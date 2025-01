Karališkojoje šeimoje – dar viena liūdna žinia

Pranešama, kad seras Timas patyrė įtariamą raiščių plyšimą dirbdamas Gatcombe dvare, todėl jam reikalingas gydymas Jungtinėje Karalystėje ir jis negali skristi kartu su princese.

Princesei Anne – svarbios dienos

Princesei Annei sausio 21-ąją prasidėjo dviejų dienų vizitas Keiptaune. Šis vizitas apima daugybę reikšmingų renginių, įskaitant projektą, kuris jai itin artimas – pagalbą neįgaliesiems per jojimo terapiją.

Anne lankysis Pietų Afrikos organizacijoje „South African Riding for the Disabled Association“, kur stebės, kaip raiteliai lavina savo įgūdžius. Ši iniciatyva panaši į Jungtinės Karalystės labdaros organizaciją „Riding for the Disabled“, kurios prezidentė yra Anne, ir kurios tikslas – per jojimą padėti vaikams ir suaugusiesiems su fizine negalia gerinti jų savijautą, rašo mirror.co.uk.

Vėliau Keiptaune princesė apžiūrės parodą, kurią pristatys buvęs Anglijos kriketo žaidėjas Nickas Comptonas, garsaus mušėjo Deniso Comptono anūkas.

Per savo vizitą princesei bus patikėta svarbi misija – pagerbti juodaodžių Pietų Afrikos gyventojų ir kitų rasių atstovų aukas, kurie atliko esminį vaidmenį kaip karinės darbo pajėgos Pirmajame pasauliniame kare.

Ji, būdama Sandraugos karo kapų komisijos prezidentė, Keiptaune atidengs memorialą „Cape Town Labour Corps Memorial“, skirtą daugiau nei 1 700 Pietų Afrikos gyventojų, kurie žuvo ir neturi žinomos kapo vietos ar atminimo.

Princesei ši kelionė į Pietų Afriką yra pirmoji nuo 2012 metų, kai ji lankėsi čia minėdama karalienės Elžbietos II deimantinį jubiliejų. Ji taip pat apsilankys „Royal Cape“ jachtų klube ir Pietų Afrikos astronomijos observatorijoje, parodydama dėmesį įvairioms šalies gyvenimo sritims.

Seras T. Laurence visada buvo ištikima Anne atrama per jos intensyvią darbotvarkę. Karališkoji šeima jį labai vertina, o velionė karalienė Elžbieta II turėjo jam ypatingą simpatiją. Nors jis po vedybų negavo karališkojo titulo, jam buvo suteiktas Karališkojo Viktorijos ordino riterio komandoro titulas, o taip pat jis buvo asmeninis velionės karalienės adjutantas.