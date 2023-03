Karaliui – šiurpios prancūzų riaušininkų žinutės: „Karoli III, ar žinai, kas yra giljotina?“

Karaliaus Karolio III ir jo žmonos Camillos oficialus valstybinis vizitas į Prancūziją buvo atšauktas po to, kai per riaušes pasirodė prieš monarchiją nukreipti grafičiai. Prezidentas Emmanuelis Macronas nusprendė, kad karaliui ir karalienei konsortei nėra saugu vykti į jo šalį po to, kai pasirodė grasinimai giljotina ir mirtimi.