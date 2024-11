Karalius atskleidė, dėl ko pravirksta: paaiškėjo, kas jį sugraudino

Karalius Karolis atskleidė, kad žiūrėdamas naują karalienės Camillos dokumentinį filmą apie smurtą šeimoje susigraudino, kai šią popietę Bakingamo rūmuose bendravo su garsiais aktoriais, prodiuseriais ir televizijos laidų vedėjais.

Damienas Lewisas, Claudia Winklemen ir Fiona Bruce buvo tarp svečių, pakviestų paminėti Kino ir televizijos labdaros organizacijos, kurios globėjas yra karalius, šimtmetį, rašo express.co.uk.

Garsus aktorius karaliui atskleidė, kad neseniai žiūrėjo karalienės televizijos dokumentinį filmą apie smurto artimoje aplinkoje šaltinį ir kad šis jį giliai sujaudino.

„Tai labai jaudinantis filmas, ar ne? – pritarė karalius. – Manau, kad juo susidomėjo BAFTA“.

Karalius taip pat kalbėjosi su dviem Karalienės programos kūrėjais – Naveedu Chowdhary-Flattu ir Kerene Barefield – ir prisipažino jiems, kad buvo „sujaudintas iki ašarų“ per išankstinę programos peržiūrą Škotijoje bei pridūrė, kad labai Camilla didžiuojasi.

Dokumentinis filmas „Jos Didenybė Karalienė: už uždarų durų“, pirmą kartą rodytas per ITV, pasakoja apie Camillos misiją siekiant nutraukti smurtą šeimoje.

Karalienė prisijungė prie savo vyro priėmime, tačiau jame dalyvavo tik trumpai, nes toliau sveiksta po krūtinės infekcijos.

Renginio metu ji slopino kosulį vis gukštelėdama vandens bei teigė, kad tikrai sveiksta, nors praėjusią savaitę jautėsi labai blogai.

Camilla ketino kartu su karaliumi dalyvauti pasaulinėje filmo „Gladiatorius II“ premjeroje, tačiau gydytojų patarimu ji liko namuose. „Labai atsiprašau, kad šį vakarą neateisiu. Tektų visą laiką kosėti“, – atsiprašė ji filmo režisieriaus sero Ridley Scotto. Šis suspaudė jai rankas ir liepė visai nesijaudinti.

Bakingamo rūmų Muzikos salėje tarp kitų talentų buvo britų aktorius Henry Goldingas, kuris karaliui pasakė, kad labai malonu „grįžti į britų žemę“ po 17 metų gyvenimo Los Andžele. Renginyje taip pat dalyvavo „Emilijos Paryžiuje“ žvaigždė Lucianas Laviskontas, Mo Gilliganas, Claudia Winkleman, India Amarteifio, vaidinusi jaunąją karalienę Charlotte „Netflix“ filme „Bridžertonas“, ir režisierė Gurinder Chadha.

Priėmime taip pat dalyvavo Edinburgo kunigaikštis ir kunigaikštienė bei Glosterio kunigaikštis ir kunigaikštienė.

Karališkieji asmenys turėjo galimybę apžiūrėti kostiumus ir daiktus iš tokių filmų kaip „Titanikas“ (1997 m.), „Master and Commander: The Far Side of the World“ (2003 m.) ir Dame Maggie Smith kostiumus iš filmo „Blogis po saule“ (1982 m.).

Jiems taip pat skambėjo muzika iš televizijos laidų, filmų ir miuziklų, kurią atliko Vesekso kunigaikštienės styginių orkestras.

Trečiadienį vakare karalius dalyvavo žvaigždžių kupinoje filmo „Gladiatorius II“ premjeroje „ODEON Luxe Leicester Square“, kurią kartu surengė „Paramount Pictures“ bei Kino ir televizijos labdaros fondas.

Pasaulinė filmo „Gladiatorius II“ premjera bus 72-asis Karališkasis kino spektaklis™, kurį rengia labdaros organizacija, šiemet mininti 100-ąsias veiklos metines.

1924 m. įkurta Kino ir televizijos labdaros organizacija rūpinasi tais, kurie dirba Jungtinės Karalystės kino, televizijos ir kino pramonės užkulisiuose, remdama jų psichinę sveikatą ir finansinę gerovę.