Kim Kardashian – atvirai apie buvusį vyrą: „Aš niekada taip nesielgčiau su savo vaikais“

42-ejų Kim ir 45-erių Westas pradėjo susitikinėti 2012 m. spalį, o susituokė 2014 m. gegužę. Vis dėlto 2022-aisiais santuoka pradėjo byrėti: Kim Kardashian pateikė skyrybų prašymą, rašo dailymail.co.uk.

Pora kartu augina keturis vaikus – North, Chicago, Saint ir Psalmą, o Kim naujame „Keeping up with Kardashians“ epizode savo motinai Kris Jenner atskleidė, kad santuokoje jai nusibodo būti jo problemų tvarkytoja.

Kim Kardashian verkė kalbėdamasi su savo motina Kris apie skyrybas su Kanye Westu, kuris vėl neseniai pateko į žiniasklaidos akiratį dėl to, kad savo naują biurą Holivude perkėlė šalia „Adidas“.

„Aš nenoriu būti šio pasakojimo dalimi, bet man atrodo, kad tai niekada nesibaigs. Tarsi aš su tuo turėsiu gyventi iki gyvenimo galo“, – sakė Kim.

Kris pridūrė, kad ji negali „kontroliuoti kito žmogaus“, ir teigė, kad Kanye „veiksmai palies tik jį patį“, tačiau Kim patikino, kad tai daro įtaką ir jų keturiems vaikams.

„Tai tragiška visos istorijos dalis“, – tvirtino Kris, o Kim pro ašaras prisipažindama sakė, kad vis dar jaučia poreikį „nekalbėti apie santuokos problemas ir saugoti tai nuo savo vaikų.“

„Dieve, jei žmonės žinotų... Aš tiesiog niekada taip nesielgčiau su savo vaikais. Tai tikrai beprotiška. Aš bėgiojau ir skambinau visiems už jo nugaros ir sakiau: „Viskas bus gerai, nesijaudinkite, tiesiog suteikite jam dar vieną šansą“. Valandų valandas praleisdavau tvarkydama jo sukeltas problemas“, – pasakoja Kim.

Jos mama Kris Kardashian paminėjo, kad būtent dėl to ji su juo išsiskyrė. Kris pridūrė: „Tu niekada nenusipelnei taip gyventi“.

Kim pridurė prisipažinusi, kad sudėtingiausia būti su žmogumi, kuris tapo kone nepažįstamu: „Tai sunkiausias jausmas – stebėti, kaip žmogus, kurį tikrai mylėjai ir su kuriuo sukūrei šeimą, tampa visai kitoks, nei buvo anksčiau.“

Kris užsiminė, kad yra įsitikinusi, jog Kim ir Kanye devynerių metų dukra North „girdi negerus dalykus“ apie savo tėvą, „bet galbūt ji to nepasakys“.

„Iš tikrųjų ji nieko nežino, ir dėl to ji gyvena beveik normaliai. Kai mes susipykstame ar apsižodžiuojame, negaliu rizikuoti, kad mano vaikai tai pamatytų ar išgirstų. Nes viskas paskui galiausiai pasirodo per žinias, kur paminėtas jų tėtis, o jie nori žiūrėti. Jie vis dar nieko nematė. Jie nežino, kaip jis iš manęs tyčiodavosi“, – teigė ji.

Po skyrybų pats reperis Kanye Westas dažnai paviešindavo jo ir savo buvusios žmonos privačias žinutes, kuriose jie kalbėjo apie vaikus ir Kim Kardashian prastai pagarsėjusią sekso juostą su ankstesniu vaikinu.

„Neleisk, kad tavo mama priverstų tave nusifotografuoti „Playboy“ viršeliui, kaip ji privertė Kylie Jenner ir kaip kad padarei tu“, – rašė jis, turėdamas omenyje liūdnai pagarsėjusią 2007 m. Kim sekso juostą su Ray J. Tais pačiais metais, kai buvo išleista ši juosta, Kris labai skatino Kim pozuoti nuogai „Playboy“ laidos „Keeping Up With the Kardashians“ epizode.

Vyras moterį dažnai kaltindavo, kad ši skatina vaikus apsinuoginti prieš kameras ir netgi taip pozuoti žurnalų viršeliams.

„Visos jo beprotybės – net nežinau, kaip tai pavadinti – vieną dieną vaikams pakenks kur kas labiau nei mano sekso juosta“, – pridūrė ji.