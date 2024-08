Klubas Opium Club savaitgalį pasitinka jubiliejinį 15-ąjį sezoną

Per 15 metų įvyko nesuskaičiuojamas kiekis nepamirštamų naktų.

Opiumą ir jo renginius lankė svarbiausi užsienio svečiai tokie kaip 2manydjs, Andrew Weatherall, Bicep ir daugelis kitų, o tarptautinėje muzikos bendruomenėje klubas neoficialiai įvardintas kaip geriausias mažasis klubas Europoje. Naktinės kultūros svarba klubo iniciatyva skatinta ir už jo ribų – prieš keletą metų sostinėje aidėjo festivalis Alfavilnius, kiekvieną vasarą Nidos paplūdimyje šokių muzikos mylėtojus vienija Ant Bangos bei vis augantis Palangoje vykstantis Opium Limited Edition (OLE).

Na, o šį penktadienį, rugpjūčio 16-ąją dukterinėje multifunkcinėje erdvėje gallery 1986 – klubo sezono introdukcija, su ritmo mašinas dūsauti verčiančiu Palmbomen II gyvu pasirodymu bei viena svarbiausių jaunosios kartos atlikėjų – multi žanrinės nakties užtikrintoja Alexia Glensy. Svečius pasitiks būrys klubo namiškių – Roe Deers, V, Donatas Chipak, Gemayel ir IS:Collective.

Toliau žymint jubiliejinio sezono startą, klubas šeštadienį, rugpjūčio 17-ąją persikels į Opium Pievą Vilniaus Kūdrų parke nemokamam muzikiniam piknikui. Kitos savaitės viduryje, rugpjūčio 22-ą Opium klubo laivas kels bures Dekmantel Selectors festivalyje Kroatijoje. Na o rugsėjo pradžioje, Vilniaus galerijų savaitgalio metu bus pristatyta apžvalginė paroda Expo. O P I U M X V. Come as you are, kurioje bus pristatyti Išlikę artefaktai, nerašytos istorijos, įrašyti pasirodymai, naktiniai personažai ir tikri žmonės.

Tarp artimiausių užsienio svečių: HAAi, Dixon, DJ Paulette ir kt. O kulminacija taps 15-ojo gimtadienio iškilmės gruodžio 13-ą ir 14-ą dienomis.

Klubas apvalios sukakties proga taip pat ruošia solidų muzikinį rinkinį su rezidentų ir išplėstinės Opiumo šeimos atstovų kūriniais. O vinilą bus atspausti specialiai šiam leidiniui sukurti 12 inčų po žeme, Circus Operandi, DJ JM, Manfredo, Mario Moretti, Pletnev & Lucas Croon, Roe Deers & Alek Lee, Shkemos, Shurmino, Tado Quazar & Muscle Obrazec, urexboyfriend, V & Dreems, Zakminos ir zoé zoe garso takeliai.