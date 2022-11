Liucina Rimgailė pristatė savo receptų knygą: pasirodė su sūneliu

Verslininkė, desertinės įkūrėja Liucina Rimgailė išleido receptų knygą šmaikščiu pavadinimu „Tapk keksiukų karaliene!“. Ši knyga įkvepia smagiems eksperimentams virtuvėje, kurie tikrai neišsunks jėgų prieš šventes. Liucina pasakoja, kad jos šeimos Kūčių ir Kalėdų stalas jungia giminės tradicijas ir modernius, sveikatai naudingus patiekalus, į kurių ruošimą įsitraukia jos artimieji.

Svečiai – su savo firminiais patiekalais

Švenčių džiaugsmą dažnai nustelbia nuovargis ir rūpesčiai, tad paruošti tradicinį Kūčių stalą su dvylika patiekalų neretai tampa iššūkiu. Liucina Rimgailė pasakoja, kad jai geriausia išeitis – nevargti vienai: „Mūsų šeimoje įprastas darbų pasiskirstymas – kiekviena viešnia atsineša pagaminusi tai, kas jai labiausiai patinka ir geriausiai pavyksta. Taigi, ruošiame suneštinį švenčių stalą, prie kurio nėra pervargusių, kelias dienas prie viryklės prastovėjusių šeimininkių. Aš, be abejo, būnu atsakinga už kepinius, todėl drąsiai galiu skirti jiems daugiau dėmesio. Be to, man įdomu pagaminti vis kokį nors savo giminės patiekalą.“

Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas (16 nuotr.) Liucina Rimgailė su sūnumi ir vyru Tadu Rimgaila Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucina Rimgailė Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. +12 Tadas Rimgaila Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucina Rimgailė Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucina Rimgailė su sūnumi Oskaru Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucina Rimgailė su sūnumi Oskaru Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr. Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas Šarūnas Mažeika/FOTOBANKAS nuotr.

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Liucinos Rimgailės receptų knygos pristatymas

Liucina pagal močiutės perleistą receptą kasmet tradiciškai aliejuje verda pyragėlius su grybais bei aguonomis. „Taip pat iš jos perėmiau tradiciją ir pareigą iškepti obuolių pyragą, kuri vadiname „Pelėsiu“. Vis tik mėgstu išbandyti ir naujus patiekalus, kurių dar nesame ragavę: įvairias vyniotinių su aguonomis variacijas, sūrio pyragus. Ant stalo, aišku, pūpso ir dailūs keksiukai. Žiemos švenčių kepiniai skiriasi nuo kitų – naudoju daugiau aguonų, obuolių, apelsinų ir spanguolių. Jos dvelkia saldžių prieskonių aromatais ir pasižymi sodresniu skoniu“, – pasakoja L. Rimgailė.

Receptai – ir netoleruojantiems glitimo bei laktozės

Jau trečiojoje Liucinos Rimgailės knygoje, pasirodžiusioje prekyboje lapkritį, galima rasti pačių įvairiausių keksiukų receptų: be cukraus, skirtų mažiems vaikams ar tam tikrų medžiagų netoleruojantiems žmonėms. Verslininkė sako, kad prieš rašydama knygą ir bandydama receptus, pasidarė mini apklausą: „Kalbinti žmonės pritarė, jog nedidelio formato knygutę patogu laikyti ir vartyti virtuvėje. Mano sekėjai ir skaitytojai joje norėjo rasti 20-30 receptų, o knygoje jų atsidūrė 25. Ją skyriau Oskarui, nes sūnus buvo didžiausia paskata sukurti kažką gražaus ir turinčio išliekamąją vertę, be to, vaikas buvo taip įsitraukęs į procesą, kad kartais tešlą tekdavo maišyti viena ranka!“

Nepaisant iššūkių, Liucina užsibrėžė visą turinį knygai pagaminti, nufotografuoti ir nufilmuoti per rugpjūčio mėnesį. „Tuomet lauke termometro stulpelis kildavo virš 30 laipsnių karščio, o aš po kelias valandas dar kaitindavau orkaitę, tad tą mėnesį namie jaučiausi kaip pirtyje“, – dabar su šypsena patirtus nuotykius prisimena verslininkė.

Liucina pasakoja, kad knyga patiks mėgstantiems eksperimentus virtuvėje, svajojantiems apie drėgnus, minkštus, gardaus kremo kepurėle papuoštus keksiukus, arba tiems, kas mėgsta ieškoti naujų skonių, o taip pat galimybių ragauti sveikatai palankesnius desertus|: „Džiaugiuosi, kad įgyvendinau idėją paruošti keksiukų receptų ne tik tradiciniams smaližiams, bet ir tiems, kurie netoleruoja glitimo, laktozės, kiaušinių, ar ieško kepinių be cukraus. Nepamiršau ir turinčių vaikų – jie ras idėjų mažylių šventėms, o ir kitoms progoms, nes vienas knygos skyrius taip ir vadinasi: „Jei švęsti, tai švęsti!“

Šventėms dažniausiai ieško tortų

Anot prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, pirkėjai Kūčių ir Kalėdų stalui renkasi jau pamėgtus tradicinius tortus: „Napoleoną“, „Medutį , „Rafaelo“, bet nemažai populiarumo sulaukia ir lengvesni – su uogomis, pasiflorais, mangais, rikotos sūriu. „Pirkėjams švenčių metu taip pat pasiūlysime dviejų skonių kalėdinius tortus ir mini pyragėlių rinkinį: jie ne tik papuoš švenčių stalą, bet, tikimės, sužavės ir savo skoniu. Morengų ir aguonų tortą jau pamėgo konditerijos skyriuje apsiperkantys žmonės, o kitas – „Žiemos pasaka“ – yra mūsų naujovė: jis su sviestiniu spanguolių kremu, riešutiniais biskvitais ir morengo sluoksniu. Norintiems paragauti įvairių skonių po truputį, paruošėme staigmeną – 12 mini pyragėlių rinkinį, kuriame pirkėjai ras šokoladinius, maskarponės ir mangų-pasiflorų pyragaičius“, – naujoves pristato komercijos operacijų vadovė.

Liucina Rimgailė siūlo artėjant šventėms išsikepti kavos skonio keksiukų su žaviomis kremo kepurėlėmis ir linki kūrybiškų ekspermentų virtuvėje.

RECEPTAS

Keksiukams reikės:

125 g kambario temperatūros sviesto;

125 g cukraus; 2 didelių kiaušinių;

1 šaukšto tirpios kavos;

3 šaukštų vos vos pašildyto pieno;

125g miltų;

1.5 šaukštelio kepimo miltelių.

Kremui reikės:

300 g maskarponės sūrio;

300 ml grietinėlės;

Apie 70 g cukraus (pagal skonį).

Gaminimo eiga:

1. Sviestą iki purumo išplakite su cukrumi. Įmuškite po vieną kiaušinį ir vėl gerai išplakite. 2. Kavos miltelius ištirpinkite piene ir įmaišykite į tešlą. 3. Kepimo miltelius suberkite į miltus, o juos įmaišykite į sviesto-kiaušinių masę. Maišykite tik tiek, kad produktai susijungtų. 4. Kepkite 25 minutes, 160 C laipsnių temperatūroje. 5. Kremo komponentus išplakite iki purumo ir papuoškite keksiukus. Viršų galima pabarstyti kakava.

Skanaus!