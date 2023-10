„Lietuvos talentų“ dalyvis sužavėjo Ingą Jankauskaitę: „Negalėjau atplėšti akių“

Keturiolikmetis Kajus Kisevičius – gatvės šokių šokėjas iš Kauno, savo įgūdžius lavinantis „No-name“ šokių studijoje. Šou dalyvis pasakoja, kad šokiai jam – ne tik pagrindinis hobis, bet ir svarbiausias dalykas gyvenime. Kajus vaikystėje turėjo lankyti muzikos mokyklą ir groti smuiku, tačiau, kaip sako pats, nepatiko mokytojai, todėl ji Kajaus į pamokas nepriėmė. Galiausiai per vieną iš šeimos švenčių projekto dalyvio mama pastebėjo, kad sūnus visą laiką šoka su suaugusiais, todėl jį užrašė į treniruotes.

„Pradėjau šokti, kai man buvo aštuoneri metai. Šokiai mane įtraukė – gavau progą sudalyvauti pasaulio čempionate, atstovauti Lietuvai. Labai jaudinausi – nepamenu, kada jaučiau tokį jaudulį! Po to gavau progą šokti su garsiais Lietuvos atlikėjais, muzikos apdovanojimuose M.A.M.A., filmavausi muzikos klipuose. Šokiai man yra gyvenimo būdas bei galimybė nuo visko pabėgti. Be to, tai tapo ir pragyvenimo šaltiniu. Savo amžiuje gana nemažai uždirbu“, – pasakoja projekto dalyvis.

Iš pradžių Kajus turėjo didelę scenos baimę, ir nors nerimas kartais vis dar tebeaplanko, jis išmoko tai įvairiais būdais įveikti. Prieš lipant į sceną, Kajus klausosi muzikos per ausines, stengiasi susikaupti ir pajusti savo kvėpavimą. Dalyvis sau kartoja, kad daug treniravosi ir atėjo tam, kad parodytų, ką gali.

„Scenoje šoksiu vienas. Tai yra didesnis iššūkis, bet vienam dirbti yra lengviau nei su visa komanda. Prieš šį projektą labai stipriai dirbau, kiekvieną dieną po kelias valandas treniravausi. Labiausiai jaudinuosi dėl savo triukų. Nesu gimnastas – kai ką išmokau iš interneto. Bijau, kad galiu netyčia gauti traumą. Tačiau atėjau sau įrodyti, ko išmokau per tuos penkerius metus. Noriu įsivertinti save ir kaip šokėją, ir kaip asmenybę“, – sako jis.

Kajaus talentu sužavėti liks ir projekto teisėjai. „Kaip sunku kažką pasakyti… Bravo už muzikos pasirinkimą – garso takelis jaudina taip, kad jau yra puse darbo. Negaliu vertinti šokio atskirai – vertinu visą pasirodymą. Tai buvo kažkas, nuo ko aš negalėjau atplėšti akių“, – po pasirodymo sakys Inga Jankauskaitė.

O kokia bus kitų teisėjų nuomonė? Tą sužinosime jau šį vakarą.

