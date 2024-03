Kristen Stewart pademonstravo karštą įvaizdį: vaizduotei paliko nedaug

K. Stewart kovo 6-ąją dalyvavo naujojo filmo „Love Lies Bleeding“ premjeroje, vykusioje Beverli Hilse.

Pozuodama ant raudonojo kilimo aktorė pademonstravo savo liekną figūrą, vilkėdama akį rėžiančią aprangą.

33-ejų moteris renginiui pasirinko itin drąsią juodą glaustinukę ir nusprendė atsisakyti kelnių. Vietoje jų aktorė vilkėjo tik juodas plonas pėdkelnes.

Savo provokuojantį įvaizdį ji papildė juodais aukštakulniais, tamsiu švarku, pirštus puošė keli žiedai.

Kristen tamsius plaukus surišo į netvarkingą kuodą. Moters makiažas buvo minimalus – kiek paryškintos lūpos ir akys.

Itin atviras įvaizdis neprasprūdo pro akis kritiškiems internautams, kurie komentarų skiltyje išreiškė savo nuomonę.

„Kas nutiko klasikai ir elegancijai?“ – svarstė vienas socialinių tinklų vartotojas.

„Tai – ne mada, o tiesiog bandymas atkreipti į save dėmesį“, – pridūrė kitas.

Filme „Love Lies Bleeding“ Kristen vaidina atsiskyrėlišką sporto salės vadovę. Kino juostoje pasakojama apie tai, kaip ji įsimyli kultūristą Jackie ir kaip jie susipainioja sudėtingame Lou nusikaltėlių šeimos pasaulyje.

Filme taip pat vaidina Edas Harrisas, Dave'as Franco ir Jena Malone.

Vos prieš dvi savaites K. Stewart pribloškė gerbėjus savo „Rolling Stone“ viršeliu.

Jame moteris buvo užfiksuota su odine liemene ir apatiniais. Daugelį šokiravo aktorės poza – Kristen laikė ranką savo kelnaitėse.

Kristen Stewart, Rolling Stone’s March cover star, just wants to “do the gayest thing you’ve ever seen in your life.”



After more than two decades in the spotlight, she knows who she is — and what she wants.



Cover story/Photos: https://t.co/c7jbLK5gpd pic.twitter.com/ljbryy9L6x