Kevino Costnerio ir jo buvusios žmonos elgesys pritrenkė gerbėjus: nesupranta, kam to reikia

Buvę sutuoktiniai laikėsi atokiai, stebėdami, kaip jų sūnus atsiima atestatą, sėdėjo priešingose mokyklos kiemo pusėse, o pozavimui nuotraukoms su sūnumi rinkosi skirtingą laiką, rašo „Hello!“.

K. Costneris šiai šventei pasirinko baltas kelnes ir rusvos spalvos švarkelį. Jį lydėjo dukra Lily, kuri iš žiūrovų vietų plojo savo netikram broliui ir buvo nufotografuota apglėbta savo tėčio.

K. Costneris buvo pastebėtas fotografuojantis savo vaikus kartu su Caydenu, kuris šia proga vilkėjo ryškiai žalią abituriento mantiją. Dar vėliau tėvas ir sūnus buvo nufotografuoti einantys apsikabinę per pečius.

Ch. Baumgartner buvo pasipuošusi rudos spalvos šilkine suknele su baltomis gėlėmis ir užsidėjusi baltą šalį. Šventėje ji dalyvavo kartu su jauniausiu sūnumi Hayesu, kuris vilkėjo džinsus ir flanelinius marškinius, bei 15 metų dukra Grace.

TMZ paskelbtose nuotraukose Caydenas ir Hayesas buvo užfiksuoti pozuojantys su jauna mergina, kurią jie laikė pakėlę nuo žemės.

Kevin Costner and Christine Baumgartner reunited under one roof -- but don’t get it twisted, they kept their distance. The reason? Their son’s graduation, not a reconciliation.



See more: https://t.co/JSC5d971kz pic.twitter.com/jTIzXzPeM4