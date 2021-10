Kaunietės kuriami drabužiai stebina net Niujorką: rūbus siuva iš apelsinų žievelių

Tai – tvarios mados ateitis, kurios priešakyje – vos prieš pusmetį sukurtas ir pasaulinio pripažinimo sulaukęs lietuvės prekės ženklas, drabužius gaminantis 100 proc. iš apelsinų žievelių, rašoma pranešime spaudai.

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Augustės Kaknevičiūtės prekės ženklo „ONE 100“ drabužiai

Pristatymui Niujorke turėjo pasiruošti per savaitę

Metų pradžioje sukūrusi lietuvišką tvarios mados prekės ženklą „ONE 100“, kaunietė sugebėjo jį nuvesti iki Bruklino mados savaitės podiumo Niujorke.

„Praleidusi vasarą Lietuvoje, rudenį pasitikau Karibuose, Dominykos Respublikoje, iš kurios vieninteliu keliu pandemijos akivaizdoje galėjau patekti į išsvajotą Niujorką – mados, technologijų ir galimybių sostinę. Nors čia atvykau be atgalinio bilieto, žinojau, jog laikas, per kurį privalau pristatyti savo kolekciją mados industrijos lyderiams, ribotas. Be galo norėjau susipažinti su kuo daugiau žmonių, dirbančių su inovatyviais mados technologijų projektais, startuoliais ir organizacijomis, tad nieko nelaukusi kreipiausi į visus, kuriuos pažinojau Niujorke. Tai buvo puiki proga pasinaudoti mano kelionių ir nuotolinio darbo metu užmegztomis pažintimis Londone ir Dubajuje“, – sako A. Kaknevičiūtė.

Sudalyvavus dešimtyse susitikimų, Augustę pradėjo kviesti į mados pristatymus, atrankas, dizaineriams ir mados kompanijų vadovams organizuojamus renginius. Viename jų ji sutiko „Fashion Week Brooklyn“ direktorių, kuris, pamatęs lietuvės kurtus marškinėlius, iškart užsinorėjo vienus įsigyti: „Po mūsų susipažinimo buvau pakviesta surengti „ONE 100“ pasirodymą Niujorke, pačiame Manheteno centre, Bruklino mados savaitės atidaryme. Laiko buvo nedaug, pasiruošimui turėjau vos septynias dienas. Labiausiai bijojau, kad produkcija laiku neatvyks iš Lietuvos, bet viskas pavyko kuo puikiausiai.“

Pasirodymo metu mados technologijų ekspertė pristatė penkis modelius su tiek pat skirtingų įvaizdžių. „Norėjau, kad merginos perteiktų tą eleganciją ir prabangą, kurią „ONE 100“ siekia atskleisti kiekvienoje moteryje. Ją pristatymo metu buvo galima justi per modelių pasitikėjimą, modernius siluetus ir išskirtinį medžiagų spindesį, kuris ypač tiko šalia Niujorko peizažo ir tolumoje šviečiančio „Empire State Building“. Žiūrovai negalėjo patikėti, kad ši kolekcija 100 proc. pagaminta iš apelsinų žievelių, o šios srities specialistai noriai teikė pasiūlymus bendradarbiauti tiek Niujorke, tiek už jo ribų“, – sėkmingu pristatymu džiaugiasi Augustė.

REKLAMA

Atrasti save padėjo nauja sritis

Nors Europoje tvarumas vis dažniau girdimas įmonių komunikacijoje, JAV ši tema paplitusi žymiai mažiau. Naudodamasi šia proga A. Kaknevičiūtė tikisi savo prekės ženklo vystymą tęsti už Atlanto. „Mano pagrindinė veikla susijusi su technologijų pardavimais ir daiktų

internetu (angl. „Internet of Things (IoT)“). Po verslo vadybos studijų Anglijoje, ieškodama darbo patirties, įsidarbinau didelėje technologiju kompanijoje Londone. Jau dveji metai joje dirbu nuotoliniu būdu su daiktų internetu, bet kiekvieną dieną kvėpuoju būtent mados ir tekstilės technologijomis – iš šios aistros ir gimė „ONE 100“. Kol kas šias dvi sritis puikiai sekasi suderinti ir sutalpinti į mados technologijų (angl. „Fashion Tech“) sąvoką, kuri apima visas technologijų inovacijas būtent mados industrijoje.

Nors tai vis dar nėra plačiai žinoma sritis, jai priskiriamos tekstilių inovacijos, efektyvūs gamybos procesai, nano-technologijos, virtualios parduotuvės, 3D technologija spausdinami drabužiai, išmanieji veidrodžiai ir kt. Šių inovacijų diegimas ir kūryba reikalauja labai daug kūrybiškumo, įvairių disciplinų specialistų subūrimo ir stipraus mados industrijos pažinimo, kuri mane ypač domina.“

Kadangi Augustę užaugino drabužių gamybos sektoriuje dirbantys tėvai, tekstilės ir drabužių fabrikai jai nuo pat mažens buvo lyg antri namai. „Iš arti mačiau, kaip vyksta mados gamybos procesas, kiek daug išteklių, laiko ir pastangų kainuoja pagaminti praktišką bei gražų audinį.

Augdama ir matydama, kokia neefektyvi ši industrija, žinojau, jog anksčiau ar vėliau jos laukia dideli pokyčiai, tad nėriau į technologijas bei inovacijas. Mane žavi ateitis ir technologijų atnešamos galimybės, tad visada žinojau, jog turėsiu savo verslą būtent šioje srityje. Anglijoje atradau mados technologijų industriją ir iš karto supratau, jog būtent į ją noriu orientuotis. Mano ankstesnė patirtis drabužių gamybos sektoriuje, polinkis į dizainą, gebėjimas suburti skirtingų disciplinų profesionalus bendram tikslui ir aistra technologijoms atvedė ten, kur esu dabar“, – savo kelią prisimena kūrėja.

REKLAMA

Tvaru, bet toli gražu ne nuobodu

Prieš kuriant prekinį ženklą atlikta rinkos analizė parodė, jog moterys dažnai tvarius drabužius asocijuoja su paprastumu, nuobodžiomis spalvomis ir neišsiskiriančiais dizainais. Augustė norėjo paneigti šį stereotipą ir tvariu prekiniu ženklu įkvėpti moteris įdomesniems sprendimams.

„Su „ONE 100“ norime parodyti pasaulio moterims, kad net priimant tvaresnius stiliaus sprendimus yra įmanoma atrodyti prabangiai ir švytėti, išsiskirti iš minios. Tokį prekinį vardą pasirinkome ne tik dėl to, jog mūsų medžiagos pagamintos 100 proc. iš apelsinų, o taip pat dėl užsispyrimo ir ambicijos atiduoti 100 proc. savęs, kad sukurtumėme kažką išties magiško ir neįprasto. Mėgstame užsimerkti ir pasvajoti, įsivaizduoti kažką beprotiško, gal net neįmanomo ir paklausti: „O kas, jeigu?“ Tikiu, kad apelsinai tik pradžia. Sieksime nuolat stebinti tekstilių ir skaitmeninių mados technologijų srityse. Net neabejoju, kad mados ateitis bus visai kitokia, nei dabar įsivaizduojame“, – žada A. Kaknevičiūtė.