai trūks ne tik šeimai, draugams ir kolegoms aktoriams, bet ir gerbėjams visame pasaulyje – jo šeima visiems dėkoja. MacInneso šeima“.

We are saddened to report that actor Angus MacInnes has passed away at the age of 77.



He was best known to Star Wars fans for portraying Jon "Dutch" Vander, A.K.A. Gold Leader in ‘A New Hope’ and ‘Rogue One’. pic.twitter.com/OYyOHkjZGU

