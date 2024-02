Kate Middleton ligoninėje neaplankė nė vienas iš vaikų: pasakė, kodėl

Nors princas Williamas ne kartą aplankė žmoną per 13 dienų trukusį jos gydymą privačioje Londono klinikoje po sausio 16 d. atliktos operacijos, jų trys vaikai nė karto neatvyko pas mamą, skelbia portalas PEOPLE.

Kate Middleton ligoninėje nesulaukė atžalų

Paaiškėjo, kad K. Middleton apgalvotai nusprendė, kad jos trys vaikai – princas George'as, princesė Charlotte ir princas Louis'as – nelankys jos ligoninėje, kol ji atsigaus po pilvo operacijos.

Kensingtono rūmų pranešime apie operaciją išreiškiamas Velso princesės noras „išlaikyti kuo daugiau normalumo savo vaikams.“

„Nemanau, kad ji norėjo iš to daryti didesnį dalyką, nei jau buvo. Jie savaip susitelks aplink ir padės ją prižiūrėti“, – šios savaitės „PEOPLE“ numeryje komentuoja karališkoji biografė Ingrid Seward.

Kaip teigiama, vietoje to Kate palaikė ryšį su vaikais per „FaceTime“, ką jie su Williamu reguliariai daro, kai yra toli nuo vaikų karališkosiose kelionėse.

Be to, vaikams įprastai neleidžiama lankytis Londono klinikoje be ligoninės leidimo, kad būtų užtikrintas pacientų saugumas ir išvengta infekcijų.

Velso princesei padeda visa šeima

Sausio 29-ąją po išrašymo iš ligoninės ramiai grįžusi į Adelaidės kotedžą, privačią šeimos rezidenciją netoli Vindzoro pilies, princesė Kate vėl susitiko su trimis savo vaikais.

Kensingtono rūmai teigia, kad princesė Kate greitai sveiksta ir priduria, kad ji ir princas Williamas yra dėkingi jos medikų komandai, ypač atsidavusiam slaugos personalui.

Rūmai neatskleidė konkrečių duomenų apie princesės Kate būklės pobūdį, tačiau žinoma, kad ji nėra vėžinė.

Velso princesei pradėjus ilgesnį sveikimo laikotarpį, tikimasi, kad ji bent iki Velykų nebegrįš prie viešų pareigų, o sveikti jai padės tėvai Carole ir Michaelas Middletonai, sesuo Pippa Middleton ir ilgametė vaikų auklė Maria Teresa Turrion Borrallo.

Glaudus šeimos ratas yra pasirengęs suteikti jai reikalingą priežiūrą ir pagalbą, kad ji pasveiktų, tuo rūpinasi ir princas Williamas. Jis atlaisvino savo darbų kalendorių, kad šiuo metu galėtų būti šalia žmonos. Princas Williamas rūpinasi vaikais, padeda juos pasiimti ir išleisti į mokyklą.