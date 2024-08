Legendiniai rokeriai „Aerosmith“ baigia karjerą: lėmė vokalisto trauma

Grupė pranešė, kad dėl praėjusiais metais patirtos balso stygų traumos Steveno Tylerio balsas yra visam laikui pažeistas ir jie daugiau nebegali koncertuoti.

Kultinė grupė, sukūrusi tokius hitus kaip „Love in an Elevator“ ir „Livin' on the Edge“, penktadienį išplatino pareiškimą, kuriame paskelbė, kad atšaukia likusias savo gastrolių datas, rašo cbc.ca.

„Jis praleido kelis mėnesius nenuilstamai dirbdamas, kad jo balsas būtų toks, koks buvo prieš traumą. Matėme, kad jis kovoja, nors šalia jo buvo geriausia medikų komanda. Deja, akivaizdu, kad visiškai atsigauti po jo balso traumos neįmanoma“, – rašoma pareiškime.

„Priėmėme širdį veriantį ir sunkų, bet būtiną sprendimą – kaip broliai – pasitraukti iš scenos.“

76-erių Tyleris paskelbė, kad praėjusių metų rugsėjį jam „lūžo gerklos“. Tuomet jie atidėjo gastrolių datas, tikėdamiesi, kad jis spės pasveikti.