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Kasant žemę kieme vyras aptiko neįtikėtiną radinį: parodė, kas slėpėsi po žeme

2026-09-25 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 19:20
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Planuodamas savo kieme įsirengti naują terasą, Šiaurės Danijos gyventojas pradėjo kasti žemę. Vyras tikėjosi kelių valandų darbo, tačiau jau po pusvalandžio aptiko metalinį daiktą. Netrukus paaiškėjo, kad po žeme slypi įspūdingas vikingų laikų lobis.

Kiemas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Planuodamas savo kieme įsirengti naują terasą, Šiaurės Danijos gyventojas pradėjo kasti žemę. Vyras tikėjosi kelių valandų darbo, tačiau jau po pusvalandžio aptiko metalinį daiktą. Netrukus paaiškėjo, kad po žeme slypi įspūdingas vikingų laikų lobis.

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Rebildo savivaldybėje aptiktas radinys tapo didžiausiu kada nors Danijoje rastu vikingų sidabro lobiu, skelbė smithsonianmag.com.

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Netikėtas lobis

Jį sudaro maždaug 700 radinių, o bendras jų svoris viršija 18 kilogramų. Ekspertai mano, kad šie daiktai buvo užkasti X amžiuje.

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Maždaug 320 radinių buvo aptikta keraminiame inde, o kiti buvo išsibarstę netoliese. Tarp jų – apyrankės, 47 monetos ir jų fragmentai, sidabro lydiniai bei nedidelis Toro kūjo formos daiktas.

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„Tai – itin svarbus vikingų laikotarpio sidabro lobis“, – sakė Šiaurės Jutlandijos muziejų kultūros paveldo vadovas ir archeologas Torbenas Sarauwas.

Pasak jo, radinys suteikia retą galimybę pažvelgti į vikingų laikų sidabro ekonomiką.

„Sidabras buvo naudojamas ne tik kaip valiuta, bet ir kaip pasvertas lydinys, skirtas prekybai, atsiskaitymams bei turtui kaupti“, – aiškino archeologas.

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Šiaurės Jutlandijos muziejai tikisi, kad ateityje Rebildo radiniai bus eksponuojami Fyrkato vikingų muziejuje.

Vis dėlto tyrėjams kol kas nepavyko atsakyti į vieną svarbiausių klausimų – kodėl šie daiktai buvo užkasti būtent šioje vietoje.

„Lobis buvo užkastas tuo laikotarpiu, kai formavosi Danijos karalystė ir krikščionybė plito visoje Skandinavijoje“, – „The Art Newspaper“ sakė T. Sarauwas.

„Lobis ne tik suteikia žinių apie vikingų laikų prekybą ir turtą, bet ir liudija apie visuomenę, išgyvenančią didelius politinius ir religinius pokyčius“, – pridūrė archeologas.

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