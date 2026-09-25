Kasant žemę kieme vyras aptiko neįtikėtiną radinį: parodė, kas slėpėsi po žeme

Rebildo savivaldybėje aptiktas radinys tapo didžiausiu kada nors Danijoje rastu vikingų sidabro lobiu, skelbė smithsonianmag.com.
Netikėtas lobis
Jį sudaro maždaug 700 radinių, o bendras jų svoris viršija 18 kilogramų. Ekspertai mano, kad šie daiktai buvo užkasti X amžiuje.
Maždaug 320 radinių buvo aptikta keraminiame inde, o kiti buvo išsibarstę netoliese. Tarp jų – apyrankės, 47 monetos ir jų fragmentai, sidabro lydiniai bei nedidelis Toro kūjo formos daiktas.
„Tai – itin svarbus vikingų laikotarpio sidabro lobis“, – sakė Šiaurės Jutlandijos muziejų kultūros paveldo vadovas ir archeologas Torbenas Sarauwas.
Pasak jo, radinys suteikia retą galimybę pažvelgti į vikingų laikų sidabro ekonomiką.
„Sidabras buvo naudojamas ne tik kaip valiuta, bet ir kaip pasvertas lydinys, skirtas prekybai, atsiskaitymams bei turtui kaupti“, – aiškino archeologas.
Šiaurės Jutlandijos muziejai tikisi, kad ateityje Rebildo radiniai bus eksponuojami Fyrkato vikingų muziejuje.
Vis dėlto tyrėjams kol kas nepavyko atsakyti į vieną svarbiausių klausimų – kodėl šie daiktai buvo užkasti būtent šioje vietoje.
„Lobis buvo užkastas tuo laikotarpiu, kai formavosi Danijos karalystė ir krikščionybė plito visoje Skandinavijoje“, – „The Art Newspaper“ sakė T. Sarauwas.
„Lobis ne tik suteikia žinių apie vikingų laikų prekybą ir turtą, bet ir liudija apie visuomenę, išgyvenančią didelius politinius ir religinius pokyčius“, – pridūrė archeologas.
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