Lietuvoje debiutuoja naujas vedėjų duetas: „Atnešame tai, ko dabar trūksta“

Kam dviem žinomiems žmonėms, kuriuos scena „myli“ ir po vieną, reikia kurti duetą?

„Atnešame tai, ko Lietuvoje dabar trūksta – solidų, bet lankstų renginius vedančių vyro ir moters scenos duetą. Mums svarbiausia – kokybė ir žaismingumas. Renginių scenos partneriai privalo jausti vienas kitą net nerepetavę. Būtent taip mums su Jomante ir pavyksta.

O tai yra itin svarbu norint išlaikyti aukštą paslaugų kokybę ir siekiant tobulėti“, – sako vadybos ir verslo administravimo bei reklamos vadybos studijas baigęs Evaldas, vadovaujantis įmonei „Bigeventas“.

„Norime įsilieti į rinką, kur pageidaujami inteligentiški vedėjai, galintys renginiams ar TV laidoms duoti ir kokybės, ir žavesio. Man atrodo, kad tam ypač tinka vyro bei moters duetas – tokia vedėjų pora darbe vienas kitą papildo sąmoju, lengvumu kada to reikia“, – kolegai antrina Jomantė.

Papasakojo apie pirmą susitikimą

Pirmąsyk jie susitiko prieš kelerius metus, kai J. Šležaitė, baigusi studijas Muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje, laimės ieškojusi Austrijoje ir Vokietijoje, grįžo į Lietuvą. Svarstydama, kur link pasukti, ji įsidarbino administratore viename Vilniaus centre esančių viešbučių.

„Vyko didžiulė konferencija ir kažkas nutiko vienai baristų – ji išėjo iš darbo ir paliko barą tuščią. Prasidėjo pietų pertrauka, visi pakilo kavos, o jos norėjo būtent iš baro, ne konferencijoms pasiūlytos termosuose. Su kolege puolėme gelbėti situacijos.

Nė viena nežinojome, kaip gaminti latę ir kapučiną, nusidriekė didžiausia eilė. Virėme kavą kaip išmanėm, kažkaip susidūrė žvilgsniai su Evaldu. Jis pagyrė mano akinius, kad jie išskirtiniai, elegantiški, pradėjome plepėti.

Pasakiau, kad esu profesionali dainininkė, vedu pamokas. „O! Esu renginių vedėjas, nepakenktų ir man palavinti balsą.“

Padavė man savo vizitinę, susidraugavome socialiniuose tinkluose ir – viskas“, – prisimena J. Šležaitė.

Kai susipažino su Jomante, E. Venskutonis taip pat išgyveno ne lengviausią etapą: neseniai buvo patyręs didžiulį sukrėtimą šeimoje, tuo metu dar aktyviai sportavo krosfitą, buvo ir tebėra neformalios daugiau nei 250 narių siejančios bendruomenės – Lietuvos renginių vedėjų klubo – įkūrėjas.

„Brautis į šią rinką pradėjau gerokai iki mūsų susitikimo.

Kartą naršydamas „Facebook“ aptikau pasiūlymą vesti vienos įmonės renginį. Užsakymą gavau, bet pats vakaras nepaėjo, – kvatoja E. Venskutonis. – Gavau antrą renginį. Vėl nepaėjo.

Tiesiog viską dariau per greitai, per anksti, be patirties ir savasties. Bet, kaip vaikas, įmestas į ežerą, išplaukia, išplaukiau ir aš. Tik aš – iš ežero į jūrą.“

Evaldo profesionalumas augo, prasidėjo stambių įmonių ir įstaigų renginiai su keliais šimtais dalyvių. Dabar jo klientų sąraše – ir šalies ministerijos, ir stambios Lietuvos bei užsienio kompanijos.

Kartą Evaldas vedė Nacionalinės filharmonijos Kalėdų renginį, kur Jomantei, kaip vienai jo organizatorių, teko šiek tiek jam asistuoti.

„Darom duetą!“ – pokštaudamas išrėžė jis.

Žodį paleidus į visatą gerus metus nieko nevyko – abu pernelyg užsiėmę. Bet kartą netyčia susitikus kavinėje Jomantė rėžė: „Darom, nes kitaip niekada nieko ir nebus.“

Tas metas atėjo – dabar.

J. Šležaitė, kaip renginių vedėja, labiausiai užaugo vesdama tinklalaides ir garsiausių klasikinės muzikos atlikėjų koncertus Nacionalinėje filharmonijoje.

Scenoje stovėdama greta E. Venskutonio, daug metų dirbančio su Donatu Montvydu, Natalija Bunke, Džordana Butkute, Vaidu Baumila, Roku Yan, „Žemaitukais“ ir kitais žinomiausiais Lietuvos atlikėjais bei paslaugų tiekėjais, šiam naujam renginių vedėjų duetui ji suteikia moteriškos elegancijos bei išskirtinio žaismingumo. „Esame lankstūs ir faini. Tai labai svarbu“, – reziumuoja Evaldas.