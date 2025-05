Liūdna žinia: mirė „Simpsonų“ žvaigždė

Pepoon, kuris gimė 1956 m. gegužės 19 d. Kanzaso Sityje, Misūrio valstijoje, ir augo Paoloje, Kanzaso valstijoje, mirė gegužės 3 d. savo namuose dėl širdies ligos, vadinamos širdies amiloidoze. Jo mirtį patvirtino žmona Mary Stephenson, rašo hollywoodreporter.com.

Pepoon pradėjo savo karjerą 1985 m., kai jo pirmasis scenarijus buvo pripažintas ir tapo serialo „Silver Spoons“ epizodu. Vėliau jis dirbo scenaristu tokiuose serialuose kaip „ALF“, „It's Garry Shandling's Show“, „Roseanne“, „The Jackie Thomas Show“ ir „Tom“. 1990 m. jis gavo Emmy apdovanojimą už „Simpsonų“ epizodą „Homer vs. Lisa and the 8th Commandment“, kurį pasidalino su 13 kitų kūrybinės komandos narių.

Pepoon taip pat buvo vienas iš Nickelodeon animacinio serialo „The Wild Thornberrys“ kūrėjų. Šis serialas buvo transliuojamas nuo 1998 iki 2004 metų. Jo karjera apėmė ir kitus projektus, tokius kaip „Dinosaurs“, „Cleghorne!“, „The PJs“, „You Wish“ ir „Teen Angel“.

1985 m. persikėlęs į Los Andželą, Pepoon dirbo įvairius darbus, kol galiausiai tapo nuolatiniu scenaristu. Jis taip pat dirbo kaip prodiuseris ir scenaristas serialuose „Get a Life“ ir „Ferris Bueller“, taip pat pasirodė filme „Naked Gun 33 1/3: The Final Insult“ (1994).

Pepoon taip pat buvo Magijos menų akademijos narys ir mėgo kolekcionuoti automobilį „DeLorean“, po to, kai pamatė jį filme „Atgal į ateitį“.

2009 m. Pepoon grįžo į Paolą, kur susitiko su Mary Stephenson, su kuria susituokė to paties metų spalį. Nuo tada jis daugiau nebegrįžo į Holivudą.

Jo šeima nusprendė surengti gyvenimo šventę Paola bendruomenės centre, o aukos bus renkamos stipendijų fondui, skirtam Paola vidurinės mokyklos mokiniams, siekiantiems rašytojo, teatro ar kino karjeros.

Išgyvenę artimieji: broliai Michael ir Bill, seserys Sonja ir Francesca, žentai Katie ir Nick, anūkai Micah, McKenzie, Lily, Audrey ir Dean.