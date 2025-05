Lemtinga Bružo pažintis kelionėje po Taivaną: „Jei ne ji, būtų tekę miegot ant suoliuko“

Kaip ir kiekvieną kartą, vos atvykę į naują vietą, kelionių šou „Metam monetą“ herojai Leo ir Bružas meta monetą, kuri nulemia, kam pasiseka leistis į neįtikėtinas pramogas be jokių finansinių apribojimų, o kam – kurti prisiminimus turint itin ribotą, tik 100 eurų biudžetą visam savaitgaliui.

Neseniai bičiuliai metė monetą ir atsidūrė viename žaliausių Taivano kampelių – paslaptingajame Jilane.

„Tai, ką išvydome Jilano regione, privertė sustoti ir giliai įkvėpti... Gamta čia išties nepaprastai graži“, - pasakoja L. Pobedonoscevas.

Jilano regionas – tikras gamtos perlas, įsikūręs šiaurės rytinėje Taivano dalyje. Jį iš vienos pusės riboja kalnai, o iš kitos – vandenynas, todėl kraštovaizdis čia itin įvairus: nuo aukštų kalnų ir miškų iki lygumų ir smėlėtų paplūdimių.

Pasinerti į Taivano magiją Jilane nesudėtinga – kur pažvelgsi, ten smaragdinis Ramiojo vandenyno vanduo susilieja su šimtmečių senumo giriomis. Į šį kraštą žmonės atvyksta gydyti kūną karštosiose versmėse, stebėti delfinus iš rytinės pakrantės uolų ir pradingti ryto rūke kalnų miškuose.

Lemtinga Bružo pažintis kelionėje po Taivaną

„Taivanas – tolimiausia ir netikėčiausia kryptis per visus mūsų laidos sezonus. Kelionės tiek po Taipėjų, tiek po Jilaną, kur neseniai apsilankėme, buvo pilnos netikėtumų ir neregėtų atradimų. Tikrai norėčiau čia sugrįžti“, - įspūdžiais dalinosi A. Bružas.

Šįkart monetos metimas lėmė, kad Jilano regione varguolio vaidmuo teko A. Bružui, tačiau nesėkmė metant monetą buvo įsimintino nuotykio pradžia.

Taivano žmonės – itin draugiški ir svetingi. Rodosi, pasakyti „ne“ jų kultūroje tiesiog nepriimtina. Taip mažoje, jaukioje, vietinėje kavinėje Audrius susipažino su taivaniete Saber, kurios dėka viskas pasisuko netikėta linkme.

Saber į Jilaną buvo atvykusi aplankyti draugų, tad su Audriumi ji ne tik maloniai pabendravo, bet ir pasiūlė jam prisijungti prie jos – taip visai netikėtai mergina tapo Audriaus kelionės kompanione, kuri ne tik pasišovė aprodyti įdomiausias regiono vietas, bet ir pasiūlė nakvynę jos draugų namuose.

„Kaip gerai, kad sutikau Saber – be jos dabar turbūt miegočiau po kokiu bambuko stogu ar ant suoliuko... Kartais atrodo, kad gimiau po labai laiminga žvaigžde!“, – juokėsi laidos vedėjas, kuris šioje kelionėje savo myTU kortelėje teturėjo 100 eurų.

Kartu su naująja bičiule Saber, laidos varguolis Bružas leidosi į smagią ir netikėtumų kupiną kelionę po Jilano regioną. Nuotykiai prasidėjo tikrai karštai – tiesiogine to žodžio prasme. Pirmasis jų sustojimas – garsieji Jiaoxi karštieji šaltiniai, kuriuose šiltoje, mineralais prisotintoje versmėje maudosi ne tik pavargę turistai, bet ir vietiniai.

„Tiesą sakant, aš tikėjausi šalto dušo, o čia – karšta vonia po atviru dangumi! Jei taip atrodo varguolio gyvenimas, tai, žinokit, man jis visai prie širdies“, – šypsojosi Audrius.

Po atpalaiduojančio poilsio Jiaoxi karštuosiuose šaltiniuose jis kartu su Saber patraukė į ramų Suao miestelį – vietą, slepiančią tikrus Taivano lobius. Čia jų laukė apsilankymas autentiškoje šventykloje, prisipildžiusioje smilkalų aromato, gardi pažintis su vietine virtuve – rankų darbo „ramen“ makaronais, gaminamais pagal seną šeimos receptą ir vizitas į gyvybingą Luodong naktinį turgų – vietą, kur susilieja kvapai, garsai, šviesos ir šimtai skonių.

Kol Audrius mėgavosi paprastais malonumais ir naujos bičiulės Saber draugija, Leonardas, ginkluotas belimite myTU kortele, nėrė tiesiai į prabangos sūkurį – Jilano regione jis gyveno kaip tikras karalius. Turtuoliui buvo skirti apartamentai viename iš prabangiausių penkių žvaigždučių viešbučių „Silks Place Yilan“, kur net kelių šimtų kvadratų liukso kambaryje jo laukė nuosava terasa, baseinas ir visas personalas, pasiruošęs pildyti kiekvieną norą.

„Pirmiausia – tiesiai į baseiną! Ramus vanduo, jokio vėjo, jokių bangų – galėtų pavydėti net Malibu! Plaukiu kaip ruonis, be lentos, be baimės, tik grynas džiaugsmas. O po to ir šarko dušai! Kas ten per srovės! Galvojau, kad mane išneš, bet dabar jaučiuosi kaip per masažą – kūnas atsipalaidavęs, siela giedra“, – džiaugdamasis SPA malonumais laidoje kalbėjo Leonardas.

Bet tai buvo tik Leo nuotykių pradžia! Jilane jo laukė tikras išskirtinių nuotykių kokteilis: gurmaniškos vakarienės geriausiuose regiono restoranuose, kelionė į Taipingshan nacionalinį parką, pasiplaukiojimas banglente, turas po vandenyną su delfinų palyda ir dar daug visko.

„Įsivaizduokit – sėdi laive, aplink tave šokinėja delfinai, o horizonte – kalnai... Tik trūksta, kad kas grotų smuiku ir būtų tobula kino scena!“, – juokėsi Leo.

Kadangi Leo – tikras adrenalino fanatikas, jis neatsispyrė ir skrydžiui parasparniu virš Ramiojo vandenyno.

„Širdis daužosi kaip pašėlusi, bet vaizdas – nerealus. Žydras dangus, žalias miškas, toli apačioj banguoja vandenynas... Ir aš – viso to viršūnėje“, – skrydžio įspūdžiais dalinosi L. Pobedonoscevas.

Jilano regionas – daugeliui neatrastas pasaulio kampelis, tad Leo su Bružu dalinasi savo rekomendacijomis, ką nuveikti šioje įspūdingoje vietovėje.

„Louisa Coffee“. Kavos gėrimų kultūra Taivane – itin svarbi, tad vietiniais čia noriai laiką leidžia gurkšnodami kavą, salos miestuose galima rasti įvairiausių kavinių. Įsikūrusi pačioje Jiaoxi miestelio širdyje, „Louisa Coffee“ yra viena iš mėgstamiausių vietinių ir turistų kavinių, siūlanti ne tik puikią kavą, bet ir šiltą, jaukią atmosferą. Ši vieta puikiai tinka tiek rytiniam kavos puodeliui, tiek popietės poilsiui.

„Silks Place Yilan“ viešbutis. Kaip ir pridera turtuoliui, Leonardas Jilano regione apsigyveno viename iš geriausių jo viešbučių. „Silks Place Yilan“ garsėja kaip vienas iš geriausių šeimoms pritaikytų viešbučių Taivane, siūlantis platų paslaugų spektrą tiek suaugusiems, tiek vaikams.​ Viešbutyje yra 193 moderniai įrengti kambariai ir apartamentai, iš kurių 15 skirtingų tipų pritaikyti įvairiems svečių poreikiams. Svečiai gali atsipalaiduoti vidaus ir lauko baseinuose, sporto salėje, saunoje ar pasilepinti SPA procedūromis. Be to, viešbutis siūlo neribotą filmų peržiūrą „LUNA Cinemax“ kino teatre, esančiame tame pačiame pastate. Viešbutyje veikia keli restoranai, tarp jų – „Red Lantern“, garsėjantis savo kepta Pekino antimi. O pats viešbutis įsikūręs virš didžiausio regione Luna Plana prekybos centro, tad visos pramogos – pasiekiamos ranka.

Jiaoxi karštosios versmės. Vos atvykęs į Jilaną, A. Bružas nė nedvejojęs patraukė ten, kur vietiniai ir turistai ieško tikro poilsio – į garsųjį Jiaoxi miestelį. Ši vieta žinoma dėl savo šarminių karštųjų versmių, turtingų natriu, kalciu ir kaliu. Bekvapės ir krištolo skaidrumo, šios versmės ne tik atpalaiduoja, bet ir švelnina odą. „Švelnios kojos ir pilna piniginė!“, - juokėsi Bružas, iš savo myTU kortelės neištuštindamas nei cento.

Guishan sala, dar vadinama „Vėžlio sala“, – viena įdomiausių vietų šiaurės rytų Taivane. Keliautojus žavi neįprasta salos forma – iš tolo ji atrodo lyg milžiniškas vėžlys, plaukiantis vandenyne. Tai vienintelė aktyvi vulkaninė sala Taivane, o jos paslaptinga išvaizda ir unikalus kraštovaizdis pavertė ją viena iš įsimintiniausių gamtos ikonų regione. Beje, Guishan sala traukia ne tik dėl vaizdų, bet ir dėl to, kad aplink ją knibždėte knibžda delfinų ir net banginių. Čia vyksta smagios išvykos laivais, kurių metu gyvai galima pamatyti šiuos jūrų milžinus. Šią pramogą pasirinkęs ir laidos turtuolis Leo neslėpė savo džiaugsmo. „Pamatyti iš vandenyno iššokančius delfinus – tai neapsakoma patirtis. Toks jausmas, kad laikas sustoja, stebi juos išplėtęs akis ir daugiau nieko nereikia...“, – džiaugėsi L. Pobedonoscevas.

Šventykla Su’ao miestelyje, Yongguang gatvėje. Su‘ao miestelis Audriui įsiminė ne tik dėl „ramen“ skonio, bet ir itin dvasingų patirčių. Kartu su naująja kelionės bičiule Saber jis apsilankė vietinėje šventykloje, kurios prižiūrėtojas – Saber draugės tėtis. Tai ne šiaip šventykla – ji skirta saulės ir mėnulio dievams, simbolizuojantiems pusiausvyrą ir harmoniją. Taivane šventyklos – ne tik maldos vietos, bet ir bendruomenės centrai, kur susipina religija, menas ir tradicijos. Spalvingi stogai, drakonų skulptūros, gausybė smilkalų ir ramybės kupina atmosfera – visa tai čia pasitinka kiekvieną lankytoją.

Wai'ao pakrantė ir paraglaidingas. Šioje pakrantėje įsikūręs parasparnių centras siūlo nepamirštamą patirtį – skrydį virš Ramiojo vandenyno. Patyrę instruktoriai užtikrina saugumą, o nuostabūs vaizdai atveria paukščio skrydžiui būdingą perspektyvą. Kaip ir priklauso turtuoliui, šią pramogą išbandė ir Leo. „Neslėpsiu, kad šiek tiek jaudinuosi, bet ta akimirka jau čia. O taip, aš kylu, aš skrendu, aš turiu sparnus! Jūs pažiūrėkit – koks vaizdas: saulė šviečia, mėlynas dangus, kalnų girios žaliuoja ir aš sklandau virš jų, artėdamas prie vandenyno“, – džiaugėsi Leo.

Su’ao šaltųjų versmių SPA. Su'ao miestelis garsėja savo šaltosiomis versmėmis, kurių vandens temperatūra ištisus metus siekia apie 22°C. Vanduo čia yra skaidrus, bekvapis ir prisotintas natūraliu anglies dioksidu, o maudantis susidaro smulkios burbuliukų plėvelės, primenančios mirkymą gazuotame vandenyje. Šios versmės teigiamai veikia odą bei kraujotaką.

Neipi paplūdimys ir banglenčių sportas, esantis Nanfangao rajone, laikomas viena gražiausių vietų šiaurės rytų Taivane. Šis paplūdimys garsėja romantiška atmosfera ir didelėmis bangomis, kurios pritraukia banglenčių sporto entuziastus. Leonardas taip pat išbandė šį sportą: „Gamta mane vėl šaukia. Tai ženklas… išsimaudyti! Ir ne tiesiog išsimaudyti, o „pasurfinti“! Taip, taip, Jilano pakrantės – puiki vieta banglenčių sporto mėgėjams. Kyyylam, krentam. Kyyyyylam… Krentam...“, – juokėsi Leo po daugybės nesėkmingų bandymų atsistoti ant banglentės.

Luodong naktinis turgus – tikras vakarėlis po atviru dangumi, kur kvepia ir verda tikras Taivano gyvenimas. Kai tik nusileidžia saulė, orą čia užlieja gardžių patiekalų aromatai, mirga neoninės iškabos, o gatvėse šurmuliuoja minios: vieni ragauja, kiti derasi, treti tiesiog mėgaujasi. Tai ne tik vieta pavalgyti – čia galima pasirūpinti ir vietiniais skanėstais, ir drabužiais, ir suvenyrais ar net šviežiomis jūros gėrybėmis. Čia apsilankęs A. Bružas paragavo gardžių vietinių užkandžių, tokių kaip vištos širdelės: „Esu tikras vistyčių širdžių ėdikas“, - juokėsi laidos vedėjas.

Jeigu galvojate, kur paragauti išskirtinės kokybės maisto viešint Jilano regione – restoranas „Red Lantern“ turėtų būti jūsų sąrašo viršuje. Įsikūręs prabangiame „Silks Place Yilan“ viešbutyje, šis restoranas vilioja ne tik privačiomis VIP salėmis, kuriose galima mėgautis maistu intymioje aplinkoje, bet ir įspūdingu kinų virtuvės meniu, kuriame gausu vietinių delikatesų ir neįprastų skonių.

Restorano meniu – pilnas įvairių užkandžių, sriubų, jūros gėrybių, bet labiausiai čia visi medžioja vieną dalyką – keptą Vyšnių slėnio antį. Ne šiaip sau keptą – čia ji paruošiama net keliais būdais, o iš vienos anties padaroma visas rinkinys! Šefas, tikras savo srities profesionalas, atidžiai parenka specialios veislės paukštį, kad viskas būtų tobula: traški odelė ir minkšta mėsa. „Na, žinokit, į Ilaną verta važiuoti ir vien dėl šio restorano“, - teigė laidos turtuolis Leo, kurio ištaiginga ir gausi vakarienė šiame restorane patuštino jo myTU kortelę daugiau nei 300 eurų.

„Kavalan“ viskio distilerija. Viskis Taivane? Ir dar pasaulinio lygio? „Kavalan“ distilerija Ilano apskrityje gamina viskį, kuris pelnė daugybę tarptautinių apdovanojimų, įskaitant „Pasaulio geriausio vieno salyklo viskio“ titulą 2015 metais. Ši distilerija yra pavadinta pagal senovinį Ilano regiono pavadinimą – Kavalan – ir nuo 2005 metų čia gimsta viskis, kuris yra itin vertinamas visame pasaulyje. Kuo jis ypatingas?

Brandinamas intensyvaus karščio ir drėgmės sąlygomis, todėl brendimo procesas vyksta greičiau nei tradicinėse viskio gamybos šalyse.​ „Kavalan“ – tai ne tik viskis, bet ir Taivano kultūros ir inovacijų simbolis, įrodantis, kad aukščiausios kokybės viskis gali būti gaminamas ir už tradicinių viskio gamybos šalių ribų.​ Apsilankius šioje distilerijoje galime ne tik susipažinti su viskio gamybos tradicijomis bei padegustuoti, bet ir sukurti savo nuosavą viskį.

Nanfang'ao apžvalgos aikštelė – tai viena įspūdingiausių vietų Jilano regione, iš kurios atsiveria kvapą gniaužianti panorama į Ramųjį vandenyną, Nanfang'ao žvejybos uostą ir aplinkinius kalnus. Iš aikštelės matosi Nanfang'ao žvejybos uostas – vienas didžiausių Taivane, garsėjantis šviežia jūros gėrybių pasiūla. Taip pat atsiveria vaizdas į Neipei paplūdimį, žinomą dėl savo pusmėnulio formos ir banglenčių sporto entuziastų pamėgtų bangų. Giedromis dienomis galima įžvelgti net Guishan (Vėžlio kalno) salą horizonte.

Taipingšano nacionalinis parkas – nuostabus gamtos kampelis, esantis Jilano apskrityje. Parkas turi turtingą istoriją, nes nuo 1915 m. čia vyko intensyvi medienos ruošos veikla, ypač japonų okupacijos laikotarpiu. Išlikę senieji miško geležinkelio bėgiai, keltuvų liekanos ir kiti pramonės pėdsakai dabar tarnauja kaip istoriniai takai. Pasivaikščiojus miško takais, galima išbandyti unikalią pramogą – „Bong Bong“ traukinį, kuris anksčiau vežė medieną, o dabar leidžia lankytojams mėgautis kelione per tankius miškus iki Maosing stoties.

Norintiems natūralių, gamtos sukurtų SPA malonumų vertėtų nepraleisti Jiuzhize karštųjų versmių, esančių 500 metrų virš jūros lygio Datong miestelyje, Taipingšano parke. Vanduo čia yra bespalvis, bekvapis ir turtingas kalcio karbonatu, o temperatūra kai kuriose versmėse viršija net 95°C. Lankytojai čia gali mėgautis SPA baseinu, atskiromis vyrų ir moterų maudymosi zonomis bei lauko voniomis.

Madzu šventykla. Jilano regione, Su‘ao mieste įsikūrusi Madzu šventykla – tai ne tik religijos, bet ir gilios jūrinės kultūros atspindys. Kadangi Taivanas nuo seno gyveno iš jūros, o žvejyba buvo pagrindinis pragyvenimo šaltinis, vietiniai žvejai savo saugumą ir sėkmę patikėdavo Madzu – jūros ir žvejų globėjai. Šiai šventovei jau daugiau nei 200 metų. Nepaisant laiko ir audrų, pagrindinė Madzu statula išliko originali – tik švelniai restauruota, kad būtų išsaugotas jos autentiškumas. Įspūdį kelia ir faktas, kad šiandien statula padengta tikru auksu – tarsi simboliu dėkingumo deivei, kuri, tikima, saugo kartų kartas nuo jūros negandų.

Tradicinių amatų dirbtuvės-muziejus – vieta kur galima ne tik pasižvalgyti, bet ir išsipurvinti rankas! Čia susipažinsite su senaisiais Taivano amatais, o svarbiausia – patys viską išbandysite. Viena iš populiariausių atrakcijų? Japonų klumpių gamyba! Taip, klumpės – ne tik muziejuje, bet ir jūsų rankose. „Atvykome į tikrą klumpių rojų. Jums nepasigirdo, mielieji. Įtempkite ausis, išplėskite akis, nes jūsų laukia taivanietiškas klumpakojis!“, – juokavo A. Bružas.

