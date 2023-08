Kita „Jeloustouno“ žvaigždės K. Costnerio pusė: garsūs bičiuliai, velniškai daug atsiėjusios skyrybos ir daugybė užslėptų talentų

5-asis sezonas kvies dar didesnėms intrigoms ir sužavės aktorių meistriškumu, o štai tikrai Holivudo garsenybei – Kevinui Costneriui – serialas ne tik padėjo šauti į dar didesnes aukštumas ir praplėsti savo gerbėjų gretas, bet ir tapo vienu iš širdžiai mieliausių pastarųjų metų vaidmenų.

Jau daugiau nei 40 metų visame pasaulyje puikiai žinomą aktorių K. Costnerį serialas „Jeloustounas“ pavertė ir dar didesne superžvaigžde. Vis dėlto tuo neverta stebėtis – kaip pastebi jo kolegos, ir pats aktorius filmavimo aikštelėje yra pasiryžęs padaryti viską, jog serialo sėkmė būtų užtikrinta.

„Jeloustouno“ anonsas:

Tačiau jei aktoriaus talentu šiandien jau niekas neabejoja, koks K. Costneris yra tuomet, kai kameros išsijungia?

Vaikystėje K. Costnerio šeima nuolat keitė savo gyvenamąją vietą, tad būsimam aktoriui teko lankyti ne vieną mokyklą.

Norėdamas kuo greičiau pritapti, aktorius greitai rado būdą, kaip tą padaryti – sportas. Būtent todėl vaikystėje jis yra išbandęs tiek krepšinį, tiek ir futbolą. Vis dėlto artimiausiu jo širdžiai tapo beisbolas.

Tiesa, sportas yra ne vienintelė sritis, kuri mokyklos laikais domino K. Costnerį – užsienio žiniasklaidoje rašoma, kad jis taip pat buvo neabejingas poezijai, choro ar net pianino pamokoms.

O štai vėlesniais metais, kol studijavo rinkodaros ir finansų mokslus Kalifornijoje, būsima superžvaigždė pagaliau atrado ir aktorystę. Tiesa, perprasti šio meno paslaptis nebuvo paprasta, mat 5 kartus per savaitę to teko mokytis naktimis!

Tiesa, ne viskas ėjosi kaip per sviestą. 1997-aisias aktorius turėjo tapti didžiulės sėkmės sulaukusio filmo „Prezidentinis lėktuvas“ žvaigžde, tačiau jam iš panosės šį vaidmenį nušvilpė kita Holivudo žvaigždė – Harrisonas Fordas. O dar po kelių metų, suvaidinęs juostoje „Iš meilės žaidimui“, K. Costneris sulaukė kitų nemalonių naujienų.

Pasirodo, kad scena, kurioje aktorius buvo visiškai nuogas, iš filmo buvo iškirpta, mat pirmųjų žiūrovų reakcija, kurią jie atskleidė išvydę sceną, buvo visiškai priešinga tai, kurios tikėjosi režisierius – publika ėmė kvatotis!

Nepaisant to, K. Costneris Holivude yra žinomas kaip vienas kūrybingiausių ir labiausiai nepriklausomų aktorių. Ir viskas dėl to, jog žvaigždė beveik visuomet atsisako vaidinti filmų tęsiniuose, ir vietoje to mieliau renkasi įsijausti į vis kitų, naujų herojų gyvenimus. Tad vesterno žanrą pačiam itin mėgstančiam K. Costneriui jau 5 sezonus trunkantis serialas „Jeloustounas“ – kone vienintelė išimtis!

Garsenybės traukia garsenybes – būtent tą būtų galima pasakyti ir apie K. Costnerį, mat jo bičiulių sąraše būtų galima rasti ne tik buvusio JAV prezidento George’o Busho šeimą, bet ir legendinę dainininkę Whitney Houston, su kuria aktorius pasirodė garsiajame filme „Asmens sargybinis“. O kai 2012 metais atlikėja tragiškai mirė, K. Costneris buvo vienas iš tų, kurie išsakė širdį virpinančius žodžius jos laidotuvių metu.

Pasisukus kalbai apie santykius, ne kartą vienu iš išvaizdžiausių vyrų pasaulyje tituluotas aktorius taip pat turi kuo pasigirti.

Tiesa, ne iš gerosios pusės – pirmosios jo skyrybos su žmona Cindy Silva laikomos vienomis brangiausių garsenybių skyrybų, kurios atsiėjo net 80 mln. dolerių.

Tačiau, nepaisant to, iš trijų skirtingų santykių net 7 vaikus auginantis K. Costneris – šeimos žmogus. Praeityje jis keletą metų nusisuko nuo aktorystės tam, kad nuolatos būtų su brangiausiais žmonėmis bei matytų, kaip auga jo vaikai.

O koks yra K. Costnerio įkūnijamo Johno Duttono vaidmuo 5-ajame serialo „Jeloustounas“ sezone, išvysite jau šiandien.

Bene didžiausią rančą Montanoje valdantis Johnas Duttonas (akt. Kevinas Costneris), kartu su šeima nuolatos kovojantis su aplinkiniais ir bandantis apsaugoti ne tik artimuosius, bet ir savo žemes, 5-ajame sezone savo kaubojiškus batus iškeis į politiką. Jo laukia didžiausia ir svarbiausia kada nors turėta rolė – J. Duttonas taps Montanos gubernatoriumi.

Vis dėlto panašu, kad šiose pareigose jis elgsis taip pat, kaip ir visus tuos metus, kai jo galioje tebuvo garsioji Montanos ranča – niekur nedings nei geležinis pagrindinio serialo veikėjo kumštis, nei didžiulė jo meilė šeimai. Galbūt dėl to žiūrovus priblokš jau pirmoji serialo serija, Duttonų gyvenime prilygsianti ir vėl prasidėjusiam (o gal niekuomet nė nepasibaigusiam?) karui.

