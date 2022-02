Katažina Zvonkuvienė – apie nustebinusį išvaizdos pokytį ir artimųjų reakciją: žada pokyčius ir gyvenime

Naujienų portalui tv3.lt K. Zvonkuvienė papasakojo apie išvaizdos pokyčius, artimųjų reakciją bei prabėgusius metus.

Pasak moters, apie šiuos pokyčius ji galvojo jau ir anksčiau, tačiau tik visai neseniai nusprendė svajonę paversti realybe: „Apie tai svarsčiau kurį laiką. Norėjau pasikeitimų čia ir dabar. Nereikia abejoti, o reikia daryti, jeigu tikrai tu nori.“

Sakoma, jeigu moteris keičia šukuosena, nori pakeisti ir kažką gyvenime. Katažina prisipažino, kad ši mintis yra tikrai teisinga: „Tai labai žemiška, bet paliksiu paslaptyje, ką noriu keisti. Aš labai norėčiau būti aš, o ne kažkuo, kas man „primetama“. Noriu eiti savo keliu ir daryti tai, kas man patinka.“

Paklausta, kokia gi buvo artimųjų reakcija dėl šių išvaizdos pokyčių, dainininkė juokėsi, jog vyras pasakė tik 1 žodį.

„Vyras niekaip nereagavo ir jokio komplimento iš jo negavau. Deivydas labai daug dirba, todėl pasimatome tik naktį. Jis mano pasikeitimus pamatė tik prieš M.A.M.A apdovanojimus. Dar jo paklausiau, ar jis man kažką pasakys? Ir tik pasakė, kad „fainai“. Dar reikia priprasti. Aš labai džiaugiuosi ir jam dėkoju, kad jis man leidžia būti savimi. Svarbu gerbti vienas kito nuomonę ir nebijoti eksperimentuoti“, – šyptelėjo ji.

Tačiau iš vaikų sulaukė kiek kitokios reakcijos: „Vaikai tikrai pastebėjo pokyčius. Kornelija tik pamatė mano naują šukuoseną ir paklausė, kodėl taip nusidažiau? Neturėjau argumentų jokių. Man tiesiog taip norėjosi.“

Baigdama pokalbį apie pokyčius, K. Zvonkuvienė prabilo ir apie prabėgusius metus. „Praėję metai buvo be galo muzikalūs ir jie įrodė, kad viskas yra taip laikina. Viską galima prarasti per vieną akimirką, todėl į kiekvieną koncertą važiavau it į šventę. Niekada netaupau savęs ir atiduodu save klausytojams“, – sakė pašnekovė.