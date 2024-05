Lietuvoje koncertuos „Grammy“ nominantas Jordan Rakei – kaimą prisijaukinęs romantikas

1. Iš Naujosios Zelandijos kilęs kūrėjas užaugo Australijoje, o dabar jis įsikūręs Jungtinėje Karalystės kaimelyje netoli Londono. „Esu labai dėkingas už tai, kad ištrūkau iš dūmų“, – sako jis. „Tai tikrai gražus, ramus mažas kaimelis. Čia daug gražių vietų vaikščioti su šunimis. Man patinka pabėgti nuo miesto chaoso“. Jam taip pat patinka važiuoti dviračiu, leisti laiką gamtoje ir medituoti.

2. Gegužės 10 d. jis išleido penktąjį savo albumą „The Loop“ (liet. kilpa), į kurį sudėjo tėvystės iššūkius, savo vaikystės patirtis ir santykius su mylimaisiais. The Loop“ yra apmąstymas apie praeitį ir dabartį. Tai paties Rakei kelionė atgal į save per kitus. Tam tikra prasme tai yra meilės albumas – pagrindinis singlas „Flowers“ yra pirmoji daina jo karjeroje, skirta žmonai, kuri taip pat yra ir pirmoji jo gyvenimo partnerė: „Anksčiau visos dainos apie meilę man atrodė per saldžios. Bet kai mums gimė sūnus, atsivėrė tiek daug tikrų emocijų, mūsų santykis dar pagilėjo. Mano žmona yra žmogus, kurio visą gyvenimą laukiau“.

3. Naujame albume meilės tema peržengia tarpasmeninių ir romantinių santykių ribas ir apima apmąstymus apie meilę vienas kitam, bendruomenei, mums patiems. „Buvau apleidęs savo vidinį vaiką, nes ėmiausi karjeros ir sėkmės. Pamiršau pasėdėti, pamedituoti ir suteikti tam vidiniam vaikui šiek tiek meilės. Kartą mano psichoterapeutas atliko pratimą, kai aš sėdėjau priešais save kambaryje ir jis klausė, ką pasakyčiau sau mažam? Ką dabar darau, kad jis jaustųsi saugus?“, – sako kūrėjas.

4. J. Rakei savo kūryboje žaidžia ritmenbliuzo, džiazo, fanko, soulo garsais, styginių partijomis ir choru. Naują jo kūrybą stipriai įkvėpė tokie soulo grandai kaip Marvinas Gaye‘us, Billas Whitersas, Stevie Wonderis. Visgi, mėgstamiausias jo atlikėjas yra Jeff Buckley, o jo kolaboracijų ir draugų sąraše įrašyti „Disclosure“, FKJ, Bonobo, Tom Misch, Loyle Carner, Barney Artist, Alfa Mist, Moses Boyd, Yussef Dayes, Nubya Garcia, Joe Armon-Jones ir kitų vardai.

5. Jo karjera prasidėjo „Soundcloud“ muzikos klausymosi platformoje, kai jis kūrė po slapyvardžiu „Dan Kye“ ir eksperimentavo elektronikos garsais, o 2013 metais pasaulį išvydo jo pirmasis trumpo metro albumas „Franklin’s Room“. Praėjus vos dvejiems metams J. Rakei sulaukė „Grammy“ nominacijos už kartu su elektronikos duetu „Disclosure“ jų albumui „Caracal“ sukurtą dainą „Masterpiece“.

6. Kažkada J. Rakei dirbo parduotuvėje, o jo tėtis ir brolis pasiūlė atiduoti po pusę savo algos, kad Jordanas galėtų išpildyti savo muzikines svajones ir išsikraustyti į Londoną. Jo šeima visuomet jį palaikė – kai paauglystėje jis svarstė tapti inžinieriumi, tėvai jį paragino eiti į muziką ir pabandyti savo kelią kūryboje.

7. Atlikėjo noras – per gyvenimą išleisti 25 albumus: „Puikiai suprantu, kad ne visi jie bus geri. Bet galvoju apie Prince‘ą – dievinu jo muziką, nors kai kurių albumų neklausau. Tačiau jo įtaka ir įdirbis beprotiškai svarbūs“.

8. Jordan Rakei tapo pirmuoju legendinės įrašų studijos „Abbey Road“ rezidentu istorijoje, kur metams gavo raktus nuo erdvės ir gali laisvai kurti ir įrašinėti muziką. „Abbey Road“ studijoje albumus įrašė visi žymiausi artistai – nuo „The Beatles“ iki Adele, Kanye Westo, „The Rolling Stones“ ir kitų. Kaip pats juokauja, dabar jis gali kurti su paties Johno Lennono pianinu.

9. J. Rakei prisipažįsta, kad yra jautrus ir daug metų kovoja su nerimu, todėl terapija labai padėjo tiek asmeniniame, tiek muzikiniame gyvenime – nerdamas gilyn į savo problemas ir jas reflektuodamas, jis rado naujo įkvėpimo muzikai. „Nemanau, kad be terapijos būčiau ką nors sukūręs“, – prisipažįsta. Gyvenimas Londone padėjo jam išlipti iš komforto zonos ir geriau jaustis visose socialinėse aplinkose.

10. Atlikėjas yra grojęs „Glastonbury“, „Pitchfork Music“ festivalių scenose, o šį rudenį gros ir pilnai išparduotoje prestižinėje „Royal Albert Hall“ salėje Londone.

Lietuvoje su jo talentu susipažinti bus galima liepos 10 dieną „Vasaros terasoje“. Bilietais į pasirodymą prekiauja „Kakava.lt“.