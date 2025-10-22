Kšyštofas Lavrinovičius prisiminė netikėtą sirgalės dovaną: teko aiškintis žmonai

Tiesa, tarp šio vakaro laidos svečių – ne tik broliai Lavrinovičiai, bet ir improvizacijų teatro KITAS KAMPAS aktoriai Kirilas Glušajevas, Audrius Bružas ir Inga Šepetkaitė bei burleskos artistė Morta Smit.
Broliai dalinsis, kad nors ir yra dvyniai, juos skiria ne tik 3 cm, bet ir 10 minučių nuo gimimo laiko.
„Nors ir atrodo, kad 10 minučių yra nedaug, mūsų gyvenimuose Kšištofas visuomet buvo kaip vyresnis brolis. Jis per visą gyvenimą nešė tikrai didesnį krūvį už mus abu, buvo už mane atsakingas ir net elgdavosi kaip vyresnis brolis. Gyvenimas tikrai taip paskirstė“, – atviraus šio vakaro laidoje Darjušas.
Tiesa, tai, kad yra dvyniai, broliai išmoko išnaudoti jau mokykloje. „Jei mokykloje mokytoja kažkurį iš mūsų iškviesdavo prie lentos ir jis teisingai atsakydavo, kitam jau nebegaišdavo laiko, nes žinodavo, kad ir kitas bus pasiruošęs. Tada mes nusprendėm namų darbus daryti per pusę, ir, kai mokytoja kažkurį pakviesdavo prie lentos, eidavo tas, kuris yra pasiruošęs“, – laidoje pasakos broliai, o kaip šis planas netyčia buvo sugadintas, žiūrovai sužinos laidoje.
Abu broliai laidoje prabils ir apie laiką, praleistą su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine. Anot jų, būtent šios akimirkos jų karjeroje buvo įspūdingiausios.
„Tu jauti, kad kažką padarai Lietuvai. Kai buvome maži, svajojome vilkėti Lietuvos marškinėlius, o kada galiausiai kažką iškovoji, tave pasitinka ir matai laimingą ne tik krepšinio bendruomenę, bet ir visą Lietuvą…. Manau, kad dėl tokių dalykų kiekvienam sportininkui verta stengtis ir atiduoti visas savo jėgas, kad ateitų tos pergalės ir apdovanojimai“, – pasakos jie.
Broliai turėjo ir vis dar tebeturi daugybę gerbėjų. Tačiau vieno įvykio, susijusio su sirgaliais, Lavrinovičiai tikrai nepamirš...
„Kai tik pradėjau draugauti su būsima žmona, man po varžybų viena sirgalė padovanojo savo pačios iškeptus pyragėlius. Atnešiau namo, ir ką jūs galvojate? Būsima žmona paėmė tą pyragėlį, atlaužė jį ir iškrito popierius, o jame – planas, kaip ateiti iki tos sirgalės namų… Turėjau aiškintis, kad aš – niekuo dėtas“, – dabar jau su šypsena istoriją prisimins K. Lavrinovičius.
Kokio patarimo jie buvo sulaukę iš Arvydo Sabonio? Kodėl broliams taip sunkiai sekėsi baigti karjerą? Galiausiai, kokios savybės apie vienas kitą juos erzina labiausiai? Visa tai – jau šį vakarą.
