Šiuo vaizdo įrašu pasidalyta Katažinos gerbėjų „Facebook“ puslapyje.
Plinta jautri akimirka
Scenoje Katažina pasirodė ir kartu su dukra Kornelija. Kalbėdama apie ją, dainininkė koncerte susirinkusiems gerbėjams atskleidė apie ypatingą jų tarpusavio ryšį, taip pat jautriai kreipėsi į savo sūnų Donatą.
„Jeigu mamai kartais sunku, ji visada ateis: „Mama, atsipalaiduok, pachilink“. Ji mane užkloja, ji mane apkabina, ji mane nuramina, ji yra mano stiprybė. Ir aš išduosiu jums vieną tokį gražų mūsų šeimos momentą. Brolis jos klauso labiau negu manęs su tėčiu.
Donatai, kur tu esi? Pasirodyk. Dabar sesė dainuos su mama. Donatai, kur tu? Gali atsistoti? Pamojuok man“, – kalbėjo dainininkė.
Netrukus salėje nuvilnijo garsūs žiūrovų plojimai: „Žinau, kad tu puikiai žinai tą dainą. Mes pernai surepetavome ir šiandien su tuo tikėjimu mes žengiame toliau.“