Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Gero vakaro šou

Kšyštofas Lavrinovičius prisiminė netikėtą sirgalės dovaną: teko aiškintis žmonai

2025-10-22 11:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 11:56

Bene žinomiausi Lietuvos dvyniai – Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai – atviri: įspūdingiausias jų karjeros etapas buvo praleistas su Lietuvos rinktine. Tiesa, vieno sirgalės poelgio Kšištofas matyt nepamirš dar ilgai – juk dėl to net teko aiškintis žmonai! Apie visa tai bei kaip vaikystėje išnaudojo faktą, kad yra dvyniai, broliai papasakos jau šio trečiadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gero vakaro šou“.

K. Lavrinovičius prisiminė netikėtą sirgalės dovaną: teko aiškintis žmonai (nuotr. stop kadras)
7

Bene žinomiausi Lietuvos dvyniai – Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai – atviri: įspūdingiausias jų karjeros etapas buvo praleistas su Lietuvos rinktine. Tiesa, vieno sirgalės poelgio Kšištofas matyt nepamirš dar ilgai – juk dėl to net teko aiškintis žmonai! Apie visa tai bei kaip vaikystėje išnaudojo faktą, kad yra dvyniai, broliai papasakos jau šio trečiadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gero vakaro šou“.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, tarp šio vakaro laidos svečių – ne tik broliai Lavrinovičiai, bet ir improvizacijų teatro KITAS KAMPAS aktoriai Kirilas Glušajevas, Audrius Bružas ir Inga Šepetkaitė bei burleskos artistė Morta Smit.

REKLAMA
REKLAMA

K. Lavrinovičius prisiminė netikėtą sirgalės dovaną: teko aiškintis žmonai
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. K. Lavrinovičius prisiminė netikėtą sirgalės dovaną: teko aiškintis žmonai

Broliai dalinsis, kad nors ir yra dvyniai, juos skiria ne tik 3 cm, bet ir 10 minučių nuo gimimo laiko.

REKLAMA

„Nors ir atrodo, kad 10 minučių yra nedaug, mūsų gyvenimuose Kšištofas visuomet buvo kaip vyresnis brolis. Jis per visą gyvenimą nešė tikrai didesnį krūvį už mus abu, buvo už mane atsakingas ir net elgdavosi kaip vyresnis brolis. Gyvenimas tikrai taip paskirstė“, – atviraus šio vakaro laidoje Darjušas.

Tiesa, tai, kad yra dvyniai, broliai išmoko išnaudoti jau mokykloje. „Jei mokykloje mokytoja kažkurį iš mūsų iškviesdavo prie lentos ir jis teisingai atsakydavo, kitam jau nebegaišdavo laiko, nes žinodavo, kad ir kitas bus pasiruošęs. Tada mes nusprendėm namų darbus daryti per pusę, ir, kai mokytoja kažkurį pakviesdavo prie lentos, eidavo tas, kuris yra pasiruošęs“, – laidoje pasakos broliai, o kaip šis planas netyčia buvo sugadintas, žiūrovai sužinos laidoje.

REKLAMA
REKLAMA

Abu broliai laidoje prabils ir apie laiką, praleistą su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine. Anot jų, būtent šios akimirkos jų karjeroje buvo įspūdingiausios.

„Tu jauti, kad kažką padarai Lietuvai. Kai buvome maži, svajojome vilkėti Lietuvos marškinėlius, o kada galiausiai kažką iškovoji, tave pasitinka ir matai laimingą ne tik krepšinio bendruomenę, bet ir visą Lietuvą…. Manau, kad dėl tokių dalykų kiekvienam sportininkui verta stengtis ir atiduoti visas savo jėgas, kad ateitų tos pergalės ir apdovanojimai“, – pasakos jie.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Broliai turėjo ir vis dar tebeturi daugybę gerbėjų. Tačiau vieno įvykio, susijusio su sirgaliais, Lavrinovičiai tikrai nepamirš...

„Kai tik pradėjau draugauti su būsima žmona, man po varžybų viena sirgalė padovanojo savo pačios iškeptus pyragėlius. Atnešiau namo, ir ką jūs galvojate? Būsima žmona paėmė tą pyragėlį, atlaužė jį ir iškrito popierius, o jame – planas, kaip ateiti iki tos sirgalės namų… Turėjau aiškintis, kad aš – niekuo dėtas“, – dabar jau su šypsena istoriją prisimins K. Lavrinovičius.

Kokio patarimo jie buvo sulaukę iš Arvydo Sabonio? Kodėl broliams taip sunkiai sekėsi baigti karjerą? Galiausiai, kokios savybės apie vienas kitą juos erzina labiausiai? Visa tai – jau šį vakarą.

„Gero vakaro šou“ – trečiadieniais, 19.30 val. per TV3

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų