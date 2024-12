Lina Rastokaitė išsakė, ką galvoja apie scenos partnerį Jokūbą Bareikį: ši jo savybė be galo graži

Žiūrovų mylimas duetas šmaikščius teatralizuotus koncertus gruodžio mėnesį pristatys dar vienuolikoje didžiausių Lietuvos miestų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Aktoriai sako, kad pripažinti savo lyčių atstovų trūkumus ar charakterių ypatybes kuriant scenarijų nebuvo sunku.

„Mes šį pasirodymą kūrėme per saviironijos, žaismingumo prizmę – lengvai pasijuokėme iš vienas kito, iš mūsų skirtumų ir komiškų situacijų, net pagilinome savo žinias, atradome ir naujos, dar negirdėtos informacijos“, – šypsosi L. Rastokaitė

J. Bareikis sako, jog aktoriai ilgai ieškojo tinkamo būdo, kaip šiuos vyrų ir moterų skirtumus pateikti scenoje – nesinorėjo nuvertinti kitos lyties ar pastatyti į nepatogias situacijas.

„Labiausiai norėjosi neutralaus, lengvo ir išdiskutuoto priėjimo, kad abu scenoje jaustumėmės gerai, – sako jis. – Visgi mūsų darbas su šiuo projektu nebuvo kaip vyro ir moters, o labiau kaip dviejų kūrėjų, norinčių, kad jų kūrinys būtų išgirstas ir įvertintas žiūrovų.“

Aktoriai tikina, jog moteriški ir vyriški skirtumai dirbant kartu niekur nedingsta – juk nuo prigimties nepabėgsi.

„Jokūbas tikrai yra logiškesnis, racionalesnis už mane. Būna, kad užsidegu, į ką nors karštai sureaguoju, o jis paklauso, įvertina ir duoda kokią taiklią pastabą ar įžvalgą“, – pasakoja L. Rastokaitė.

„O man – atvirkščiai. Iš prigimties esu racionalesnio būdo, o Lina su savo idėjomis leidžia man pažvelgti į viską kitu kampu. Vienas jos pastebėjimas netgi nulėmė pasirodymo finalą – ji pasigedo... meilės. Dirbant su priešinga lytimi gali pamatyti tai, į ką pats tiesiog neatkreiptum dėmesio –paprasčiausiai pastebime kitus dalykus. Mes, vyrai, galime išrasti vožtuvą ar guolį, bet moterys visa tai sujungs į indaplovę“, – įsitikinęs J. Bareikis.

Negaili vienas kitam gražių žodžių

Jau ketvirtąjį projektą kaip scenos duetas pristatę aktoriai negaili vienas kitam komplimentų.

„Lina man neleidžia subuitėti. Mėgstu kontroliuoti procesus, mėgstu, kai viskas būna aišku ir pažįstama, tačiau Lina vis randa ką patobulinti, padaryti kitaip, galbūt dar geriau – ir nesvarbu, kad tai jau dvidešimtasis projekto pasirodymas. Daug kartų kartojant tą patį tampi, na, toks meistrelis, saugus tame, ką darai – Lina neleidžia jaustis saugiam ir tai yra labai įdomu.“

L. Rastokaitė priduria, jog pažinoti savo scenos partnerį yra labai geras jausmas – dirbti kartu su Jokūbu yra komfortas ir ramybė.

„Aš esu labai emocionali, o Jokūbas – labai išlaikytas. Jis nesivels į smulkmenas, ir man ši jo savybė be galo graži. Be to, jis scenoje visada paasistuoja, yra man ir pagelbėjęs, išvedęs iš susivėlusių situacijų, ir tą padarė labai gražiai ir kūrybiškai. Esu labai jam už tai dėkinga.“

„Vyrai iš Marso, moterys iš Veneros“ – tai teatralizuotas gyvo garso koncertas, sujungiantis muzikos ir komedijos elementus. Pasirodymas atskleidžia skirtingas planetas – Marsą ir Venerą – atstovaujančių vyrų ir moterų dialogus, monologus bei diskusijas, jame netrūksta ir bendravimo su žiūrovais – pasirodymų metu laukia viktorinos, konkursai, net interaktyvios improvizacijos. Koncertuose, kuriuose ruošiama speciali scenografija ir šviesų dizainas, netrūksta juoko, sentimentų ir gražiausių muzikos kūrinių.