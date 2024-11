Linas ir Neringa apie laiką iširus „Karališkai erdvei“: viskas keitėsi

Nepaisant didžiulio populiarumo, grupė netikėtai, netrukus po susikūrimo, nutraukė koncertinę veiklą. Kas tuomet iš tikrųjų nutiko? Ir kodėl, prabėgus net 22-iems metams, „Karališka erdvė“ vėl grįžta į sceną? Išskirtiniame grupės narių Lino Domeikio ir Neringos Levulienės interviu laidai „Pasikalbėkim“ nuoširdžiai atsakoma į daugelį gerbėjų vis dar kamuojančių klausimus.

„Manau, kad ilgimės to neišjausto iki galo jausmo, to pabuvimo su žmonėmis ir šiltų prisiminimų. To nepatirto jausmo su mūsų dainomis ant tokios didelės scenos, nes tuo metu arenų juk nebuvo. Nors mes patyrėm, ką reiškia dainuoti didelėje scenoje, bet tuomet vykdavo įvairūs festivaliai, apdovanojimai, dalyvaudavo kiti muzikantai, o čia ateis žmonės tik į mūsų grupės koncertą. Manau, kad mes norim tai pagaliau patirti ir einame ne tik duoti, bet ir gauti iš gerbėjų tos energijos“, – sako Neringa.

Pasidalino susikūrimo istorija

Ji ir Linas dabar yra vieninteliai „Karališkos erdvės“ nariai, nors idėja burti grupę anuomet kilo būtent Vilmantui. Kodėl jo nebeliko? Pasak Lino, dėl to neįvyko jokių dramų, nes Vilmantas natūraliai atsitraukė ir pasinėrė į šeimyninį gyvenimą. Ilgainiui taip nutiko ir jam pačiam, ir Neringai. Nuo pat pradžių Linas nesitikėjo, kad klasiokų pokštas taps rimtu užsiėmimu.

„Aš galvojau, kad krepšinį žaisiu, bet, kadangi buvau baigęs muzikos mokyklą ir Vilmantas matė manyje potencialą, tai pasiūlė labai paprastai – gal kuriam grupę? Ir aš atsakiau, kad davai kuriam. Maniau, pakvailiosim ir tiek, nes nebuvo jokios vizijos, ką grosim ir kaip. Atsimenu, važiavom kažkur į sodus su dviračiais, nukritom abu po obelim ir žiūrėdami į dangų mąstėm, kaip ta mūsų grupė turėtų atrodyti“, – juokdamasis pasakoja Linas.

O kaip grupėje atsirado Neringa? Kam kilo mintis pakviesti būtent merginą, o ne dar vieną vaikiną?

„Oj, čia mano mokyklinės meilės istorija. Neringa sėdėjo prieš mane, vyko chemijos pamoka, o aš buvau labai ją įsimylėjęs. Bet neturėjau drąsos prisipažint, todėl parašiau raštelį „Neringa, ar norėtum būti grupės nare?“ ir perdaviau. Ji atrašė, kad norėtų“, – šypsodamasis sako Linas.

Ar galiausiai jie tapo pora? Kaip klostėsi judviejų santykiai bėgant metams?

„Žinot, ta galimai meilės istorija išsirutuliojo į žymiai gilesnį ir brangesnį dalyką, kurį turim iki šiol“, – žiūrėdama Linui į akis tarė Neringa. Ką jiedu turi omenyje? Kaip dėliojosi pašnekovų gyvenimas pasibaigus „Karališkos erdvės“ etapui?

Papasakojo apie šeimyninį gyvenimą

Abu atskleidė, kad yra tėtis ir mama. Linas džiaugiasi dukra bei sūnumi, o Neringa augina du sūnus. Ar jų vaikai klausosi tėvų dainų? Taip pat nustebsite išgirdę, į kokius netikėtus profesinius vandenis jiedu išplaukė.

Linas ir Neringa neslepia, kad gruodžio 7-ąją ant arenos scenos abu žengs jau kitokie – visiškai subrendę, daug ko patyrę ir išgyvenę, bet širdyje išlikę tokie patys: paprasti, mylintys muziką ir savo gerbėjus. Ar tikrai tai bus vienintelis grupės koncertas? Gal „Karališkos erdvės“ gyvenimas bus tęsiamas?

Išskirtinį pokalbį su Neringa Levuliene ir Linu Domeikiu žiūrėkite straipsnio pradžioje.