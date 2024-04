Kur dabar yra Orenthalo Jameso Simpsono vaikai ir kas paveldės žvaigždės turtą?

Jo socialinės žiniasklaidos paskyrose paskelbtame pareiškime rašoma:

„Balandžio 10 d. mūsų tėvas Orenthalas Jamesas Simpsonas pasidavė kovai su vėžiu. Jis buvo apsuptas savo vaikų ir anūkų. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu jo šeima prašo gerbti jų pageidavimus dėl privatumo ir malonės.“

Buvusi NFL žvaigždė išgarsėjo savo garsiu teismo procesu. Be to, kovojo su prostatos vėžiu, apie kurį buvo paskelbta anksčiau šiais metais. O. J. buvo garsiai apkaltintas savo buvusios žmonos Nicole Brown Simpson ir jos draugo Rono Goldmano nužudymu po to, kai jie buvo rasti subadyti peiliu prie jos namų Los Andžele.

Buvęs NFL žaidėjas kaltės nepripažino po beveik metus trukusio didelio atgarsio sulaukusio teismo proceso, kuris buvo vadinamas „šimtmečio procesu“. Po tiesioginiame televizijos eteryje vykusios bylos, sukėlusios masines diskusijas apie rasę, lytį, smurtą šeimoje, įžymybių teisingumą ir netinkamą policijos elgesį, prisiekusieji jį išteisino.

Tačiau kur dabar yra O. J. vaikai ir kas paveldės buvusios NFL žvaigždės turtą? Paskelbus žinią apie O. J. mirtį, šiuo metu atrodo, kad jo 3 mln. dolerių (2,8 mln. eurų) turtas atiteks keturiems likusiems gyviems jo vaikams Sydney, Jasonui, Justinui ir Arnelle. Sydney Brooke Simpson

38 metų Sydney Simpson yra vyriausias O. J. ir jo mirusios žmonos Nicolės Simpson vaikas. Motinos mirties metu Sydney buvo tik aštuoneri metai.

Po motinos nužudymo ir tėvo teismo ji gyveno privatų gyvenimą, o vėliau pradėjo karjerą nekilnojamojo turto srityje. Pasak pranešimų, nuo 2016 m. ji gyvena Floridoje.

2004 m. O. J. paminėjo Sydney ir jos brolį Justiną interviu NBC, sakydamas:

„Jiems puikiai sekasi. Turiu omenyje, kad negalėčiau (labiau) jais didžiuotis.

Jie abu yra puikūs mokiniai.“

Justinas Ryanas Simpsonas

35 metų Justinas Simpsonas yra jauniausias O. J. ir Nicole vaikas. Atrodo, kad Justinas pasekė sesers pėdomis: jis taip pat gyvena gana uždarą gyvenimą ir siekia karjeros nekilnojamojo turto srityje.

2016 m., kai filmas „Žmonės prieš O. J. Simpsoną“ ir vėl sukėlė susidomėjimą savo tėvu, Justinas kalbėjosi su „Tampa Bay Times“ apie gyvenimą Floridoje.

Apie savo sūnų O. J. kalbėjo minėtame 2004 m. NBC interviu, kuriame kalbėjo apie savo dukrą Sydney. Kalbėdamas apie savo sūnų, kai jam buvo 16 metų, jis sakė:

„Jis aukštesnis už mane. Ir jis yra – aš dažnai sakydavau, kad jis yra pats geriausias vaikas, kokį tik esu pažinojęs. Jis tikrai toks yra. Jis labai mėgstamas. Savo mokykloje jis dalyvauja visose sporto šakose: lakrose, krepšinyje, futbole.“

Be to, savo „Facebook“ puslapyje Justinas paskelbė, kad su partnere laukiasi bendro vaiko.

Arnelle Simpson

55 metų Arnelle Simpson yra vyriausioji O. J. ir jo pirmosios žmonos Marguerite Whitley dukra. O. J. ir jo pirmoji žmona buvo susituokę 1967-1979 m., jie susilaukė trijų vaikų.

Arnelle Simpson buvo gynybos liudytoja 1995 m. tėvo nužudymo byloje. Ji liudijo, kad jos tėvas, sužinojęs apie savo antrosios žmonos mirtį, buvo labai nusiminęs, emocingas, sutrikęs.

Jasonas Simpsonas

53 metų Jasonas Simpsonas yra vidurinysis O. J. ir jo pirmosios žmonos Marguerite vaikas. Pasak pranešimų, jis dirba virėju ir kulinarijos direktoriumi, nors ir nesirodo viešumoje.

Vis dėlto Jasonas 2021 m. interviu kalbėjo apie savo tėvą. Kalbėdamas podkaste, likus trejiems metams iki tėvo mirties, jis sakė:

„Buvo laikas, kai mano tėtis buvo garsus, ir buvo laikas, kai jis buvo liūdnai pagarsėjęs.

Žinau, kad kai jis buvo garsus, nenorėjau, kad jis būtų šalia, nes nenorėjau, kad jis atitrauktų mane nuo to, į ką žiūrėjau labai rimtai, t. y. nuo maisto gaminimo.“

Aaren Simpson

Aaren Simpson buvo jauniausia O. J. ir Marguerite dukra, bet, deja, 1979 m. mirė netyčia nuskendusi vos sulaukusi dvejų metų.